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 В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом

Мексиканская пивоваренная компания Grupo Modelo объявила, что временно прекратит варить пиво Corona и других своих брендов, поскольку правительство причислило ее к предприятиям, деятельность которых не является существенной для экономики.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что такое решение связано с тем, что правительство Мексики распорядилось остановить работу предприятий, деятельность которых признана несущественной для экономики страны. Компания поставляет пиво Corona в 180 стран мира. Его производство приостановят с 5 апреля.

В Grupo Modelo отметили, что уже начали сокращать объемы производства, хотя считают, что пиво является агропромышленным продуктом. Там также пообещали обеспечить, чтобы 75% сотрудников пивоварни работали из дома, если власти разрешат им продолжить работу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186623
 
 
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Если 75 процентов работников пивоварен могут работать из дома...то скорее всего половина из них просто лишние работники...
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Вовремя же я освоил домашнее пивоварение... В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2763
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Там также пообещали обеспечить, чтобы 75% сотрудников пивоварни работали из дома, если власти разрешат им продолжить работу Источник: https://censor.net.ua/n3186623

Это как?
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вообще данному брэнду очень "повезло".
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та тут из-за одного названия надо запрещать )))
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