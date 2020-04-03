 Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом", - СМИ

Как стало известно ZN.UA от участников этой встречи, президент заявил, что, во-первых, Андрей Ермак "был и является его другом". Во-вторых, Гео Лероса, опубликовавшего оперативные записи Службы безопасности Украины, глава государства назвал аферистом. И, в-третьих, президент подчеркнул: "Я ни у кого ничего не брал". При этом он порекомендовал оставить последнее слово в этой ситуации за правоохранителями, которые уже занимаются этим вопросом, передает Цензор.НЕТ.
Что касается Андрея Ермака, который также принимал участие во встрече, то он, как свидетельствуют источники издания, назвал себя "щитом президента", заявив высокому собранию, что нападки направлены не против него, а против самого Владимира Зеленского. Глава Офиса президента Украины сообщил, что за действиями Гео Лероса стоит его предшественник Андрей Богдан, его партнеры и соратники. Гео Лероса Андрей Ермак назвал "личным врагом" и пообещал "не простить ему этой выходки". Личные мотивы Лероса он объяснил местью за неназначение бывшего заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Ильи Сагайдака на должность в замминистра одного из министерств.
"Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну", - резюмировал Андрей Ермак.
По данным издания от источников в СБУ, массив записей, часть которых широко разошлись в интернете, но не попали ни на один телевизионный канал, представляет собой почти 100 часов. Из них были выложены в сеть 13-14 часов. Кроме того, как утверждают в киевском Главке, где и велась разработка, на записях зафиксированы и моменты передачи денег.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
З такими "друзями" ти, голубе, скоро висітимеш як буратіно головою вниз.
Ну... дурень виявився дурнем. В країні - відповідно...
тепер зрозуміло чому Україна за рік пробила ДНО, і під загрозою державність.
Комік, виявився злим, тупим карликом
бубочка членограй и дерьмак пора сушить сухари. )))))
мальчики хотят в ростов ?)))))
пора обьявлять сбор подписей за импичмент членограю))))
Уходи. И этим внесешь значительный вклад в ее спасение. А если еще бубочку с собой заберешь, станешь Героем Украины.
А що ж робить Зеленський?? Що робить той хто так волав про корупцію і про кумів та друзів під час виборів?? Що та паскуда зелена робить?? Да нічого!!! Ссить усім в очі. І продовжує либитись на камеру, що так подобається його виборцям.
Более нечего добавить.
>>"Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну"
А страну уже действительно надо спасать. И все мы знаем, от кого...
Для нас это зелёное, антиукраинское, коррупционное болото, а для тех же международных инвесторов - просто коррупционная помойка, куда ни в коме случае нельзя инвестировать и цента.
Какая, там, нафиг, Европа, когда страной правят жуликоватые папуасы без стыда и совести.
Думаю, и Ассоциация с Европой и безвиз накроются медным тазом в самом ближайшем будущем.
С каких это пор такие неразлучные друзья вдруг стали? Может они еще и дружат семьями?
Тепер ми побачили абсолютно аналогічну ситуацію. Побачили як зарубіжні уряди, зокрема прем'єр-міністр Словаччини теж розказує, що готові були купити партію масок для своїх громадян за готівку, за завищеними цінами. Прем'єр Словаччини теж Свинарчук? Чи він може навпаки намагався зробити щось добре для країни.
І дивимося як в тій ситуації поводить себе українська влада, яка продає дефіцитні товари за заниженою митною вартістю. То хто ж тут мародер і свинарчук?
2.Что касается Ермака, то он назвал себя "щитом президента", заявив высокому собранию, что нападки направлены не против него, а против самого (!!!) Владимира Зеленского.
ЭТО КАКОЙ ТО ПЗДЦ ! МЕРЗКОЕ БЫДЛО, ГОМОСЯТИНА, ВОЗОМНИЛО СЕБЯ СПАСИТЕЛЕМ УКРАИНЫ ? ИДИТЕ УЖЕ НАХ КАК МОЖНО СКОРЕЙ!
хотелось б услышать запись слов зе
или хотябы имена "участников этой встречи"
а то "разные люди" говорят что Порошенко наворовался как жук.
а другие "разные" люди говорят что Бойко на вышках намутил.
а в итоге результат де?
хотелось бы чтоб ктото сел. и это была не посадка картошки
Більше ніяких мішков пилу! Тільки чиста оселя и щастливі Ви."Ви, що, рекламу не читаєте? Невже ви думаєте, що ті, хто створює таку рекламу, вам якусь іншу владу організує і ви будете "щастливі" і без "мішков" на голові.
Ха-ха-ха. Ваша влада - це пруєкт, який спеціально для вас, вже вкотре, замутили.
Тримайте вуха віялом - зараз вам будуть розказувати як вам при порошенкі добре було.