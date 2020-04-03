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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом", - СМИ

Прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с малой фракцией "Слуги народа". Как известно, в малую фракцию входят ее руководители и главы комитетов от "СН". Среди прочих вопросов поднималась и тема записей, обнародованных с подачи народного депутата Гео Лероса, в отношении кадровых переговоров на коммерческой основе проводимых братом главы Офиса президента Андрея Ермака Денисом. Во встрече многие принимали участие в режиме онлайн.

Как стало известно ZN.UA от участников этой встречи, президент заявил, что, во-первых, Андрей Ермак "был и является его другом". Во-вторых, Гео Лероса, опубликовавшего оперативные записи Службы безопасности Украины, глава государства назвал аферистом. И, в-третьих, президент подчеркнул: "Я ни у кого ничего не брал". При этом он порекомендовал оставить последнее слово в этой ситуации за правоохранителями, которые уже занимаются этим вопросом, передает Цензор.НЕТ.

Что касается Андрея Ермака, который также принимал участие во встрече, то он, как свидетельствуют источники издания, назвал себя "щитом президента", заявив высокому собранию, что нападки направлены не против него, а против самого Владимира Зеленского. Глава Офиса президента Украины сообщил, что за действиями Гео Лероса стоит его предшественник Андрей Богдан, его партнеры и соратники. Гео Лероса Андрей Ермак назвал "личным врагом" и пообещал "не простить ему этой выходки". Личные мотивы Лероса он объяснил местью за неназначение бывшего заместителя председателя Киевской горгосадминистрации Ильи Сагайдака на должность в замминистра одного из министерств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак знал о записях с братом и к нему обращались с предложениями касательно их выкупа, - "слуга народа" Янченко

"Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну", - резюмировал Андрей Ермак.

По данным издания от источников в СБУ, массив записей, часть которых широко разошлись в интернете, но не попали ни на один телевизионный канал, представляет собой почти 100 часов. Из них были выложены в сеть 13-14 часов. Кроме того, как утверждают в киевском Главке, где и велась разработка, на записях зафиксированы и моменты передачи денег.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Также на Цензор.НЕТ: Почему мой президент, в которого я верила и верю, наблюдает и молчит, - "слуга народа" Булах о записях Лероса и давлении на него

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/n3186620
 
 
 Топ комментарии
 
Это вам ещё год назад говорили Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом", - СМИ - Цензор.НЕТ 6975
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Эх Зебилушки сейчас бы про Свинарчуков что то ляпнуть, но неудобненько вышло да?)))
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первые.твои друзья уже обосрались. где они? уже других друзей нашел? минск оман и самолет, наверное еще одного друга. если собрать все факты то любого чиновника или генерала в нормальной стране уже разбиралибы на высшем совете. не говоря за президента.
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И когда мы украинцы определимся кто мы есть и куда идти на Таёжный союз или в ЕС,хорош по хатам седеть подымайте зады и идите ,посмотрим сколько попрут в сторону Московии,и сколько пойдут в сторону ЕС,тогда будет видно по Днепру разделимся или по границе лугадонии
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а лерус без базара тоже аферист, но это ни тебе ни ТВОЕМУ ДРУГУ не даёт никакого права торговать страной.
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Зеля і Єрмак, нахрен з пляжа... Ви зрадники і посібники російських окупантів. Корупціонери галімі.
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А відмазувати корупціонера? Як воно називається?
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Тобто нічого розслідувати не треба? Воно таки вкрай упороте.
З такими "друзями" ти, голубе, скоро висітимеш як буратіно головою вниз.
Ну... дурень виявився дурнем. В країні - відповідно...
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Я про таку муйню попереджав зебілів ще рік тому, а вони мені - Зєля сможєт, он чєстний, хужє нє будєт. А знаєте що вони зараз відповідають - ані всє одінаковиє, мнє до політікі нєт дєла, тупо мовчать. Тобто як серливі коти нагадили і тихенько здриснули. Ні, зелебобіки, я беру на себе зобов"язання кожного разу вас вмокати у ваші шмаклі, якими ви загадили всю Україну. Бо все це ви зробили разом, згвалтувавши здоровий глузд.Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом", - СМИ - Цензор.НЕТ 6503
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Шкода, що в мене тільки один такий знайомий. Але він мене давно на телефоні заблокував. Я його дістав, ще коли віддали територію лугандону на лінії розведення.
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скажи хто твій друг і я скажу хто ти
тепер зрозуміло чому Україна за рік пробила ДНО, і під загрозою державність.
Комік, виявився злим, тупим карликом
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Зеленский 19.04.2019 : " У меня вопрос от народа. Почему все ваши люди имеют обе руки? Почему вы схватили гражданина за нос, а с девушки сорвали шапку? Добровольцы и патриоты оказались в тюрьмах, потому что для вас они угроза?"
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я понял в чем прикол! Zebobicus Primarius не хочет платить Леросу обещанные 10% за голову коррупционера Ермака, т.к. это означает полный пдц и без того убогому бюджету!
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Друг Зеленского -Ермак организовал схемы как харчеваться, бабло косить с 73% дебилов которые поверили в его честные глаза, как говорила мама Рима. Но будучи честным Зеленский с Коломойским выводил бабло с Приватбанка себе на счета. Какой честный президент Зеленский, что на Коломойского за аферы по отмыванию незаконных денег клятые американцы завели уголовное дело. Дебилы 73% глаза раскройте или вы тоже такие как Ваш Зелох.
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подытожим - в партии СН аферисты, зеля назначает на должности друзей (кумовство), на всех кто заявит о зе-коррупции - заведут дело
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И, в-третьих, президент подчеркнул: "Я ни у кого ничего не брал".Источник: https://censor.net.ua/n3186620. Может Зе и ничего не брал. но у Ермака точно есть компромат на него о том, что он делал в Омане! Поэтому как только Зе решит избавиться от Ермака, мы получим записи его встреч в Омане, и это будет похлеще какой то взятки!
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Я вже давно про це кажу... З тих пір, як Єрмак змінив Богдана... Що Єрмак "прихопив за яйця" "Блазня" крутіше, ніж Коломойський, через Богдана... І що буде, як по словах Распутіна :"Не станет меня - и вы погибнете...". Єрмак, ідучи геть, так хрясне дверима, що не тільки штукатурка посиплеться - одвірки випадуть!!!...
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Не помню кто в старину сказал :"Друзьям все,врагам закон",что Шмаркля и делает.Что еще нужно чтобы з.******** поняли,как они зашкварились выбрав Это?
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****...... когда этот ****** закончится. горите в аду суки
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"*******", як і війна, сам по собі не закінчується - його закінчують.
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- Ну и со ты мне сделаесь ?! Зеленский-мой друг !!!
Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5038

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Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а - так; Если сразу не разберёшь, Плох он или хорош, - Парня в горы тяни - рискни!https://youtu.be/PWMWceeQ2yI Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5954
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Если друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а - Єрмак, он всега будєт харош, бо я ж - нєлох!?
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Зеленский ***** , Иди в отставку и уезжай в Лугандон , родители Сивохи тебя приютят , а семья твоя и так в Швеции Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9002 И это добрый совет , потому что время таких шикарных предложений истекает
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В принципе это всё, что надо знать о нашем, прости господи, президенте.
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Скажи кто твой друг - и я скажу кто ты. Это - народная мудрость. Если Ермак - мудак, что записи подтверждают, тогда такой же и его большой друг. Очень печально для страны.
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пипец. я в шоке.шо это было? неужели оно такое, не ограничено тупое))))

бубочка членограй и дерьмак пора сушить сухари. )))))
мальчики хотят в ростов ?)))))
пора обьявлять сбор подписей за импичмент членограю))))
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Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну Источник: https://censor.net.ua/n3186620

Уходи. И этим внесешь значительный вклад в ее спасение. А если еще бубочку с собой заберешь, станешь Героем Украины.
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Зеленский ,вот такие вот Ермаки тебе выпишут билет до Ростова и ты это должен очень хорошо осознавать , Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8930Таких друзей надо за яйца и в музей ...
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Ххахаа, Порох свого часу відсторонив свого Свинарчука від виконання обов'язків на час розслідування. І не казав, що Бігус аферист, а Свинарчук його друг.
А що ж робить Зеленський?? Що робить той хто так волав про корупцію і про кумів та друзів під час виборів?? Що та паскуда зелена робить?? Да нічого!!! Ссить усім в очі. І продовжує либитись на камеру, що так подобається його виборцям.
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1 друг = 2 кума, чи навпаки? Хто сильний в ЗЕленій арихметиці, підкажіть...
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Президент в открытую сказал, что коррупционер и продавший Украину в Минске Ермак - его друг, а значит - единомышленник. Т.е. Клоун сам покрывает коррупцию и сдает Украину. Точка!
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"Скажи мне кто твой друг и я скажу кто ты".
Более нечего добавить.
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Це не просто дно. Це,*****- Дніще! Задоволені,зе-дебіли,що проголосували паприколу? Нічо-нічо,далі буде ще прикольніше...
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Когда-то Владимир Ссаныч немало шутил про "любых друзив" Ющенка, а теперь возмужал и сам завёл себе любого друзя. Как грицца, история повторяется в виде фарса...

>>"Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну"

А страну уже действительно надо спасать. И все мы знаем, от кого...
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А вы знаете, это же позор на весь мир. Ведь все всё прекрасно видят и понимают.
Для нас это зелёное, антиукраинское, коррупционное болото, а для тех же международных инвесторов - просто коррупционная помойка, куда ни в коме случае нельзя инвестировать и цента.
Какая, там, нафиг, Европа, когда страной правят жуликоватые папуасы без стыда и совести.
Думаю, и Ассоциация с Европой и безвиз накроются медным тазом в самом ближайшем будущем.
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бло и не стыдно такое нести ... Он мой друг и типа все можно?
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Вова , уж лучше молчи . Уж столько наговорил , а за базар когда ответил? Богдан , тоже твой друг но уже бывший , Рябошапка твой человек и это ты ляпнул не прохожему на улице , а Трампу , где Рябошапка ? И большой твой трёп во время выборов - не каких друзей, кумовьёв , родственников у власти , а теперь что ? Твоё окружение не друзья ( их много не бывает) , а товарищи , которые тебя кинут в нужный для них момент
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Ермак "был и является его другом"

С каких это пор такие неразлучные друзья вдруг стали? Может они еще и дружат семьями?
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Згадайте про що був кейс Гладковського. Він був про те, що за завищеними цінами купляли дефіцитні товари для потреба української армії.
Тепер ми побачили абсолютно аналогічну ситуацію. Побачили як зарубіжні уряди, зокрема прем'єр-міністр Словаччини теж розказує, що готові були купити партію масок для своїх громадян за готівку, за завищеними цінами. Прем'єр Словаччини теж Свинарчук? Чи він може навпаки намагався зробити щось добре для країни.
І дивимося як в тій ситуації поводить себе українська влада, яка продає дефіцитні товари за заниженою митною вартістю. То хто ж тут мародер і свинарчук?
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зебіли, вам ваш клоун у очі вже навіть не сцить, він вже сре, а ви все хаваєте ))))))
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Ну Клоун сам себе на уме, но вот зебилам здешним явно не сахар. Оно и понятно, неприятно ведь зелёное дерьмо соскребать со своей рожи.
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а я называю Зеленского сатанистом, дегенератом и предателем!
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.....я бы ушел в отставку но не время страну спасать надо! (ермак). это ты так Украину в минске вместе с рашистским казаком спасаешь? я бы на месте гаранта тебя бытеще после минска намвторой день уволил. блин ну откуда эти аферисты беруться а зеля?
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1."Я знаю, что на мое место метят. Я бы ушел, но сейчас нужно спасать страну".
2.Что касается Ермака, то он назвал себя "щитом президента", заявив высокому собранию, что нападки направлены не против него, а против самого (!!!) Владимира Зеленского.

ЭТО КАКОЙ ТО ПЗДЦ ! МЕРЗКОЕ БЫДЛО, ГОМОСЯТИНА, ВОЗОМНИЛО СЕБЯ СПАСИТЕЛЕМ УКРАИНЫ ? ИДИТЕ УЖЕ НАХ КАК МОЖНО СКОРЕЙ!
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Фу, шо то тут какой то голубизной припахивает - то богдан всё сзади этого тела всё время стояло и языком ушко облизывало, то ермак мой друг. Срамота.
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Как стало известно ZN.UA от участников этой встречи, президент заявил ...

хотелось б услышать запись слов зе

или хотябы имена "участников этой встречи"
а то "разные люди" говорят что Порошенко наворовался как жук.
а другие "разные" люди говорят что Бойко на вышках намутил.

а в итоге результат де?
Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8047

Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1669
хотелось бы чтоб ктото сел. и это была не посадка картошки
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клуб слабоумных бениных малоПИД,,,росов, клоунада продолжается, только эта Крыса ермак это смертный приговор ваЗЕлина, но в силу своей тупости, гнилости, брехливости он этого не понимает.....
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Выбрали мошенников-теперь терпите они вам в глаза ссать будут.
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У Петра не піднялась рука на кума.У Володі на брата друга.Може наступний збере їх всіх разом в одній камері?
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Короче, Вася совершил ряд коррупционных преступлений, прошло время, Ваня обвинил Васю в преступлениях и предоставил доказательства, но Вася не оправдывается и не опровергает своих поступков, а говорит, что Ваня сделал это из чувства личной неприязни. Что за бред? Так где ответы на вопросы? Допустим, всем ***** на Лероса, факт есть факт - Денис Ермак торговал должностями в Энергоатоме через брата, брал взятки, как, почему и кто за это ответит? Ответов нет
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Ермак !! Спаситель??? сраный предатель интересов украины1!
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Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты
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зеля , а ты ведь говорил , что у тебя не будет ни кумов ни дружбанов ни родни во власти. а эту твою заяву о том что сгоревший глава оп ермак остаеться твоим другом это как понимать? может ты имел ввиду что он идет на йух но остается другом как и богдан, рябошапка или гончарук? я так понимаю?
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"Пилосос без мішку
Більше ніяких мішков пилу! Тільки чиста оселя и щастливі Ви."Ви, що, рекламу не читаєте? Невже ви думаєте, що ті, хто створює таку рекламу, вам якусь іншу владу організує і ви будете "щастливі" і без "мішков" на голові.
Ха-ха-ха. Ваша влада - це пруєкт, який спеціально для вас, вже вкотре, замутили.
Тримайте вуха віялом - зараз вам будуть розказувати як вам при порошенкі добре було.
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