 Некоторые депутаты после прошлого заседания Рады находятся на самообсервации, - "слуга народа" Корниенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Верховная Рада - один из чемпионов по процентному отношению заболевших коронавирусом к общему числу депутатов: 6 или 7 депутатов, или 5 ... В отношении парламента это большая цифра", - подчеркнул Корниенко.

Он отметил, что "очень много людей автоматически попадают на самоизоляцию", - те, кто общался с этим депутатом, находился рядом с ним.

Корниенко подчеркнул: "Мы не знаем, чем закончится прошлое внеочередное заседание (оно началось 30 марта и закончилось в ночь на 31 марта. - Ред.) ... Потому что там, возможно, кто-то тоже был с этой инфекцией, и вокруг него много было людей. Мы там много времени вместе провели, больше 12 часов. Поэтому ждем сейчас, самообсервируемся".

Напомним, ранее нардеп Анна Скороход сообщила, что у нее подтвердили заражение коронавирусом.

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