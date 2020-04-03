 Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, уточнен перечень предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться услугами общественным (служебным и арендованным автотранспортом, а также городским электротранспортом и транспортом, обслуживающим регулярные городские маршруты).
В этот перечень вошли предприятия и учреждения независимо от формы собственности, обеспечивающие охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации, финансовых и банковских услуг.
Кроме того, в список включены предприятия и учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, обеспечивающее деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.
При этом сохраняется обязательность обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты (на городских маршрутах допускается использование самостоятельно изготовленных респираторов и защитных масок), соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.
Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции.
Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).
"Укрзализныце" также разрешили осуществлять отдельные пассажирские рейсы в международном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Администрацией Государственной пограничной службы.
Ранее к перевозке в салоне допускалось не более 10 чел. единовременно в маршрутках и не более 20 чел. единовременно в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев при обязательном ношении маски. После чего эту норму изменили, допустив единовременную перевозку пассажиров, занимающих до 50% сидячих мест в салонах транспортного средства.
Так? Почему б не пойти по пути Туркменистана и не запретить маски и коронавирус?
До Осла Апокалипсиса тоже дойдет, что если тратить бюджет на народ --- то зачем нужен такой народ?
Да уже давно дошло!
даже новые самолеты падают. а такого как сейчас никогда не было.
А какое высочайшего напряжения человеческой мысли понадобилось для того, чтобы наконец сообразить перевозить пассажиров по количеству сидячих мест? Ведь хоть 10 человек, хоть 14, расстояние между пассажирами одно и то же.
То ви оптиміст, шановний
Кто-то же должен им бабло зарабатывать?
Только скот живет сегодняшним днем. И будет возражать, если его переводят из стойла, которое завтра загорится.
Ты не понимаешь, что это НАДО???
Кстати, я тебя обрадую, новостники еще не дочитались - с сегодняшнего дня на улицах - только с удостоверением личности. Возможный штраф 17000 грн.
Давай, пузырись негодованием. Или просто носи с собой паспорт. Теперь ты в курсе.
Особисто у нас (банк) сказали, що перепустки в КМДА замовили, але бланків перепусток (тих самих карточок) немає і коли будуть невідомо
Давите своих руководителей и топов. У нас многие не получили потому, что не заказали(((
так чего Виталя телится?! - почему не выпускает ВЕСЬ ТРАНСПОРТ? - с маршрутками и т.п.
Почему МЕТРО не откроют, блин?! - пуст даже сидячие, я согласен подождать 30-60 мин.
Ибо пытался вчера уехать с Ленинградской 91-ым троллейбусом - за полтора часа уехали аж 3 человека из очереди, из них 2 медработника.
Больше не пытался...
почему всё засекречего +?
Привыкайте. Обстоятельства такие.
А ведь эпидемия в Украине только НАЧИНАЕТСЯ...
Там воздух такой целебный?
Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников). Источник: https://censor.net.ua/n3186608