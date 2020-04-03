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 Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом

Кабмин Украины пересмотрел условия перевозки граждан городским и общественным транспортом, установив лимит по количеству единовременно перевозимых пассажиров равный количеству сидячих мест, утвердив их постановлением № 255 от 2 апреля 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, уточнен перечень предприятий, чьи сотрудники могут пользоваться услугами общественным (служебным и арендованным автотранспортом, а также городским электротранспортом и транспортом, обслуживающим регулярные городские маршруты).

В этот перечень вошли предприятия и учреждения независимо от формы собственности, обеспечивающие охрану здоровья, продовольственное обеспечение, управление и предоставление важнейших государственных услуг, услуг энергообеспечения, водоснабжения, связи и коммуникации, финансовых и банковских услуг.

Кроме того, в список включены предприятия и учреждения, обеспечивающие функционирование инфраструктуры транспортного обеспечения, сферы обороны, правопорядка и защиты, обеспечивающее деятельность объектов критической инфраструктуры, имеющие непрерывный промышленный цикл.

При этом сохраняется обязательность обеспечения водителей и пассажиров во время таких перевозок средствами индивидуальной защиты (на городских маршрутах допускается использование самостоятельно изготовленных респираторов и защитных масок), соблюдение соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" будет бесплатно подвозить медиков на работу

Все перевозки служебным и арендованным транспортом должны осуществляться исключительно по маршрутам движения, согласованными с органами Национальной полиции.

Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников).

"Укрзализныце" также разрешили осуществлять отдельные пассажирские рейсы в международном сообщении, решение по которым будет приниматься в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры, МИД и Администрацией Государственной пограничной службы.

Ранее к перевозке в салоне допускалось не более 10 чел. единовременно в маршрутках и не более 20 чел. единовременно в троллейбусах, автобусах и вагонах трамваев при обязательном ношении маски. После чего эту норму изменили, допустив единовременную перевозку пассажиров, занимающих до 50% сидячих мест в салонах транспортного средства.

Источник: https://censor.net.ua/n3186608
 
 
 Топ комментарии
 
Правило 1,5 метра друг от друга в маршрутке можно не соблюдать - в транспорте вирус не заражает, по указанию Кабмина.
Так? Почему б не пойти по пути Туркменистана и не запретить маски и коронавирус? Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 5766
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Угу ... У сусідній гілці - більше 2-х не збиратися, без паспорта з будинку не виходити.
То ви оптиміст, шановний
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Правило 1,5 метра друг от друга в маршрутке можно не соблюдать - в транспорте вирус не заражает, по указанию Кабмина.
Так? Почему б не пойти по пути Туркменистана и не запретить маски и коронавирус? Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 5766
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Кто еще и докторскую напишет на тему: аэроанальные способы влияние на процентное соотношения зараженных COVID-19 на инфицирование окружающих в отдельнозакрытых транспортных средствах и степень получит, новую медаль...
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Ну, туркменский Гарбагарман гулы, давно понял, что на тот газ, что там добывается -- слишком много голодных... если их кормить -- сам по миру пойдешь!
До Осла Апокалипсиса тоже дойдет, что если тратить бюджет на народ --- то зачем нужен такой народ?
Да уже давно дошло!
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просто статистику заражаемости надо как-то приподнимать... вялая совсем...
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Это да. Немножко обидно. У всех есть, а у нас - вот. А что ж мы тогда победим через месяц?
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чого переможем - то неважливо. А вот чим дири в бюджеті виправдовувати?
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А почему гужевой транспорт не учли? И велорыкш еще и прочих ...
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Первый испуг ещё даже не настал, учитывая как с жесточайшими мерами карантина, с наличием в аптеках масок и прочих средств защиты, в Испании и Италии по тысяче смертей за сутки. У нас всё идет к этому, если не больше, так как наш карантин вообще ни о чем. Одни сидят дома, а другим, барыгам, нужно срочно поработать и я сейчас не за тех говорю, чья работа важна в условиях карантина.
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то ужесточают, то смягчают. они сами не ведают что делают
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Это называется бездумность. Емец ляпнул про 10 человек (сказал приблизительно) в одной маршрутке, а чинуши подхватили, не думая.
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нет. это называется настройка.
даже новые самолеты падают. а такого как сейчас никогда не было.
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Самолёт - плод высочайшего напряжения человеческой мысли, но это настолько сложное изделие, что не удивительно, что что-то может пойти не так.
А какое высочайшего напряжения человеческой мысли понадобилось для того, чтобы наконец сообразить перевозить пассажиров по количеству сидячих мест? Ведь хоть 10 человек, хоть 14, расстояние между пассажирами одно и то же.
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Це вже добре, життя потроху відновлюється.
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Угу ... У сусідній гілці - більше 2-х не збиратися, без паспорта з будинку не виходити.
То ви оптиміст, шановний
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Можно зато теперь праздники и фестивали по поводу дня рождения в трамвае устраивать
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- Алло, это заправка? Можно столик на троих на пятницу?
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Депутаты в переполненной маршрутке не поедут. Остальных - не жалко!
Кто-то же должен им бабло зарабатывать? Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 6463
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Вообще-то там идёт речь о соответствии количеству сидячих мест. Или это всё равно переполнено.
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С такими мудрыми решениями по всем вопросам, экономика и мы все будем в глубокой жопе
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через неделю увеличат до количества мест стоячих...
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Дошло таки . Плохо только , что доходит , как до жирафа .. .
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Зато до тебя НЕ дошло, что тебя им просто НЕ жалко. Завтра тебе разрешат переходить улицу на красный свет, тоже будешь радоваться?
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Не , я прежде всего буду включать мозги и думать , что может со мной произойти завтра .
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Прав. А лучше - через две недели, если не все быдло еще школьный курс алгебры забыло.
Только скот живет сегодняшним днем. И будет возражать, если его переводят из стойла, которое завтра загорится.
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А ты повстанец, бунтарь, борец за свободу?
Ты не понимаешь, что это НАДО???
Кстати, я тебя обрадую, новостники еще не дочитались - с сегодняшнего дня на улицах - только с удостоверением личности. Возможный штраф 17000 грн.
Давай, пузырись негодованием. Или просто носи с собой паспорт. Теперь ты в курсе.
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Sergiy Nimuy , думаю що їм нікого не жалко , і тебе теж . Сьогодні перед роботою , десь о восьмій тридцять , зайшов до самої " дешевої " аптеки нашого містечка . Купив ліки для жінки , від гіпертонії та спросив чи є маски . Виявилось , шо нема - ні масок , ні спирту . Закортіло узнати , чи є маски в інших аптеках , ( часу ще було хвилин двадцять ) . Так от , - тільки в одній із п'яти аптек сказали , що маски " ожидаем после обеда " . На моє питання , яка буде ціна , відповіли " вчера были голубые по 20 гривен " . За спирт я ніде більше не питав , а маски пошив власноруч ще неділі півтори тому . ( Мешкаю в маленькому містечку на Харківщині ) .
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Так я не зрозумів: працівників підприємств вказаних галузей можуть їздити в міському транспорті Києві без перепусток тільки по службовому посвідченню або довідці з місця роботи??

Особисто у нас (банк) сказали, що перепустки в КМДА замовили, але бланків перепусток (тих самих карточок) немає і коли будуть невідомо
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Тоже работаю в банке. Уже неделю как выдали пропуска(
Давите своих руководителей и топов. У нас многие не получили потому, что не заказали(((
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Здесь смягчил, там утвердил., тут попустил, там натянул.. Тонко, ****. Большие головы. Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 59
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Можно было с самого начала , делать , например , санобработку общ. транспорта после каждого маршрута и не устраивать цирки по типу санжар .
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не всякий сотрудник доедет до средины киева.
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А количество транспорта увеличат? Метро откроют?
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Навряд-ли , люди боятся выходить на улицу лишний раз . А в метро ( моя особиста думка ) , легче всего проводить санобработку .
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блин.
так чего Виталя телится?! - почему не выпускает ВЕСЬ ТРАНСПОРТ? - с маршрутками и т.п.
Почему МЕТРО не откроют, блин?! - пуст даже сидячие, я согласен подождать 30-60 мин.

Ибо пытался вчера уехать с Ленинградской 91-ым троллейбусом - за полтора часа уехали аж 3 человека из очереди, из них 2 медработника.
Больше не пытался...
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Вот у Кабмина занятия, то по 10 чел в маршрутке, то по кол-ву сидячих мест ограничения вводить...сидят, балуются, в шахматы играют
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у нас в троллейбусах по 10 пускали,
почему всё засекречего +?
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Когнитивный диссонанс у зебилятины: на улицах в "намордниках" не более двух человек,а в транспорте в тех-же "намордниках"-солгласно количеству сидячих мест.Где логика,зебилы из кабмина?
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Логика: на улице ты гуляешь и имеешь возможность не кучковаться, в транспорте ты вынужденно. Логика же?
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Людям все равно придется научиться подчиняться властям и не трындеть.
Привыкайте. Обстоятельства такие.
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если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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Все от "карантина" уже устали.
А ведь эпидемия в Украине только НАЧИНАЕТСЯ...
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Звучит парадоксально, но почти половина сотрудников финучреждений проживает в районе Броваров.
Там воздух такой целебный?
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Особливо потішило Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом - Цензор.НЕТ 3123
Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников). Источник: https://censor.net.ua/n3186608
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Закон про землю прийнято тепер можна забити на холопів
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Сначала было слово! Потом начали думать Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом - Цензор.НЕТ 8794
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