 6 новых случаев Covid-19 выявлены в Запорожской области, всего их уже 28, - областной лабораторный центр

Об этом сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, на 3 апреля в Запорожской области зарегистрированы 98 подозрительных случаев (в т.ч. 11 за последние сутки), у 28 лабораторно подтвержден Covid-19, у 62 диагноз "короновирусная инфекция" не подтвердился. В 8 случаях лабораторные исследования продолжаются.

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Из 47 контактных лиц, обследованных 2 апреля, Covid-19 подтвердился у 6 человек.

Выздоровели и выписаны из стационаров после негативных повторных обследований на коронавирус методом ПЦР 6 больных (г.. Запорожье - 4, г.. Мелитополь - 1, Мелитопольский р-н - 1). Продолжают лечиться 22 больных, из которых 12 - в стационарах, 10 - на дому в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.