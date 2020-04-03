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 Политика Украины, Общество
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 Предпосылок для переноса местных выборов пока нет, они должны состояться в октябре, - "слуга народа" Корниенко

Несмотря на пандемию коронавируса, предпосылок для переноса местных выборов, которые должны состоятся в Украине в октябре 2020 года, нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"По состоянию на сейчас и на вчера, когда я последний раз говорил с президентом, то нет никаких предпосылок, чтобы выборов не было. Мы понимаем, что в отличие от тех стран, которые переносят выборы, у нас они должны быть назначены на октябрь. И сейчас, даже по самым апокалиптическим прогнозам пик эпидемии не произойдет, позже июня-июля 2020 года", - отметил он.

По словам Корниенко, говорить о том, что выборы, которые должны состоятся в октябре, нужно отменять в апреле - это не очень справедливая история.

Он рассказал, что сейчас решается вопрос, каким образом финансово обеспечить проведение местных выборов.

"Другой вопрос: как и в каком формате они будут проводится. Тут как раз есть несколько факторов, мы их все знаем, мы их все обсуждаем. Давайте будем реалистами и прагматиками: как бы не писали законодательство, как бы его не оттачивали и какую бы модель не выбирали, если нет денег на выборы, то они будут происходить каким-то определенным образом. Они не могут не происходить из-за отсутствия денег, но с другой стороны в рамках тех бюджетных изменений, которые обсуждались на прошлой неделе, мы сейчас работаем с бюджетным комитетом, чтобы попробовать заложить тот минимум, который по нашему с Центральной избирательной комиссией мнению, позволит таки провести эти выборы", - объяснил Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Корниенко надеется провести референдум о продаже земли до конца года: "Мы сможем уже иметь предметные ответы и от народа"

Источник: https://censor.net.ua/n3186606
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕлёная слизь спешит узаконить Лугандонию
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это вам бы так хотелось, но это не значит, что так и будет.....
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кто о чем, а зебилы о дележе власти думают, им все мало
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ЗЕлёная слизь спешит узаконить Лугандонию
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искал вчера сою в атб. нету. не подскажете где купить?
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Юрий Бирюков
21 mins ·

Он будет на меня злиться, и, возможно, будет ругать, но...
На закупку партии в 70 000 защитных костюмов (первый груз пришел сегодня) потрачено около 59 миллионов гривен.
На закупку 10 рентген-аппаратов потрачено около 10 миллионов гривен.

На закупку 10 000 защитных очков для медиков потрачено около 1.5 миллиона гривен.
На закупку партии в 300 000 сертифицированных защитных масок потрачено около 10 миллионов гривен.
На закупку партии медикаментов потрачено около 7 миллионов гривен.
На закупку продуктовых наборов потрачено чуть больше 1 миллиона гривен.
На закупку реанимационного оборудования (уже доставлено в больницы) потрачено 2.5 миллиона гривен.
На ремонт аппаратов ИВЛ потрачено 700 тысяч гривен.
Итого - что-то там около 92 000 000 гривен. За март месяц. За один март месяц. Да, это про Фонд Петра Порошенко, про компанию Рошен и его личные средства. И это то, что просто я вот в офисе услышал, наверняка не все. За один месяц.
... бу-бу-бу, Бирюков, ну может не будем этим всем сильно уж там афишировать.
... бу-бу-бу, Бирюков, ну может не будем все это прям уж там пиарить.
За месяц. Почти СТО МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН. А за прошедшие пять лет - уже больше ДВУХ МИЛЛИАРДОВ. Может уже хватит стесняться этого и старательно скрывать?
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это вам бы так хотелось, но это не значит, что так и будет.....
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кто о чем, а зебилы о дележе власти думают, им все мало
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они уже тратят бабки на брошюрки с лапшой про перезагрузку и прорыв?
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Выборы во Франции были 15 марта. Со всей этой плесенью про демократию. Вчера 1355 смертей во Франции, хотя жесточайший карантин с 17 марта. Выборы когда эпидемия, это узурпация власти, когда здравомыслящие люди будут сидеть дома. А схем много,в том числе и голосование на дому
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ЗЕбуины хотят использовать свой последний шанс по-максимуму пролезть во власть
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что то мне подсказывает, что перенесут они выборы! у этих клоунов рейтинг как комара пенис. а к октябрю вообще упадет.
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а зачем слугамурода выборы ?
на что они расчитывают ?
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с какого перепугу депутат переговаривает с президентом ?
общая касса ?
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