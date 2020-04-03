 Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Он также добавил, что 3 апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.
"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории", – отметил Кирилл Тимошенко.
Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды.
Закупка необходимых спецсредств и оборудования осуществляется на постоянной основе, подчеркнул Кирилл Тимошенко.
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
Не сами тесты, а только реагенты... Может через полгода сделает из них 100000 тестов... а проведет реально 10000 тестов. Это в лучшем случае...
Все эти слова звучат в будущем времени. Когда ещё вчера нужно было бы этим озаботиться.
Кабы не было поздно закупать и заботиться, если вы этого не сделали загодя. Когда европейские страны начали тонуть в этом кошмаре - вы продали почти весь стратегический запас масок, подняли(или позволили барыгам поднять) цены на лекарства и продукты сейчас. А щас вы обосрались и наконец "озаботились" нами? Спасибо, конешно... Но боюсь, шо ваша "забота" идёт к нам с необратимым запозданием.