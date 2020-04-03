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 Политика Украины
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 Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко

Сегодня ночью в Украину прибыли 100 тысяч тестов, и к вечеру их доставят в регионы.

Об этом сообщил секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Он также добавил, что 3 апреля подписывается контракт по закупке реагентов, которых хватит на проведение одного миллиона тестов.

"В начале следующей недели эти реагенты отправят в региональные лаборатории", – отметил Кирилл Тимошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При идеальных обстоятельствах за сутки в Украине могут провести 2,5 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус: в лабораториях нет оборудования и реактивов, - СМИ

Дополнительно в области сегодня отгружают первую партию многоразовых защитных костюмов для врачей. До конца следующей недели медицинские учреждения получат 12 тысяч единиц такой защитной одежды.

Закупка необходимых спецсредств и оборудования осуществляется на постоянной основе, подчеркнул Кирилл Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186604
 
 
 Топ комментарии
 
А где прошлый закупленный миллион тестов, о которых рапортовал клоун?
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Зебилы !!! Эти тесты должны были быть закуплеными вами еще поза вчера !!! Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7750
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У нас очередная реформа?
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
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Зебилы !!! Эти тесты должны были быть закуплеными вами еще поза вчера !!! Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7750
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Было бы где закупить закупили бы. Нехватка тестов во всем мире. Плюс еще зависит от самих тестов. Уже понятно, то что привезли первую партию 50 тыс. из Китая то шляпа. Они массово дают негативный результат на вирус, а потом лабораторно вирус потверждается.
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У нас очередная реформа?
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
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Зебилы, вы как в том анекдоте. И мешок лука сожрали , и сто ударов палками получили, и все племя в табу отымело. И как не изворачивались, а реактивы таки придется покупать. Не работают тесты без реактивов.
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наварились на масках поживятся на тестах
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закупит реагенты для проведения 1 млн тестов....

Не сами тесты, а только реагенты... Может через полгода сделает из них 100000 тестов... а проведет реально 10000 тестов. Это в лучшем случае...
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Южная Корея... На улицах стоят будки где любой может сразу сделать тест на вирус...
Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9013
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Украина закупит... Украина снабдит... Украина позаботится...
Все эти слова звучат в будущем времени. Когда ещё вчера нужно было бы этим озаботиться.
Кабы не было поздно закупать и заботиться, если вы этого не сделали загодя. Когда европейские страны начали тонуть в этом кошмаре - вы продали почти весь стратегический запас масок, подняли(или позволили барыгам поднять) цены на лекарства и продукты сейчас. А щас вы обосрались и наконец "озаботились" нами? Спасибо, конешно... Но боюсь, шо ваша "забота" идёт к нам с необратимым запозданием.
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А где прошлый закупленный миллион тестов, о которых рапортовал клоун?
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А можно у этого дебила из ОП узнать: Зачем Украине 1 000 000 тестов на один тип коронавируса? Уже изобрели анальные свечки, которые от него лечат или таблетки от умственной отсталости сотрудников ОП?
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А реагенты откуда, из московии?!! Тогда наши санитарные потери в статистике нужно в разы увеличить. А может, и не только санитарные.
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По Очереди ,зкдебилы обещаете?! А 3 месяца ,что ваша зеленая шайка делала?Респираторы и маски продавали по сходной цене?
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Фирма есть надежная для закупки, так совпало только зарегили, не подведут Моз доверяет ей как второй половинке.
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