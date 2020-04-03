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 Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко

Полиция составила более 50 протоколов по фактам нарушения условий обсервации украинцами, вернувшимися с о. Бали и сбежавшими из отеля "Казацкий" в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфиер "112 Украина" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Каждого, кто сбежал из-под обсервации отеля "Козацкий" нашли, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и будет штраф 17 тыс. грн. Они дальше должны оставаться у себя дома", - заявил он.

В случае повторного нарушения, штраф будет уже 34 тыс. грн. Полиция следит за теми, кто находится на обсервации, с помощью социальных сетей.

Геращенко обещал сообщать о всех фактах реагирования на нарушения.

"Те, кто прилетел из-за рубежа могут быть носителями вируса, а могут и не быть. 14 дней посидеть дома - это небольшая плата, чтобы сохранить здоровье и жизни других людей", - пояснил он.

Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

Позже из обсервации в отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, которые вернулись из-за границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3186603
 
   
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Если дебилов не учат предупреждения, то штраф лучший вариант!
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А можно заплатить штрафы немытыми тарелками для геращенка? Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8915
Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5305
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А есть связь между этими событиями?
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Теперь под видом борьбы с вирусом с человеком можно сделать все, что хочешь... Хорошо что я успел вырасти, когда книги еще читали, а не жгли.
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А что жгут? Книги по научному коммунизму?
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А що робитимуть з тисячами, що взагалі повз обсервацію потрапили до України? Наприклад, вчора тільки кілька тисяч...
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Можливо ще й через суди отримають компенсації за порушення громадянських прав та свобод... Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6144
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А вот тут, фиг им. Компенсация у нас ТОЛЬКО для чиновников, особенно для прокуроров, судей и прочей административной швали. Для обычного гражданина только штраф на штраф.
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Захотят на "Бали" отдохнуть не только этот штраф заплатят, но и штраф на штраф
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- я знаю этого Каждого. спросите Любого.
- так, где Любой?
- я здесь.
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Родичі, знайомі які живуть разом з цими людьми із обсервації, повинні знаходитись також на самоізоляції, чому про них ні слова.
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кому протокол, а кто и отмазаться сумел, за бакшиш
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