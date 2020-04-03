 Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфиер "112 Украина" заявил замглавы МВД Антон Геращенко.

"Каждого, кто сбежал из-под обсервации отеля "Козацкий" нашли, каждому вручен протокол о нарушении правил карантина и будет штраф 17 тыс. грн. Они дальше должны оставаться у себя дома", - заявил он.

В случае повторного нарушения, штраф будет уже 34 тыс. грн. Полиция следит за теми, кто находится на обсервации, с помощью социальных сетей.

Геращенко обещал сообщать о всех фактах реагирования на нарушения.

"Те, кто прилетел из-за рубежа могут быть носителями вируса, а могут и не быть. 14 дней посидеть дома - это небольшая плата, чтобы сохранить здоровье и жизни других людей", - пояснил он.

Напомним, 30 марта украинцев, которые вернулись с Бали и Катара, разместили на обсервацию в отеле "Козацкий" на Майдане Независимости в Киеве. Три автобуса в сопровождении автомобилей полиции доставили их из аэропорта к месту обсервации. Позднее украинцы начали самовольно покидать место обсервации.

Позже из обсервации в отеле "Козацкий" сбежали более 50 человек, которые вернулись из-за границы.

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