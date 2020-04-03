EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  1385  49
Материалы по теме:
Все про:бизнес (1293) карантин (2233) экономия (103) Шмыгаль Денис (193) COVID-19 (2927) коронавирус (1619)

 Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил о планах перезапустить экономику в мае.

Об этом сообщил президент АТП Андрей Гундер, передает Цензор.НЕТ.

Он перечислил несколько ключевых моментов, которые прозвучали на этой встрече:

  • Украина планирует в апреле ужесточить карантинные меры, чтобы замедлить распространение коронавируса, а в мае - "перезапустить экономику";
  • страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не может позволить себе не работать, - Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах

  • у домохозяйств и предприятий недостаточно резервов, чтобы пережить длительный карантин;
  • несмотря на планируемые послабления для бизнес-деятельностьи в мае, пожилым людям и детям придется остаться дома;
  • ВВП Украины в 2020 году из-за кризиса может сократиться на 4%;
  • государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ и дополнительной помощи от международных партнеров;
  • МВФ и Всемирный банк положительно отреагировали на голосование Верховной Рады по закону о банках и земельной реформе.

Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186601
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
і бажано в турбо режимі , так як ви це вмієте! Перазапускачі довбані!
 показать весь комментарий
 
 
Не-а, с 220в оно договорилось поставить на 127в Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 925 Жесть.
 показать весь комментарий
 
Осьо перезапустили. Спеціалізовану військову прокуратуру. Тепер назад відмотують. Шмигаль мав би знати, що пемезапустити економіку ще важче, як новонародженому в лоно матері повернутися.
 показать весь комментарий
 
 
А чому не согодні або вчора? Ще одим мінИстЕр піздабол з команди презЕдента піздабола
 показать весь комментарий
 
 
Вполне возможно если у зебилов хватит ума поставить Пороха в премьеры то Порох спасет экономику
 показать весь комментарий
 
 
Так ужеж перезапустили. 40% роста. Кому мало? Порохоботам? Вот неугомонные!
 показать весь комментарий
 
 
Перезапуск следует понимать как опускание
 показать весь комментарий
 
Чую ,до перезапуска,счета обнулят )))
 показать весь комментарий
 
Этот запустит!
Человек, выделивший на борьбу с эпидемией во всей Украине столько же, сколько Кличко выделил на борьбу с эпидемией в Киеве, явно в состоянии это сделать!

 показать весь комментарий
 
 
Вот это уже звучит стремновато, зная то зеленых...
 показать весь комментарий
 
 
А это как вообще "перезапустить экономику"? Там есть какая-то кнопка Reset у украинской экономики? А можно ПреЗЕдента перезапустить вместо этого?
 показать весь комментарий
 


АЙВЪР

@ivor_bg

фалшивите новини са вредни за твоето здраве, внимавай! #COVID19
Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2868
 показать весь комментарий
 
Сложно ,,перезапустить,, дохлого осла. Может не надо было убивать его раньше? Или посадить тех,кто его убил?
 показать весь комментарий
 
 
Хватит нести эту чушь. Китайцы дали итальянцам прогноз еще в начале марта, что вирус можно будет победить только в середине июня. И это Китай, который сам вирус не победил. Сейчас ставят даты - конец июля. А он собирается перезапустить в мае.
 показать весь комментарий
 
 
Т.е. Ермак тоже невинно обвинённый?
Только подонки знали, что Порошенко не может публично обвинить Гладковского, т.к. тем самым он признал бы, что позволяет нарушать законы, но подонки, чтобы придти к власти не хотели это спустить на тормоза и постоянно гнали волну...
 показать весь комментарий
 
у вас єсть план, містер Фікс?
у меня єсть два плана!
 показать весь комментарий
 
У меня есть два мешка плана. Мы накурим этого Фога!
 показать весь комментарий
 
 
опять перезапустить? опят лавина инвестиций и ввп +40%? они зебилы ля...
 показать весь комментарий
 
Говорят, ломбарды открывают , потому что некуда сдавать краденое.
 показать весь комментарий
 
>государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ
вы сначала получите а потом говорите гопИсточник: https://censor.net.ua/n3186601
 показать весь комментарий
 
Если бы эти дауны не начали сюда запускать заробитчан тысячами, а до этого запретили отпуск тем у кого туры горели, то сейчас могло бы так быть, что карантин до мая. А они сами это сделали вместе.
 показать весь комментарий
 
 
Патриоты! А этих спасать будем или хрен с ними? В Германии тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными из-за COVID-19
Корреспондент.net, Сегодня, 14:01 https://korrespondent.net/world/4212976-v-hermanyy-tysiachy-ynostrannykh-seks-rabotnyts-staly-bezdomnymy-yz-za-COVID-19
 показать весь комментарий
 
 
Ну что, ЗЕлёные подонки -
кремлём, поставлена задача:
"Пока народ на «удалёнке» -

бюджет обШмыгать и съЕрмачить" Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3
 показать весь комментарий
 
 
Ещ' один великий комбинатор - Бендер, Гончарук и Шмыгаль.
 показать весь комментарий
 
 
послє пєрєзапуска економікі в має, всє житєлі України окажутся работнікамі прєдпріятій гудка лєонідовічя ахмєтова.
 показать весь комментарий
 
 
Дурень думкою багатіє

(З народного поля)

Наш Іван кохавсь у мріях:
Думкою літає
Та скарби усе знаходе.
Гроші здобуває.

Одного разу пішов він
На баштан до пана:
Огірочки молоденькі
Звабили Івана.

Взяв мішок Іван з собою,
Повен щоб набрати,
Та й почав він до баштану
Стиха плазувати.

Як підліз до огірочків,
Став він і гадає:
- Це, їй-Богу, мені щастя
Зараз набігає.

- Наберу сих огірків я
Повну лантушину,
А тоді візьму за їх я
Добру копійчину.

- За ті гроші собі маю
Курочку купити.
І та курочка курчаток
Буде нам водити.- Я візьму оті курчата
Та й пошлю я жінку
їх продати, і куплю я
За ті гроші свинку.

- Наведе мені та свинка
Поросят чимало,
Будуть в мене і ковбаси,
Буде в мене й сало!

- Тільки - ні! Ті поросята
Я не буду їсти,
А як виростуть, то їх я
Теж продам у місті.

- За ті ж гроші всі куплю я
Добрую коняку,
І вона робити буде
Нам роботу всяку.

- А до того приведе ще
Лошачка такого,
Що швидчішого не буде
Коника ні в кого.

- Лошачка того продам я,
Хату щоб купити,
Біля хати ж щоб садочок:
Вишеньки та квіти.

- А там далі і город щоб
І його чимало.
Бо я хочу, щоб на ньому
Все там виростало.
- Огірків теж насадю я,
Бариша щоб мати...
Тільки горе, що такий то
Вже народ наш клятий:

- Не вдержиш і огірочка,
Вирвуть все до краю...
Ну, байдуже: сторожів я
Добрих понаймаю,

- А сам вийду потихеньку
Із своєї хати
Та й піду у сторожів тих
Варти вивіряти.

- Так піду я понад краєм
Та й гукну: - Не спіте! -
Гей, чи чуєте?! Город мій
Добре бережіте!

Та й згукнув Іван, мов справді
В нього вже те діло:
На баштані ж тому двоє
Сторожів сиділо.

Як почули вони Йвана,-
Кинулись до нього,
Та й піймали зараз в руки
Із мішком дурного.

Попобили бідолаху,
Мали ще й в'язати,
Та вже вихопився якось
Та мерщій тікати!
 показать весь комментарий
 
73% дибилов - это слишком много для одной страны, поздравляю, вы цэ зробылы разом
 показать весь комментарий
 
 
то они вещают что пик заболевших ещё впереди, но карантин уже кончается
если бы держали тысячи прибывших на принудительной обсервации дома со слежением, может и прокатило бы, а щас нет
 показать весь комментарий
 
 
Даже в Корее, где отслеживают каждого заболевшего и его контакты вирус не побежден.
 показать весь комментарий
 
40,60 чи 80% тепер буде приріст? нью-висукі Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4998
 показать весь комментарий
 
Им каждый день приходят новые идеи, которые абсолютно противоречат предыдущим. Все это руководство, просто клондайк для психиатрии. Столько научных работ написать можно.
 показать весь комментарий
 
 
Поверни в бюджет вкрадені на митниці кошти,корупціонер.
 показать весь комментарий
 
Надо гречки да риса купить. Эти упыри разворуют и добьют и то, что еще есть.
 показать весь комментарий
 
Перезапустить то,что запустили.Оригинально!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх