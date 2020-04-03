 Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль

Об этом сообщил президент АТП Андрей Гундер, передает Цензор.НЕТ.

Он перечислил несколько ключевых моментов, которые прозвучали на этой встрече:

Украина планирует в апреле ужесточить карантинные меры, чтобы замедлить распространение коронавируса, а в мае - "перезапустить экономику";

страна не может позволить себе карантин на 2-4 месяца;

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