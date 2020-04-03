 Лерос рассказал, как Ермак "зомбировал" депутатов на заседании малой фракции "Слуги народа": "У человека совсем помутнел рассудок"

Об этом Гео Лерос сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера Ермак на малой фракции полтора часа зомбировал коллег. Кем я только ни был, уже даже человеком Хорошковского, которого я даже в глаза не видел, а после я тут же стал покупателем канала Интер (видимо у того же Хорошковского???). Зачем такое говорить, если я покупаю 1+1, но это ещё не точно. Короче, у человека совсем помутнел рассудок и мне страшно за государство", - написал Лерос.

"Уже вижу Ермака в образе короля Англии Георга III, у которого от страха заговоров и покушений развилось тяжелое психическое заболевание. Единственную правду сказал Ермак, что теперь я его личный враг и он мне никогда в жизни этого не простит. Я сегодня это ощутил на допросе, когда к уголовному делу прибавилась еще одна бредовая статья КК.", - добавил нардеп.

Он назвал вчерашнюю беседу Ермака на заседании малой фракции давлением на коллег.

"Я не считаю, что коллектив может держаться на страхе, это еще раз показывает надменное отношение к народным депутатам и неуважение к принципам демократии", - отметил Гео Лерос.

"Я понимаю, что он хочет меня показательно посадить, но что-то мне подсказывает, что своими действиями он, как всегда, решает свои личные проблемы за счёт других, будто рейтинг Президента - его собственность", - добавил он.





Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

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Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".