 Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

2 апреля мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом.

"Сейчас полиция занимается поиском мужчины, ведь есть информация, что он скрывается в Киеве, - рассказал глава ОГА Олег Синегубов. - Никто не говорит, что этот человек болен. Но такая вероятность есть. Это большая безответственность. Ведь беглец подвергает опасности не только себя, но и окружающих и близких".

Сейчас на Полтавщине на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, вернувшиеся из-за границы.

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