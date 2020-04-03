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 Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА

Житель Миргорода скрывается от правоохранителей и медиков из-за подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Полтавской ОГА.

2 апреля мужчина с признаками вирусного заболевания отказался от того, чтобы медики взяли у него анализы на исследование в лабораторном центре ПЦР-методом.

"Сейчас полиция занимается поиском мужчины, ведь есть информация, что он скрывается в Киеве, - рассказал глава ОГА Олег Синегубов. - Никто не говорит, что этот человек болен. Но такая вероятность есть. Это большая безответственность. Ведь беглец подвергает опасности не только себя, но и окружающих и близких".

Сейчас на Полтавщине на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, вернувшиеся из-за границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Полтавщине появился злостный нарушитель самоизоляции: вернувшийся из Польши парень уже получил три админпротокола, - ОГА

Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186596
 
 
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Дожились. Легше сифілісом захворіти. )
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секта какая нибудь...непрививочники или не впускающие в рот ватный тампон Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА - Цензор.НЕТ 8335
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Щось знову серія новин з Полтавщини...Колись там будуть добрі новини?
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Нужно обратиться за помощью к санжарцам.
Эти сразу найдут.
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Як з такими дебілами можна жити в одній країні?
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зеленский торгующий ворованной землёй и масками вас не напрягает ?
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Отдуплился в третий раз? Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА - Цензор.НЕТ 5728
А ну-ка напомни, кто у нас дал добро на торговлю земелькой?
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Так дебилы не спрашивают разрешения!
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вопрос, зачем его загнали в Киев ?
понятно, что тут в чумном бараке подыхать не охота,
но может он хоть бы дома сидел,
зачем ща ним пого устроили ?
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После этой новости я громко смеюсь над теми, кто приводит в пример Японию и прочие Сингапуры
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Не влада, а збіговисько нікчемних імпотентів. Слабо схопити за хобот, протестувати, вгатити штраф і рахунок в сраку встромити?
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У нас демократия. Европейская.
Рашистские методы нам не подходят. Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА - Цензор.НЕТ 2353
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У нас демократия. Европейская- жарт в дусі 95 кварталу... В нас феодалізм від зеленого фюрера- спочатку його холуї вкрали і вивезли з країни всі маски, потім він запустив в країну БЕЗ ТЕСТУВАННЯ 160 тис потенційних носіїв зарази- туристів і заробітчан, зараз він саджає всю країну на жорсткий карантин ані трохи не турбуючись, що люди в злиднях і сьогодні цих масок ніде немає, як і грошей в людей, але їх штрафують
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теперь любого можно заподозрить и биопсию легких общей иглой проводить ?
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какие шансы заразиться во время теста ?
почему он убежал ?
чего испугался ?
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разве закон обязывает тесты с риском заразиться проходить ?
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