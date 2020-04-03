 Депутаты просят Генпрокурора создать Специализированную военную прокуратуру

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

Под обращением также поставили свои подписи еще ряд депутатов, входящих в состав этого комитета.

"Подписали еще три депутата, остальные коллеги сказали, что отреагируют, когда изучат вопрос, - рассказал Максим Павлюк. – Обращение я уже направил. Поскольку одной из задач Президента является создание военной полиции и сейчас разрабатывается соответствующий законопроект, вместе с ней нужно создавать и военную прокуратуру".

По мнению депутата, реализация законодательных инициатив Президента Украины о введении новых институтов в сфере военной юстиции не должна сопровождаться ликвидацией имеющихся составляющих, без существования которых невозможно создать эффективный механизм обеспечения правоохранительной деятельности в военной сфере.

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"Процесс создания Военной полиции, который поддержан и по отдельным направлениям и программам уже профинансирован международными партнерами Украины, требует заранее решенного вопроса согласованной организационной структуры в рамках военно-административного деления страны и обеспечения эффективного надзора за соблюдением конституционных прав военнослужащих при проведении в отношении них оперативно-розыскной деятельности и досудебного следствия новым правоохранительным органом специального назначения, - отмечается в обращении. - Имеющаяся организационно-штатная структура военных прокуратур выстраивалась на протяжении пяти лет и в настоящее время такова, что в полной мере позволяет выполнять прокурорские функции. При таких обстоятельствах военные прокуратуры выступают гарантом законного функционирования системы национальной безопасности, в структуру обеспечения которой входят силы охраны правопорядка".

По словам народного депутата, Генпрокурор может принимать решение о создании специализированной военной прокуратуры самостоятельно. Закон, которым осенью прошлого года запустили реформу органов прокуратуры, позволяет это сделать.

"Оставлять воинские звания или демилитаризировать эту структуру, пусть решает Генпрокурор. Самое главное, чтобы такая прокуратура работала. Поскольку мы видели, что военная прокуратура была эффективным и наиболее результативным органом", - резюмировал Павлюк.

В обращении также говорится о том, что система военных прокуратур с военным статусом прокуроров существует в США, Великобритании, Израиле, Италии, Польши, Румынии, Канаде, Португалии, Испании, Болгарии, Греции, Дании, Ирландии, Нидерландах, Швейцарии и других странах. Несмотря на это, бывшим Генеральным прокурором был издан приказ о создании специализированных прокуратур регионального (областного) и гарнизонного (местного) уровней, согласно которому количество прокурорских работников будет уменьшено почти вдвое, а территориальная юрисдикция окружной прокуратуры будет распространяться на две или одну область, в которой сейчас работает две прокуратуры гарнизонного уровня, и это не позволит качественно и оперативно выполнять поставленные перед этим органом задачи.