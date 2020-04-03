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 Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг

В Германии в связи с пандемией коронавируса закрыли бордели, и тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными.

В Германии проституция легализирована. Тем не менее, бордели закрыли наряду с ресторанами и ночными клубами, чтобы замедлить распространение коронавируса, соощает Цензор.НЕТ со Euractiv.

"Коронавирус стал несчастьем для меня", — рассказала журналистам польская проститутка под именем Николь. Она работает в Бохуме и пожаловалась на то, что не имеет дохода с середины марта и ей негде спать. До карантина она платила борделю 90 евро в день, чтобы принимать клиентов и жить. Однако сейчас ей приходится оставаться у менеджера борделя.

"Секс-работники в Германии считаются самозанятыми, платят налоги и теоретически могут рассчитывать на помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам", — пишет издание.

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Николь рассказывает изданию, что подала в Центр занятости на возврат налогов и надеется получить пособие по безработице: "Если это произойдет, я смогу найти жилье".

Однако некоторые проститутки работают нелегально и им приходится предлагать свои услуги прямо на улице, чтобы свести концы с концами. "Спрос на платный секс сохранился, несмотря на риск подхватить вирус, — говорит Хейке Кетнер из благотворительной и образовательной организации Мадонна для помощи проституткам в Бохуме. — И женщины идут на риск".

Сюзанна Блиер Вилп из лоббистской группы Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг в Берлине рассказала Euractiv, что 80% всех проституток, количество которых в Германии оценивают в 100 тыс. — 200 тыс. человек, иностранки, которые приехали из Болгарии, Румынии, Польши и Украины.

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"Многие смогли вернуться домой. Но другие оказались бездомными", — сказала Сюзанна Блиер Вилп. Она оценивает, что в Германии осталось 3−4% (до 8 тысяч) иностранных проституток: "Они приехали сюда ни с чем и надеялись заработать денег. Теперь они живут у друзей или на улице. Лишь единицам разрешили остаться в борделях".

Источник: https://censor.net.ua/n3186593
 
 
 Топ комментарии
 
могу приютить. не больше 3-х. больше не могу Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 7785
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Зеля, посылай самолет. Не дай девочку в обиду.
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Зеля, посылай самолет. Не дай девочку в обиду.
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Немецкие проститутки могут кадрово пополнить актёров "Студии 95 квартал" которые стали депутатами
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Cрочно создавайте свой профсоюз и пополняйте их ряды. Помните: бездумное сутенерство - это страшнее COVIД-19 Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 9446
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Кстати да, можно еще раз обновить полностью состав правительства. Хуже не будет (с) ))
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Смотрю на тебя и понимаю, что мои проблемы в сравнении с твоими ничто
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Пиши в Фейсбуке: приючу проститутку. Только пусть там купит тесты.
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Да ты гигант, паря... я тут только про одну, да и то книжку читаю...
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Дивись, більшість із них борщ варити не вміє Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 498.
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Тобто намічається повернення пару десятків тисяч заробітчан в Україну? Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 6804
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Это действительно победа ВАЗа!!!
Ожидается реальный рост ВВП.
Есть шанс закрытия кредитов МВФ.
СТРАНА ВЫБЕРЕТСЯ ИЗ НИЩЕТЫ Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 4614
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и шо? Взять парочку на постой? Мусора придут, крышу предложат... да и место под двух лугандонских рабов держать надо...
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"Секс-работники в Германии считаются самозанятыми, платят налоги и теоретически могут рассчитывать на помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам", - пишет издание.Источник: https://censor.net.ua/n3186593

А разве они не объединены в профсоюз???
Miscellaneous workers - так профсоюз называется.
Пускай-ка профсоюзные бонзы им организуют выплаты.
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так пора на восток двигаться, в незалэжную, к сестрам меньшим
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Бідолашки. А іншими частинами тіла не пробували працювати? )))
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проституція йде від лінощів. Це унікальні випадки коли займаючись проституцією людина наживає статки. Вони принципово бажають працювати, але протягнути день якось треба. У Чезаре Ломброзо є праця - Жінка-злочинець та проститутка, де що це тотожні речі.
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Опять для волонтеров работы добавилось собирать деньги на проституток, вернее для проституток Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 4394
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Таки варто відновити "Всесвітню лігу сексуальних реформ", про яку згадував Остап Бендер... Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 8829
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Зе може їх поселити у готель Козацький, бо якраз там є клієнти та Яременко підтягнеться🐸
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В Марїнському парку поселити в палатках і Верховна Рада близько
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Яременку після скандалу дружина на вузол зав'язала пісюна
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Торгують хто чим може : дами-тілом,Єрмаки з ЗЕ -батьківщиною!
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Параша до сих пор кормит кацапов в рашке и лднрии своими кахвэтами ещё и налоги туда платит
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работы Чезаре Ломброзо всегда актуальны - все что зарабатывает проститутка она тратит на жрачку бухло и шмотки под ноль, не оставляя на черный день.
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Та нехай медзаклади йдуть допомогати хворим...
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Даже не удивляюсь! Вы, держитесь!! Здоровья.
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Я бы приютил пару бездомных бабочек)
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Так как услуга - не дешевая, пусть используют накопления и идут на курсы (альтернативный труд), вот не жалко вообще, от слова совсем.
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алее, яременко, вот тебе сколько анала светит, забирай
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Незачем смеяться над людьми попавшими в беду!
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срочно доведите до сведения депутата яременко, он им поможе , взамен на анал
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