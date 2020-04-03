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 Политика Украины
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 Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших режим самоизоляции, 64 из них в Киеве, - МВД

За нарушение правил карантина на территории Украины составлены 3566 административных протоколов, из них 153 за нарушение режима самоизоляции. По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 000 гривен.

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.

С начала проведения карантинных мероприятий полиция контролирует соблюдение установленных ограничений. Полицейские проводят профилактические беседы, составляют административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил карантина людей. Таких по состоянию на 3 апреля составлено 3566. Также начаты 44 уголовных производства по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий.

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Особое внимание уделяют лицам, обязанным находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.

За нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.

Кроме того, по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан. А также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.

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Всего в обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности привлечено почти 23 000 правоохранителей.

Источник: https://censor.net.ua/n3186589
 
 
 Топ комментарии
 
Неплохой заработок для полиции и власти в целом.
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Кумедно що днями представники зевлади говорили про те, що з легкою формою коронавірусу можна перебувати на вулиці та відвідувати громадські місця. Їх в яких випадках штрафуватимуть? Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших режим самоизоляции, 64 из них в Киеве, - МВД - Цензор.НЕТ 1475
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Неплохой заработок для полиции и власти в целом.
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а чего бы рагулям не давать повод власти ?а заодно и пожалеть людей которые нигде не ездили и не имеют никакого вируса и не заражать их? почему люди должны болеть и умирать потому что какое то скотобыдло плевать хотело на чужое здоровье?
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дешевле конечно-но казна не наполняется Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших режим самоизоляции, 64 из них в Киеве, - МВД - Цензор.НЕТ 6947
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я бы сказал нужно -потому как скотина по другому не понимает
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Кумедно що днями представники зевлади говорили про те, що з легкою формою коронавірусу можна перебувати на вулиці та відвідувати громадські місця. Їх в яких випадках штрафуватимуть? Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших режим самоизоляции, 64 из них в Киеве, - МВД - Цензор.НЕТ 1475
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те, кто не соблюдают самоизоляцию, есть прямые пособники ахрессора, разносящие заразу по благословенной стране
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да... и подлежать расстрелу Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших режим самоизоляции, 64 из них в Киеве, - МВД - Цензор.НЕТ 8896
Как, например, это сейчас практикуется на Филиппинах.
Президент Филиппин приказал армии расстреливать нарушителей карантина.

"Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если произойдет так, что они сопротивляются, и ваша жизнь будет в опасности - стреляйте насмерть", - ​заявил президент Дутерте.
"Это понятно? Насмерть", - продолжил он. Дутерте уточнил, что это также касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.
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ВАЗ "действует", ВАЗ в деле, ВАЗ "работает", ВАЗ "не может спать"...Рифмы не идут......ГЫ.... Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших режим самоизоляции, 64 из них в Киеве, - МВД - Цензор.НЕТ 8708
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Это, конешно, бп огромное достижение.
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А ментов хватит на всех. Не придется их потом искать в России .
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Как это у НИХ. Надеюсь у НАС такого маразма не будет.

(рассея) Лидер «Альянса врачей» привезла в Новгородскую область маски для медиков. Ее дважды задержали и избили

Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву дважды задержали в Окуловке Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты местным медикам.

На активистов составили протоколы по новой статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, сообщает «ОВД-Инфо». Участники профсоюза провели в отделе полиции почти весь день. Около 22 часов их отпустили, после чего Анастасию Васильеву вновь задержали.

В «Альянсе» описали задержание как нападение. Васильеву ударили в солнечное сплетение, сообщил правозащитник Динар Идрисов. В профсоюзе также подозревают, что у Васильевой может быть сотрясение мозга. К ней долгое время не пускали медика скорой помощи. На Васильеву составили административный протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Активистка провела ночь в ОВД.

https://polka.d3.ru/pochemu-my-prodolzhaem-terpet-etu-***********-vlast-1954789/
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благодаря этим тварям в Украине коронавирус а им похер привезли заразу и ходят распространяют -убивают нивчем не повиннвх людей
тут срока надо давать а немштрафы только так это безсовестное быдло понимает
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и бонусом- бесплатную путёвку. в ломбардию.
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что самое интересное многие бы и сейчас поехали !-и это не шутка это суровая реальность
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всё єто брехня, ходят и по 2 и по пять и без масок и всем похеру
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На Півночі 1084 км. спільного псевдокордону з країною де ресторани, школи, все працює. 10-15% населення перехворіло цією заразою.

Які в біса протоколи?
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ВОТ МИР, КОТОРЫЙ ОХВАЧЕН COVID
А вот безымянный китаец, скотина! -
Который зачем-то сожрал панголина
И нынче весь мир атакует COVID.
А вот украинский нарид-богоносец,
Который по маркетам в панике носится,
За туалетной бумагой и гречей,
Чтоб после сидеть в изоляции вечно,
Поскольку позорный китаец-скотина
Однажды зачем-то сожрал панголина
И вот на земле пандемия COVID.
А вот она маска - из марли, из пакли,
Из гипсокартона, соплей и тентаклей,
Которую сшил на дому богоносец,
Который по маркетам в панике носится,
С мылом, филе, макаронами, сыром,
Чтоб это богатство хранить целым миром,
Поскольку китаец был редким кретином,
И цельным куском заглотил панголина,
И вот на земле пандемия COVID.
А вот полицай, в химкостюме и в каске,
Штрафующий всех богоносцев без маски,
Пошитой из палок, говна и холстины,
С которой все гречу гребут в магазинах,
Которая после хранится в кладовке,
Поскольку китаец на сраной циновке
Сожрал панголина совсем без готовки
И вот на земле пандемия COVID.
А вот и радушный ломбарда владелец,
И он с полицейским наваром поделится,
Чтоб штрафовались бодрей богоносцы,
Что в масках из пакли по маркетам носятся,
Хлеб закупая, соленья, и крупы,
Чтоб сесть на всё это худой своей дупой
И ждать окончания этого ада,
В котором китаец, который был гадом,
Которому лучше бы выпить бы йаду
Накликал на мир пандемию COVID.
А это Кабмин, просто здец какой мудрый.
Додумался он, заседая, под утро,
Ломбарды открыть, чтобы нищий нарид
Понёс туда всё, что в квартире лежит,
Чтоб мог полицай штрафануть тебя бодро,
И ты блин в брезентовой маске на морде
Поскачешь за гречи последним пакетом,
Чтоб задницей дома усесться на это,
И ждать окончания ***** карантина,
Поскольку китаец, тупая скотина,
Не смог ***** прожить, не сожрав панголина
И вот на земле пандемия COVID.
А это песец. Он бежит, он в пути.
Он к каждому может однажды прийти:
К чиновнику Уряда, боссу ломбарда,
К судье, полицаю, сантехнику, барду,
И нам остаётся - не жрать в парках водку,
Раз в день совершать за продуктами ходку,
Мыть руки, ходить только в масках на воздух,
Дистанцию свято блюсти - это просто,
Учиться чему-нибудь на карантине,
Желая запора и срачки скотине,
Полное имя которого длинно,
Любителю мать его так панголинов,
Который устроил нам этот COVID.
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