 Полиция составила 153 протокола на граждан, нарушивших режим самоизоляции, 64 из них в Киеве, - МВД

Об этом сообщает Управление коммуникации Национальной полиции Украины, передает Цензор.НЕТ.
С начала проведения карантинных мероприятий полиция контролирует соблюдение установленных ограничений. Полицейские проводят профилактические беседы, составляют административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях - нарушение правил карантина людей. Таких по состоянию на 3 апреля составлено 3566. Также начаты 44 уголовных производства по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий.
Особое внимание уделяют лицам, обязанным находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.
За нарушение режима самоизоляции полицейские составили 153 админпротокола: в Киеве - 64, Винницкой области - 18, Черновицкой - 17, Ивано-Франковской - 11, Полтавской - 8, Волынской - 5, Закарпатской - 5, Сумской - 4, Херсонской - 4, Хмельницкой - 4, Харьковской - 3, Киевской - 2, Кировоградской - 2, Николаевской - 1, Одесской - 1, Тернопольской - 1.
Кроме того, по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан. А также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.
Всего в обеспечение мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности привлечено почти 23 000 правоохранителей.
Как, например, это сейчас практикуется на Филиппинах.
Президент Филиппин приказал армии расстреливать нарушителей карантина.
"Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если произойдет так, что они сопротивляются, и ваша жизнь будет в опасности - стреляйте насмерть", - заявил президент Дутерте.
"Это понятно? Насмерть", - продолжил он. Дутерте уточнил, что это также касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.
(рассея) Лидер «Альянса врачей» привезла в Новгородскую область маски для медиков. Ее дважды задержали и избили
Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву дважды задержали в Окуловке Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты местным медикам.
На активистов составили протоколы по новой статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, сообщает «ОВД-Инфо». Участники профсоюза провели в отделе полиции почти весь день. Около 22 часов их отпустили, после чего Анастасию Васильеву вновь задержали.
В «Альянсе» описали задержание как нападение. Васильеву ударили в солнечное сплетение, сообщил правозащитник Динар Идрисов. В профсоюзе также подозревают, что у Васильевой может быть сотрясение мозга. К ней долгое время не пускали медика скорой помощи. На Васильеву составили административный протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Активистка провела ночь в ОВД.
https://polka.d3.ru/pochemu-my-prodolzhaem-terpet-etu-***********-vlast-1954789/
тут срока надо давать а немштрафы только так это безсовестное быдло понимает
Які в біса протоколи?
А вот безымянный китаец, скотина! -
Который зачем-то сожрал панголина
И нынче весь мир атакует COVID.
А вот украинский нарид-богоносец,
Который по маркетам в панике носится,
За туалетной бумагой и гречей,
Чтоб после сидеть в изоляции вечно,
Поскольку позорный китаец-скотина
Однажды зачем-то сожрал панголина
И вот на земле пандемия COVID.
А вот она маска - из марли, из пакли,
Из гипсокартона, соплей и тентаклей,
Которую сшил на дому богоносец,
Который по маркетам в панике носится,
С мылом, филе, макаронами, сыром,
Чтоб это богатство хранить целым миром,
Поскольку китаец был редким кретином,
И цельным куском заглотил панголина,
И вот на земле пандемия COVID.
А вот полицай, в химкостюме и в каске,
Штрафующий всех богоносцев без маски,
Пошитой из палок, говна и холстины,
С которой все гречу гребут в магазинах,
Которая после хранится в кладовке,
Поскольку китаец на сраной циновке
Сожрал панголина совсем без готовки
И вот на земле пандемия COVID.
А вот и радушный ломбарда владелец,
И он с полицейским наваром поделится,
Чтоб штрафовались бодрей богоносцы,
Что в масках из пакли по маркетам носятся,
Хлеб закупая, соленья, и крупы,
Чтоб сесть на всё это худой своей дупой
И ждать окончания этого ада,
В котором китаец, который был гадом,
Которому лучше бы выпить бы йаду
Накликал на мир пандемию COVID.
А это Кабмин, просто здец какой мудрый.
Додумался он, заседая, под утро,
Ломбарды открыть, чтобы нищий нарид
Понёс туда всё, что в квартире лежит,
Чтоб мог полицай штрафануть тебя бодро,
И ты блин в брезентовой маске на морде
Поскачешь за гречи последним пакетом,
Чтоб задницей дома усесться на это,
И ждать окончания ***** карантина,
Поскольку китаец, тупая скотина,
Не смог ***** прожить, не сожрав панголина
И вот на земле пандемия COVID.
А это песец. Он бежит, он в пути.
Он к каждому может однажды прийти:
К чиновнику Уряда, боссу ломбарда,
К судье, полицаю, сантехнику, барду,
И нам остаётся - не жрать в парках водку,
Раз в день совершать за продуктами ходку,
Мыть руки, ходить только в масках на воздух,
Дистанцию свято блюсти - это просто,
Учиться чему-нибудь на карантине,
Желая запора и срачки скотине,
Полное имя которого длинно,
Любителю мать его так панголинов,
Который устроил нам этот COVID.