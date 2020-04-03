 Агрохолдинг Бахматюка выделяет больницам 20 млн грн на борьбу с коронавирусом

Аппараты искусственного дыхания, лабораторное оборудование для проведения анализов, ингаляторы, средства защиты и другие необходимые во время эпидемии вещи помогают приобрести больницам предприятия, входящие в состав агрохолдинга "Укрлендфарминг", сообщают "Подробности".

"По состоянию на сегодня, почти в 19 областных центрах нашей страны и приблизительно в 650 населенных пунктах владельцем глобально выделено на борьбу с коронавирусом около 20 млн грн. Примерно 6 из которых уже отправлены на места, на больницы - это районные больницы, центры медицинской экстренной помощи, а также областные больницы - где ведут хозяйственную деятельность наши предприятия ", - рассказала Галина Ковток, операционный директор "Укрлендфарминга".

В компании проводят регулярные онлайн-совещания с регионами для координации действий по оказанию помощи медучреждениям на местах. "В большинстве мы их ищем сами - центры экстренной скорой помощи, которые подчиняются преимущественно области, все районные скорые помощи, которые работают, помощь врачам скорых, обеспечение их надежными средствами защиты - это наша цель сегодня, - говорит Галина Ковток. - Мы будем сводить оперативную информацию, которую нам подадут директора региональных управлений, и на вторую неделю снова будут определены регионы, где мы планируем помогать".

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агрохолдингов, занимающийся выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" создают 27 тысяч рабочих мест и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.