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 В результате подрыва на минах террористов на Луганщине погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, - ГУР

Командование российско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями.

В то же время, как сообщили в украинской разведке, противник активизировал минирования местности, в т.ч. на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений.

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"27 марта в Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирования местности в указанном районе", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3186586
 
 
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Розведення (відведення ЗСУ) воно таке. Дякуйте блазню...
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А что, там проводили разминирование? Не провоцируй. Или пожалуйся на себя админу.
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Это хорошо, что погибло 2 человека, а не 2 наших солдата
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Віва, вони не просто перестали стріляти, вони й не починали
твоя тупа тактика не працює
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Хм. Якесь абстрактне повідомлення . Дві людини і все . Як правило в таких повідомленнях завжди підкреслюється коли гинуть , або поранять цивільних . Тут же іде совоблуддя про віртуальних двох людей . Не виключено загибель військових , а невизначеність для того щоб рейтинг бубочки не падав .
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