 В результате подрыва на минах террористов на Луганщине погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых оккупанты обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями.

В то же время, как сообщили в украинской разведке, противник активизировал минирования местности, в т.ч. на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений.

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"27 марта в Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники 4 отдельной мотострелковой бригады 2 (Луганск) АК продолжили минирования местности в указанном районе", - сказано в сообщении.