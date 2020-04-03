 Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал адвокат Маси Найем.
"Допрос сегодня был, в ходе допроса мы заявили ходатайство о переносе, поскольку узнали о новых статьях, по котором проводится расследовании, и их объединении. Следующий допрос состоится 13 апреля в 11.00", - сообщил адвокат.
При этом он выразил мнение, что следствие интересуется не содержанием записей, а их формой.
"По нашему мнению, следствие больше беспокоит не то, что именно содержится в этих материалах, а то, в каком объеме они были переданы Гео, и кто конкретно их передавал. По нашей информации, это первая и самая главная цель этих уголовных дел - уточнить, в каком объеме есть записи на Дениса Ермака: это - главное, что тревожит бенефициаров этих уголовных дел", - считает адвокат.
Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.
Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.
Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.
САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.
ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).
Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.
Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".
Зеленському підкинули Гончарука і Єрмака.
А Гео підкинули під двері записи.
В чому проблема. Нехай допитують двірника будинку де живе Гео.
Есть такой международный рейтинг - Рейтинг восприятия коррупции, который уже много лет ежегодно составляет неправительственная организация Transparency International. Чем важен этот рейтинг? Тем, что международные инвесторы, изучая страну на предмет, стоит ли в неё вкладывать инвестиции, обязательно смотрят и на этот рейтинг, он для них крайне важен.
В этом рейтинге чем ближе страна к началу списка, тем меньше в ней коррупции. Украине до первых мест далеко, однако при Порошенко впервые за годы независимости, Украина в этом рейтинге начала подниматься, и подниматься существенно, оставив далеко позади ту же Россию, в которой особенно любят поорать об украинской коррупции.
Так было до 2019 года, но после победы Зеленского и "слуг народа" в прошлом году всё резко изменилось. По итогам 2019 года Украина снова начала опускаться в этом рейтинге и опустилась на много позиций, почти до уровня России.
Представляете, что будет по итогам 2020 года? Будет ужас, коррупционный ужас.
Так что скажем "спасибо" лично Зеленскому, всему его коррумпированному окружению, особенно Ермаку, всему его коррумпированном правительству, и всем его коррумпированным депутатам из фракции "слуг народа" в Верховной раде (кроме очень немного там имеющихся честных депутатов).
Чёрный день коммунистической юстиции Словакии 😀😀😀
Оказалось, что прокурорам передали записи телефонных переговоров СТАРОЙ власти с этими судьями по решениям судов АЖ ЗА 2006 год
Представляете какой массив записей есть у ФБР на коррупционеров
Начали рушить мафиозную спайку СУДОВ И ВЛАСТИ