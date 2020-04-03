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 Политика Украины
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 Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем

Государственное бюро расследований в пятницу провело следственные действия с нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом, следующий допрос состоится 13 апреля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказал адвокат Маси Найем.

"Допрос сегодня был, в ходе допроса мы заявили ходатайство о переносе, поскольку узнали о новых статьях, по котором проводится расследовании, и их объединении. Следующий допрос состоится 13 апреля в 11.00", - сообщил адвокат.

При этом он выразил мнение, что следствие интересуется не содержанием записей, а их формой.

Читайте также: Лерос не придет на допрос в СБУ 3 апреля, - адвокаты

"По нашему мнению, следствие больше беспокоит не то, что именно содержится в этих материалах, а то, в каком объеме они были переданы Гео, и кто конкретно их передавал. По нашей информации, это первая и самая главная цель этих уголовных дел - уточнить, в каком объеме есть записи на Дениса Ермака: это - главное, что тревожит бенефициаров этих уголовных дел", - считает адвокат.

Напомним, в воскресенье, 29 марта, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос выложил несколько видео, на которых брат главы Офиса Президента Денис Ермак якобы обсуждает вопросы назначения на разные государственные должности. Нардеп также сообщил, что обратился в НАБУ.

Читайте: Леросу после публикации видео с братом Ермака поступают угрозы, - Маси Найем

Андрей Ермак обвинил Лероса в клевете и пообещал подать заявления в СБУ и ГБР.

Цензор.НЕТ сделал расшифровку опубликованных записей.

САП открыла на основании видеозаписей уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти.

ГБР открыло по заявлению Андрея Ермака производство по 4 статьям: ст. 190 (Мошенничество), статья 344 (Вмешательство в деятельность государственного деятеля), статья 328 (Разглашение государственной тайны) и статья 365 (Превышение власти или служебных полномочий).

Адвокат Маси Найем сообщил, что прокуратура получила указание искать производства по созданию муралов на депутата от "Слуги народа" Гео Лероса, который также является основателем проекта уличного искусства Art United Us.

Как стало известно Цензор.НЕТ из собственных источников, Дениса Ермака, брата главы Офиса Президента Андрея Ермака, 31 марта допросили в Госбюро расследований по делу о "записях Лероса".

Также читайте: Лерос пришел на допрос в ГБР, но ходатайствует о переносе в связи с объединением производств по 4 статьям в одно, - адвокат Найем. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3186585
 
 
 Топ комментарии
 
Успокойте следствие и скажите, что и на Зенелоха имеется компромат, как делил он бабки Кулеба за должность
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Такої корупційної, проросійської і проолігархічної влади в історії України ще не було. І це на фоні економічної профанації. Тільки йолоп міг обрати таке собі до влади.
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Сивосі насцяли в штани.
Зеленському підкинули Гончарука і Єрмака.
А Гео підкинули під двері записи.
В чому проблема. Нехай допитують двірника будинку де живе Гео. Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 9513
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Мабуть винагорода погодинна за прослуховування під час "розслідування"... Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 9706
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Успокойте следствие и скажите, что и на Зенелоха имеется компромат, как делил он бабки Кулеба за должность
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так це їх і турбує... Ви ж дивіться далі. Єрмак - збитий пілот. А у команді Зелі,усі колишні, починають рубати правду-матку. Уявіть собі, що може наговорити Єрмак, безпосередній учасник державної зради Зеленського у Омані? Що їм із ним робити? Кожен день перебування на посаді, мінус рейтинг. Звільнити? Може бути повний піндєц. Завалити? Ну до цього, сподіваюсь Зеля поки що не доріс...
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ну,може у гбр флешки маломощные,опасаются,что все не влезет
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Сивосі насцяли в штани.
Зеленському підкинули Гончарука і Єрмака.
А Гео підкинули під двері записи.
В чому проблема. Нехай допитують двірника будинку де живе Гео.
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Такої корупційної, проросійської і проолігархічної влади в історії України ще не було. І це на фоні економічної профанації. Тільки йолоп міг обрати таке собі до влади.
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Проблема в тому що таких йолопів у нас 73%.
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Следствие беспокоит то же самое,что и самого Елдака-сколько есть компромата.От этого зависит уже бежать или можно ещё выкрутится.
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может и выкрутится- но на жаргоне- уже зашкваренный
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От вперше порадів, що є депутатська недоторканність. А то вже в каталажці сидів би.
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да, брат ермака дает, должности с минетом продает одним пакетом
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пуштуны особливо любят балакать с горячими чеченскими парнями во время автопеределок
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этот пуштун - ветеран АТО... а твое дело - ковырять и есть козявки в носу...
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с понтом, я ковыряю, ты - ешь??? Та ладно, DIY...
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та ты ж на самообеспечении, наковырял-съел-наковырял
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Так а формально чого кримінальну справу порушили? Писали ж не Єрмака,а його брата, тобто не державного чиновника, а простого громадянина. Де склад злочину?
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ну как и учителям - главное красивое словцо, а не суть. а тут обьем, а не суть. те же яйца, только в профиль.
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Правоохоронна система дуже чутлива. Вони миттєво схоплюють так би мовити бачення із гори... Якщо на самій горі є бажання помститись конкретному чоловіку, то їм навіть наказ не потрібно на це давати. Це рефлекси на рівні підсвідомості. З такими слід працювати тільки особистим прикладом, а який може подати особистий приклад Зеля чи Аваков? Випадкові люди у сфері державного керування...
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Все знают закон превращения количества в качество. А потому объем записей должен беспокоить этих жуликов. Все верно.
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Усі служби окрім САПу їхні. Але САП самостійно не міг проводити такі заходи. Значить НАБУ, що тісно зав'язано на американців, або безпосередньо американські спец.служби. ФСБ по Єрмаку працювати не буде, бо це їх агент... Якщо американці на пряму писали, то уявіть скільки і чого у них може бути? А тепер пригадаєте заяви, що американцям повністю відомо, що відбувалось у Омані?
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С большим объемом отмазка типа "материал утерян" не прокатывает и это здорово беспокоит следствие...
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Сторонникам Зеленского на заметку.
Есть такой международный рейтинг - Рейтинг восприятия коррупции, который уже много лет ежегодно составляет неправительственная организация Transparency International. Чем важен этот рейтинг? Тем, что международные инвесторы, изучая страну на предмет, стоит ли в неё вкладывать инвестиции, обязательно смотрят и на этот рейтинг, он для них крайне важен.
В этом рейтинге чем ближе страна к началу списка, тем меньше в ней коррупции. Украине до первых мест далеко, однако при Порошенко впервые за годы независимости, Украина в этом рейтинге начала подниматься, и подниматься существенно, оставив далеко позади ту же Россию, в которой особенно любят поорать об украинской коррупции.
Так было до 2019 года, но после победы Зеленского и "слуг народа" в прошлом году всё резко изменилось. По итогам 2019 года Украина снова начала опускаться в этом рейтинге и опустилась на много позиций, почти до уровня России.
Представляете, что будет по итогам 2020 года? Будет ужас, коррупционный ужас.
Так что скажем "спасибо" лично Зеленскому, всему его коррумпированному окружению, особенно Ермаку, всему его коррумпированном правительству, и всем его коррумпированным депутатам из фракции "слуг народа" в Верховной раде (кроме очень немного там имеющихся честных депутатов).
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В Словакии 10 марта были аресты судей В ОДИН ДЕНЬ -13 человек
Чёрный день коммунистической юстиции Словакии 😀😀😀
Оказалось, что прокурорам передали записи телефонных переговоров СТАРОЙ власти с этими судьями по решениям судов АЖ ЗА 2006 год
Представляете какой массив записей есть у ФБР на коррупционеров
Начали рушить мафиозную спайку СУДОВ И ВЛАСТИ
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В свете этого руководителей ГПУ И ГБР надо отправлять в отставку ИБО ИЗ ПОДБИРАЛ ЕРМАК
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Накопал на коррупционера- сел в тюрьма! Страна мечты прям
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