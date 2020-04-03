 Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы: "Чтобы не было так, что у них ничего нет"

Об этом он заявил во время совещания 3 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента.
"Чтобы не было так, что мы ищем деньги, партнеров, договариваемся с производством за рубежом, организуем самолеты, перевозки, а затем получаем красивую статистику и сотни обращений врачей относительно того, что у них ничего нет", - сказал он.
Зеленский отметил, что медики - в эпицентре заражения.
"И они же наши воины, наша защита, наша надежда. Мы делаем все, чтобы они были защищены и могли защитить нас", - добавил глава государства.
Зебільське прислів'я.
Обьясните, кого он призвал контролировать всё это - простых людей, полицию, СБУ или кого?
А в них і так нічого немає. Люди вмирають від буцімто від пневмонії, лікарі масово звільняються через недолугість і злочинну бездіяльність зеленої влади ! Ви мали тест ЩЕ НА ПОЧАТКУ ЛЮТОГО ! Що ви робили до цього часу, виродки ?
28.03.20 Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина https://censor.net.ua/ua/news/3185080/**********************************************************************************************************
05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
У нас "хозяин города" вообще хочет открыть тренажёрные залы, салоны красоты, парикмахерские - просто в его собственности много таких заведений.
гавнокомандующий сипит "приказами"...
Ще лікарі жаліються що в лікарнях не хватає а купити ніде, тому що на ОЛХ продають підробки, вчора тут лікарі купили ffp3 при тесті аерозолі пропускає...
Якщо хтось тут почне розказувати про зроби сам, то пішли ви в ж... з одношаровими тканинними масками, так само можете собі салфетку на чоло приклеїти скотчем ефект буде той самий але дешевше набагато...