 На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на совещании рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь ближних", - заявил Зеленский.

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