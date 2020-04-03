 На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что на совещании рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений.
"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь ближних", - заявил Зеленский.
Чем ты обеспечил людей?
Одни только запреты и перспектива подохнуть с голода у тех, кто лишился работы из за твоего карантина.
Нигде в мире не остановлен транспорт, метро. Только ты один в мире - подонок это сделал, что бы люди не могли добираться до работы.
Более того, если по твоей вине люди лишились работы а значит и средств к существованию, то ты обязан этих людей обеспечить денежной помощью, что бы они хоть продукты себе покупали и физически выжили...
Хорошую ты Паску организовал людям, что многим не будет средств к Пасхе купить даже хлеб,.
решили-усиленить контроль за ношением масок, ограничить скопления людей и проверить режим проведения богослужений