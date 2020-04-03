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 На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП

На ежедневном селекторном совещании под председательством президента Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса обсудили дополнительные меры по обеспечению украинцев во время Пасхальных праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что на совещании рассматривались вопросы усиления контроля за ношением масок, ограничения скопления людей и режима проведения богослужений.

"Мы должны сделать все, чтобы обезопасить украинцев от эпидемии коронавируса. Пасха - это всегда важный период для людей, период объединения семей. Уверен, что украинцы понимают, что в это важное время надо еще и беречь ближних", - заявил Зеленский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186579
 
 
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Зеля, шо ж ты спиной к народу повернулся, гад. И пасху смотришь по телевизору.
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тварь зелёная...
Чем ты обеспечил людей?
Одни только запреты и перспектива подохнуть с голода у тех, кто лишился работы из за твоего карантина.
Нигде в мире не остановлен транспорт, метро. Только ты один в мире - подонок это сделал, что бы люди не могли добираться до работы.
Более того, если по твоей вине люди лишились работы а значит и средств к существованию, то ты обязан этих людей обеспечить денежной помощью, что бы они хоть продукты себе покупали и физически выжили...
Хорошую ты Паску организовал людям, что многим не будет средств к Пасхе купить даже хлеб,.
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заголовок якось по зебільному написаний...
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Та пошли вы ***** , ***** . Я не буду покупать вашу ****** маску и делать кассу олигархам На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП - Цензор.НЕТ 7259
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они это предусмотрели....заплатишь штраф 17 000...они хоть и зебилы но бабос сшибать с лохов умеют
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обсудили меры по обеспечению...
решили-усиленить контроль за ношением масок, ограничить скопления людей и проверить режим проведения богослужений

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Для людей сейчас важна не пасха а как жить дальше без денег и без работы. Один в свое время с томосом носился
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