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 Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19. Число инфицированных достигло 117,7 тыс. человек

Количество заражений коронавирусом в Испании возросло до 117 710, это на 7500 случаев больше, чем накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.

Таким образом, по количеству заражений Испания опередила Италию, где по состоянию на вчерашний вечер было зарегистрировано 115 242 случая заражения коронавируса.

Количество смертей в Испании выросло до почти 11 000 - только за последние сутки умерли 932 человека. Однако это первое в течение недели снижение темпов роста количества смертельных случаев. Вчера умерших было 950.

Сейчас в Испании более 56 000 человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА

6416 пациентов находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3186578
 
 
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В Италии уже наметился спад пандемии.
особенно в главном очаге короновируса Италии в Ломбардии. Там уже несколько дней меньше заражается и меньше умирает
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На самом деле для простудной инфекции 100 тысяч это небольшая цифра. Разница в смертности. Если ничего не предпринимать, например в США могут умереть не 20-25 тысяч в год как от гриппа, а 4-5 миллионов.
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Что-то не видать эффективности от концлагерей на дому. Наверно пора запрещать гишпанцам дышать! Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19. Число инфицированных достигло 117,7 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2068
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