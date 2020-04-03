 COVID-19: Испания опередила Италию по количеству заражений - 117,7 тыс., 932 человека скончались за сутки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.

Таким образом, по количеству заражений Испания опередила Италию, где по состоянию на вчерашний вечер было зарегистрировано 115 242 случая заражения коронавирусом.

Количество смертей в Испании выросло почти до 11 000 - только за последние сутки умерли 932 человека. Однако это первое в течение недели снижение темпов роста количества смертельных случаев. Вчера умерших было 950.

Сейчас в Испании более 56 000 человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни.

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6416 пациентов находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.