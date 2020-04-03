EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
  2229  14
Материалы по теме:
Все про:Испания (540) Италия (1090) карантин (2233) COVID-19 (2927) коронавирус (1619)

 COVID-19: Испания опередила Италию по количеству заражений - 117,7 тыс., 932 человека скончались за сутки

Количество заражений коронавирусом в Испании возросло до 117 710, это на 7500 случаев больше, чем накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.

Таким образом, по количеству заражений Испания опередила Италию, где по состоянию на вчерашний вечер было зарегистрировано 115 242 случая заражения коронавирусом.

Количество смертей в Испании выросло почти до 11 000 - только за последние сутки умерли 932 человека. Однако это первое в течение недели снижение темпов роста количества смертельных случаев. Вчера умерших было 950.

Сейчас в Испании более 56 000 человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в мире заболели более 1 млн 16 тыс. человек, умерли - 53 тыс., выздоровели - 211,6 тыс.. ИНФОГРАФИКА

6416 пациентов находятся в реанимации.

С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.

Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3186578
 
 
 Топ комментарии
 
На самом деле для простудной инфекции 100 тысяч это небольшая цифра. Разница в смертности. Если ничего не предпринимать, например в США могут умереть не 20-25 тысяч в год как от гриппа, а 4-5 миллионов.
 показать весь комментарий
 
Что-то не видать эффективности от концлагерей на дому. Наверно пора запрещать гишпанцам дышать! Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19. Число инфицированных достигло 117,7 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2068
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Италии уже наметился спад пандемии.
особенно в главном очаге короновируса Италии в Ломбардии. Там уже несколько дней меньше заражается и меньше умирает
 показать весь комментарий
 
Шо это кацапы сегодня оседлали молдавские и румынские серверы.
 показать весь комментарий
 
для разнообразия ! будешь болтать не в тему теж оседлаешь кого
 показать весь комментарий
 
Пашёль на *** раб козломордый! Твоё место в стойле, кацап.
 показать весь комментарий
 
Всё сказал ? Успокойся и займи своё место COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу - Цензор.НЕТ 1774 Здесь принято вести себя культурно и общаться в тему.
 показать весь комментарий
 
Как только отменят ограничения, то снова вырастет.
 показать весь комментарий
 
На самом деле для простудной инфекции 100 тысяч это небольшая цифра. Разница в смертности. Если ничего не предпринимать, например в США могут умереть не 20-25 тысяч в год как от гриппа, а 4-5 миллионов.
 показать весь комментарий
 
 
Ну представьте чтобы было если бы не ввели в Италии карантин, если от коронавируса только в двух провинциях смертность почти достигла среднегодовую смертность по всей Италии. Если бы не ввели карантин в Италии, в день бы погибало по 10 тысяч.
Сейчас все кацапские сми-помойки по всем миру, а также их эксперты/блогеры консервы вбрасывают информацию, что коронавирус это обычный грипп и развод от масонов.
Эти каналы вбросов кацапы обычно используют для вмешательство в выборы других стран или для навязывания какого-то общественного мнения.
 показать весь комментарий
 
Что-то не видать эффективности от концлагерей на дому. Наверно пора запрещать гишпанцам дышать! Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19. Число инфицированных достигло 117,7 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2068
 показать весь комментарий
 
 
китаёзы с хY%лом
совершили несколько террористических актов

в местах массового скопления людей в Италии Франции США на стадионе на фестивале итд

в местах совершения терактов, а
точнее в эпицентрах терактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .

из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но вероятнее всего на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .

разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну
.
 показать весь комментарий
 
Слабо ***** ***** назвать? Это давно уже не мат . Даже в Википедии пишет которую читают школьники.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх