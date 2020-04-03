 COVID-19: Испания опередила Италию по количеству заражений - 117,7 тыс., 932 человека скончались за сутки

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Минздрава Испании.
Таким образом, по количеству заражений Испания опередила Италию, где по состоянию на вчерашний вечер было зарегистрировано 115 242 случая заражения коронавирусом.
Количество смертей в Испании выросло почти до 11 000 - только за последние сутки умерли 932 человека. Однако это первое в течение недели снижение темпов роста количества смертельных случаев. Вчера умерших было 950.
Сейчас в Испании более 56 000 человек госпитализированы с симптомами коронавирусной болезни.
6416 пациентов находятся в реанимации.
С начала эпидемии выздоровели и выписаны из больниц более 30 тысяч человек.
Напомним, 30 марта правительство Испании одобрило усиление мер по сдерживанию распространения коронавируса.
особенно в главном очаге короновируса Италии в Ломбардии. Там уже несколько дней меньше заражается и меньше умирает
Сейчас все кацапские сми-помойки по всем миру, а также их эксперты/блогеры консервы вбрасывают информацию, что коронавирус это обычный грипп и развод от масонов.
Эти каналы вбросов кацапы обычно используют для вмешательство в выборы других стран или для навязывания какого-то общественного мнения.
совершили несколько террористических актов
в местах массового скопления людей в Италии Франции США на стадионе на фестивале итд
в местах совершения терактов, а
точнее в эпицентрах терактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .
из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но вероятнее всего на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .
разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну
.