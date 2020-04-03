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 В больницах Киева с пневмонией сегодня находятся почти 400 больных, - Кличко

В столичных больницах с диагнозом "пневмония" сейчас находятся почти 400 больных. У них уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"В медицинских учреждениях столицы начали практику обязательного тестирования всех больных различными видами пневмонии. Тесты, определяющие наличие коронавируса, сегодня в больницах есть. В больницах с диагнозом "пневмония" сегодня находятся почти 400 больных", - сообщил он.

Отмечается, что у всех пациентов уже отобрали образцы для проведения лабораторных исследований на выявление коронавируса.

"Как отмечают врачи, далеко не все случаи пневмонии - это последствия осложнений от коронавируса. Ежегодно пневмонией в мире болеют почти 450 млн человек, это 7% населения планеты. Пневмония становится причиной около 4 миллионов смертей ежегодно", - добавил Кличко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186576
 
 
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Ага а можно статистику за 5 прошедших лет ? А то хз много это или мало для данного периода
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Так при парашенке не болели.
Вообще!
Ничем.
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А сама просиділа в скафандрі в інкубаторі.
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Для всех. Говорит сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. И что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение. (с)
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Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. И что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся.

И так во всём мире, прикинь. Или как еще считать зараженных?
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