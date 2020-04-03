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 "Мы не бросим людей", - Степанов обещает, что больных красной волчанкой обеспечат препаратом "Плаквенил"

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал Цензор.НЕТ критическую ситуацию с обеспечением препаратом "Плаквенил" больных артритом и красной волчанкой.

Об этом на своей странице в Facebook написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Журналист отметил, что "Плаквенил" производства французской компании "Санофи" применяется для лечения коронавируса, и исчез из свободной продажи во всем мире, как и его заменитель "Иммард".

"Каждый день больные волчанкой должны принимать одну-две таблетки, иначе болезнь будет быстро прогрессировать и люди начнут умирать, это без преувеличения вопрос жизни и смерти", - написал Бутусов.

Как сообщил минист здравоохранения Максим Степанов в комментарии Цензор.НЕТ, часть из прибывших в Украину препаратов "Плаквенила" пойдет на лечение больных коронавирусом, а другая часть будет выделена для больных красной волчанкой.

"Сегодня 3 тысячи упаковок "Плаквенила" прибыли в Украину. Они не поступят в свободную продажу. Часть препаратов пойдет на лечение больных коронавирусом, а другую часть мы выделим для больных красной волчанкой. Сейчас уточняются списки больных, у нас нет точной цифры больных, раньше "Плаквенил" продавался свободно, для централизованной выдачи нужен список. Мы обеспечим нуждающихся, мы не бросим людей, я лично контролирую этот вопрос. Мы договариваемся с компанией "Санофи" о новых поставках, чтобы закрыть потребности в этом критически важном препарате", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переданный фармкомпанией препарат гидроксихлорохина для лечения пациентов с COVID-19 завтра отправится в регионы - Степанов

Напомним, ранее Бутусов уже обращал внимание Минздрава на то, что люди, больные красной волчанкой и воспалительным артритом брошены один на один с бедой

"19 марта этот препарат разрекламировал лично президент Трамп как средство против коронавируса, и его мгновенно раскупили в аптеках по всему миру. 

Больным красной волчанкой или воспалительным артритом этот препарат спасает жизнь. И люди сейчас мечутся в поисках препарата. Необходимо обеспечить поставки "Плаквенила" в страну, и нормирование продажи зависимым от него пациентам. Иначе последствия будут очень тяжелыми", - сообщал журналист.

Мы не бросим людей, - Степанов обещает, что больных красной волчанкой обеспечат препаратом Плаквенил 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186574
 
 
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та хер вы чем обеспечите людей...
До этого не обеспечивали и сейчас не обеспечите...
Даже масок нет в аптеках... Прошло 3 недели карантина.
И не будет, потому, что вы все чиновники - подонки и мрази, которые думаете только о себе, о собственном обогащении.
Вам мразям, уже почти никто не верит.
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Ау. Донорство в Україні зупинилось. В лікарнях немає крові. Люди мруть штабелями не дочекавшись операцій.
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Все на борьбу с короновирусом, на остальных больных - пофиг... - девиз дибильно власти
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Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "Слвпаденіє" ...?
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Ми не покинемо, людей, ми вп'ємося в них як кліщі, щоб забрати останні гроші, сказала жона Степанова, і почала поставляти мед. препарати , через свою компанію "Бестздрав", за суперєвропейською ціною, українська х 10.
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по традиции кинут. хоть на мизерные бабки, но на чём то кинут.
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Мы людей не бросим, пришлём веночек от Минздрава!
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