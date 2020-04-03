 С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 6 апреля запрещается находиться в общественном месте без медицинской маски и посещать спортивные и детские площадки.

Кроме того, запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность. Собираться в группы более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и спровождения детей) также запрещено.

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