 С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 6 апреля запрещается находиться в общественном месте без медицинской маски и посещать спортивные и детские площадки.
Кроме того, запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность. Собираться в группы более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и спровождения детей) также запрещено.
частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
Также уточните, пожалуйста, как быть с "социальной дистанцией" для собак, а то они, как несознательные, при знакомстве под хвостом друг у друга нюхают.
Объясняю, в чём здесь прямое нарушение Конституции и законов (которые не могут отменяться Кабмином!)
- без введения чрезвычайного положения - какой паспортный контроль, какое ограничение передвижения?! ЧП вводится только Указом Президента и решением Верховной Рады!!! Иначе Кабмин не имеет права нарушать конституционные нормы о гражданских свободах!
- маски-шоу - это прямое нарушение антитеррористичеких мероприятий, как камеры слежения будут видеть лицо преступника, одевай маску, перчатки - и разбойничай безнаказано?!
- почему никто не может просто гулять и дышать свежим воздухом. Или эта обнаглевшая хунта ввела уже налог на воздух! То это для них плохо кончится - пусть смотрят один известный мультик!!!
ВЫВОД: никто не обязан выполнять явно неконституцинные предписания.
СВОБОДУ НАРОДУ! СВОБОДУ УКРАИНЕ!!!
Уряд офіційно визнав погіршення економічної ситуації. Про +40% ВВП вже ніхто і не згадує. Буде повний «мінус».
Згідно з новим прогнозом уряду на 2020 рік:
- інфляція зросте на 60-70% порівняно з попереднім прогнозом, тобто з 5.5% до 8.7%.
- долар за цими ж даними буде не менше 29.5.
- середні зарплати знизяться, а безробіття зросте.
Це лише найоптимістичніші і навіть малореальні прогнози. Провідні економісти говорять про долар по 30-32 у разі кредитування від МВФ та завершення карантину за місяць-півтора. І більше 35 гривень за долар у разі продовження теперішнього стану.
Це є реальна ситуація в країні. Брехня про 40% ВВП, зарплати по 4,000€, інвестиції провалилась. Прийшла жорстка реальність в яку кинула країну бездарна політика влади.
Зелебобіки вже не співають осанну найвеличнішому, а дружно повторюють *****, що «наш Порошенко» теж не дав би собі ради з вірусом. Просто у цих рибок гуппі не тримаються в пам'яті навіть події 2014, коли Турчинов і Яценюк (а трошки пізніше - Порошенко) долали кризу набагато гострішу, ніж нинішня. І впоралися. І парламент не тікав від прийняття доленосних ініційованих урядом і президентом законів (навіть якщо вони не подобалися олігархам). І перезапустили економіку. І реформи проводили. А Порох зумів дипломатично-оборонними зусиллями ще й ворога зупинити і чимало окупованих земель повернути.
ну и про тарифы которые в 7мь раз подняли не стоит забывать!!
Апаратів ШВЛ-немає
ПЛР-тестів-немає
Гроші на протидію епідемії,(не кажучи про економічні наслідки) ВКРАДЕНІ
Офіс зєлєнского торгує посадами,уряд- податками,парламент-законами.
Вихід є !
Треба загнати під шконку бидлонарод,щоб і не кавкнуло !
Не переживайте ! Дивіться ТСН !Ключова відмінність від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей. Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.
То Порошенко вводив диктатуру надзвичайним станом ,а зараз-якась надзвичайна ситуація !
1. На каком основании я должен таскать с собой документы ? С каких пор указ КМ (ПОДЗАКОННЫЙ акт) начал преобладать над ЗАКОНАМИ ? Введёте ЧП - я еще подумаю ...
2. Где я должен взять маску ? Причем, не одну - по правилам ОДНОРАЗОВАЯ маска не подлежит повторному использованию. Я пока даже не упоминаю их цену ... В шаговой доступности (до 6 км) СЕМЬ аптек, но масок нет НИ В ОДНОЙ !!!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Документы зачем? Люди не умирают на улицах.