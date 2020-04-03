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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин

Кабинет Министров запретил с 6 апреля пребывание в общественных местах без надетой маски или респиратора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем по мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 6 апреля запрещается находиться в общественном месте без медицинской маски и посещать спортивные и детские площадки.

Кроме того, запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность. Собираться в группы более двух человек (кроме случаев служебной необходимости и спровождения детей) также запрещено.

Также читайте: Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели. ВИДЕО

С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186571
 
   
 Топ комментарии
 
Документы всегда нужно иметь при себе, нельзя собираться в группы. 73% дебилов променяли европейскую демократию от Пороха на кацапскую демократию от зебила С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5821
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И без смартфона......цаки когда раздадут?
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Маски требуют, но ими не обеспечили
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А рогуляем это до лампочки, будут и дальше гавкать про свои "права", брызгая на окружающих соплями и слюнями. Всех штрафовать без исключения!!! Заодно и на доплаты к пенсиям насобирается.
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а еще проще всех расстрелять оставить тебя одну такую умную !! ВОТ ЛАФА НАСТАНЕТ!!
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та - то пишет жирная нервозная кацапка - от недо.ба нервная, потому как кто на такое у.пище позарится...
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Ну будут одну маску носить днями, и она превратиться в рассадник заразы. Вы бы хоть думали, сможете ли обыспечить выполнение таких вказивок.
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Маску можно стирать, так же как вы можете руки, пришли домой, сразу моете и заодно постирали маску. Проще простого. Если выходить раз в неделю за продуктами, то хватит одной-двух масок на долго.
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Вы такая наивная, кто это будет делать? Только хуже ситуация станет с обязательным ношением масок.
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Для начала объясните что такое общественное место...все через жопу, даже закон по человечески не могут до людей донести...
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Громадське місце
частина (частини) будь-якої будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди, а також підземні переходи, стадіони.
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Скажите, распространяются ли указанные требования на собак, то есть небходимо ли надевать собаке маску на морду и иметь ветеринарный паспорт, когда собаку выгуливают?
Также уточните, пожалуйста, как быть с "социальной дистанцией" для собак, а то они, как несознательные, при знакомстве под хвостом друг у друга нюхают.
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Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 411Для избирателей Зеленского выдают маски обратиться в офис партии Слуга Народа!
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так а где можно погулять воздухом подышать???
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у себя в туалете и погуляешь и подышишь!!
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Вот и началось пресование граждан под предлогом заботы о них! СКОРО ПОЙДТУ ТРОЙКИ РАСТРЕЛЫ И ВРАГИ НАРОДА!!
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Гы...гы...ну маски это понятно...хотя вопрос где их взять остается...Но как наличие или отсутствие документов остановит короновирус как то не совсем понятно
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Чтобы можно было составить протокол на штраф на месте и не везти Вас в отделение, андестенд? Готовьте документик.
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А так это они для того что бы бабло срубить легче было....а не кого то от вируса защитить
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Кабмин должен быть немедленно отправлен в отставку за нарушение Конституции Украины! А так называемый премьер-министр - немедленно арестован за подпись антиконституционных актов и помещён в СИЗО!!! Долой хунту!!! Да здравствует народ и свободная Украинская Республика!!!
Объясняю, в чём здесь прямое нарушение Конституции и законов (которые не могут отменяться Кабмином!)
- без введения чрезвычайного положения - какой паспортный контроль, какое ограничение передвижения?! ЧП вводится только Указом Президента и решением Верховной Рады!!! Иначе Кабмин не имеет права нарушать конституционные нормы о гражданских свободах!
- маски-шоу - это прямое нарушение антитеррористичеких мероприятий, как камеры слежения будут видеть лицо преступника, одевай маску, перчатки - и разбойничай безнаказано?!
- почему никто не может просто гулять и дышать свежим воздухом. Или эта обнаглевшая хунта ввела уже налог на воздух! То это для них плохо кончится - пусть смотрят один известный мультик!!!
ВЫВОД: никто не обязан выполнять явно неконституцинные предписания.
СВОБОДУ НАРОДУ! СВОБОДУ УКРАИНЕ!!! Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3834 Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3834 Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 3834
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Кіно і реальність

Уряд офіційно визнав погіршення економічної ситуації. Про +40% ВВП вже ніхто і не згадує. Буде повний «мінус».
Згідно з новим прогнозом уряду на 2020 рік:
- інфляція зросте на 60-70% порівняно з попереднім прогнозом, тобто з 5.5% до 8.7%.
- долар за цими ж даними буде не менше 29.5.
- середні зарплати знизяться, а безробіття зросте.

Це лише найоптимістичніші і навіть малореальні прогнози. Провідні економісти говорять про долар по 30-32 у разі кредитування від МВФ та завершення карантину за місяць-півтора. І більше 35 гривень за долар у разі продовження теперішнього стану.

Це є реальна ситуація в країні. Брехня про 40% ВВП, зарплати по 4,000€, інвестиції провалилась. Прийшла жорстка реальність в яку кинула країну бездарна політика влади.

Зелебобіки вже не співають осанну найвеличнішому, а дружно повторюють *****, що «наш Порошенко» теж не дав би собі ради з вірусом. Просто у цих рибок гуппі не тримаються в пам'яті навіть події 2014, коли Турчинов і Яценюк (а трошки пізніше - Порошенко) долали кризу набагато гострішу, ніж нинішня. І впоралися. І парламент не тікав від прийняття доленосних ініційованих урядом і президентом законів (навіть якщо вони не подобалися олігархам). І перезапустили економіку. І реформи проводили. А Порох зумів дипломатично-оборонними зусиллями ще й ворога зупинити і чимало окупованих земель повернути.
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что сумел ПЕТЯ я увидел у себя в кошельке так что лапшу про достижения ПЕТИ расказывай своей жене или себе перед зеркалом!!
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тем что гривну уронил в 4ре раза! кучу банков положил с деньгами вкладчиков!! при этом никаких индексаций никаких компенаций хотя по закону обязаны!!

ну и про тарифы которые в 7мь раз подняли не стоит забывать!!
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Масок-немає
Апаратів ШВЛ-немає
ПЛР-тестів-немає
Гроші на протидію епідемії,(не кажучи про економічні наслідки) ВКРАДЕНІ
Офіс зєлєнского торгує посадами,уряд- податками,парламент-законами.
Вихід є !
Треба загнати під шконку бидлонарод,щоб і не кавкнуло !
Не переживайте ! Дивіться ТСН !Ключова відмінність від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей. Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.
То Порошенко вводив диктатуру надзвичайним станом ,а зараз-якась надзвичайна ситуація !
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Два вопроса:
1. На каком основании я должен таскать с собой документы ? С каких пор указ КМ (ПОДЗАКОННЫЙ акт) начал преобладать над ЗАКОНАМИ ? Введёте ЧП - я еще подумаю ...
2. Где я должен взять маску ? Причем, не одну - по правилам ОДНОРАЗОВАЯ маска не подлежит повторному использованию. Я пока даже не упоминаю их цену ... В шаговой доступности (до 6 км) СЕМЬ аптек, но масок нет НИ В ОДНОЙ !!!
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Говорит сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. Что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Вот и Зеленый Фашизм постучался в двери.

Документы зачем? Люди не умирают на улицах.
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