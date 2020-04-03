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 Киевские новости, Общество
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 Призываю представителей всех конфессий проводить Пасхальные богослужения онлайн, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к представителям всех конфессий с просьбой проводить Пасхальные службы в церквях столицы в режиме онлайн.

Об этом он заявил во вермя брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятия с большим скоплением людей, в частности, во время празднования Пасхи", - отметил Кличко.

По его словам, он встречался с представителями всех религиозных конфессий столицы и просил их об ответственном отношении к безопасности верующих.

"Я попросил представителей всех конфессий по возможности проводить службы онлайн, по возможности пояснять людям, что коронавирус опасный. Надеюсь, что все услышали", - подчеркнул мэр столицы.

Он призвал всех отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу своих родных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз рассматривает продление закрытия границ после Пасхи

Источник: https://censor.net.ua/n3186568
 
   
 Топ комментарии
 
А как же посвятить яйца и облобызать иконы? Сепаратист Усик говорил, что можна и нужно причащаться и никого не слушать Призываю представителей всех конфессий проводить Пасхальные богослужения онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 7245
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Идиот! Уже давно все конфессии приняли такое решение, кроме РПЦ.
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Совет форумчанПравила форума
 
Вам муляет киевское метро? Как я вас понимаю! Меня тоже очень волнует проблема сбалансированного питания утконосов в штате Виктория. Когда вы решите эту проблему
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Здесь сайт украинский, а не австралийский. Приходите на gday forum; там вас примут с распростёртыми объятиями, особенно по проблемам утконосов.
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И как вам на этом сайте мешает нефукционирующее киевское метро? Неудобно сюда добираться?
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Да я считаю его закрытие признаком невменяемости власти. Вот и высказываю своё мнение по этому поводу. Может ли город Киев позволить себе психически больную власть ?
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У тебя в Австралии, нет ничего более актуального чем проблема метро в Киеве?
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Ого, вас уже двое.
А откуда такая озабоченность ? Закрытие метро выставило власть полными придурками, и потому вы локти кусаете ? Ну, значит будет другая власть.
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Не вопрос, в городе Нью-Йорк у власти гении, как и в Риме и Париже.
Соответственно, метро там работает.
Правда статистика по заболевшим слегка устрашающая, но это не важно, главное метро!
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В советском метро - прекрасная вентиляция. Вирусы, выдыхаемые больными людьми, просто уносятся потоком воздуха. В замкнутой маршрутке, с каждым выдохом одного больного человека концентрация вирусов возрастает на несколько триллионов. Идеальный способ перезаражать как можно больше людей.
А может, киевские власти - вовсе не идиоты ? И преднамеренно распространяют вирус ?
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А как же посвятить яйца и облобызать иконы? Сепаратист Усик говорил, что можна и нужно причащаться и никого не слушать
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и все послушались. Пасха добьёт нас окончательно
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Идиот! Уже давно все конфессии приняли такое решение, кроме РПЦ.
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Веселуха там, в вашем пентхаузе, господин мэр! Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 477
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Можно верить в Бога и не ходить в храм.
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можно жить в Украине и любить росисю Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4022 Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 7650 лугандонцы тому пример...
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Оказывается у нас Кличко еще и "патриарх".. пытается влезть ну в каждую щель на ТВ ( как его знакомец "Шахов - куршавельский". Виталя, повесь на гвоздик перчатки и начинай работать, желательно мозгами.. хотя с этим.. ( ну в общем вы в курсе)
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уже представляю себе это зрелище как убогие в монитор крестятся
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