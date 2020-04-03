 Призываю представителей всех конфессий проводить Пасхальные богослужения онлайн, - Кличко

Об этом он заявил во вермя брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятия с большим скоплением людей, в частности, во время празднования Пасхи", - отметил Кличко.

По его словам, он встречался с представителями всех религиозных конфессий столицы и просил их об ответственном отношении к безопасности верующих.

"Я попросил представителей всех конфессий по возможности проводить службы онлайн, по возможности пояснять людям, что коронавирус опасный. Надеюсь, что все услышали", - подчеркнул мэр столицы.

Он призвал всех отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу своих родных.

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