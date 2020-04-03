 Призываю представителей всех конфессий проводить Пасхальные богослужения онлайн, - Кличко

Об этом он заявил во вермя брифинга, передает Цензор.НЕТ.
"Я призываю представителей всех конфессий соблюдать ограничения и не проводить мероприятия с большим скоплением людей, в частности, во время празднования Пасхи", - отметил Кличко.
По его словам, он встречался с представителями всех религиозных конфессий столицы и просил их об ответственном отношении к безопасности верующих.
"Я попросил представителей всех конфессий по возможности проводить службы онлайн, по возможности пояснять людям, что коронавирус опасный. Надеюсь, что все услышали", - подчеркнул мэр столицы.
Он призвал всех отпраздновать этот праздник дома, в узком кругу своих родных.
А откуда такая озабоченность ? Закрытие метро выставило власть полными придурками, и потому вы локти кусаете ? Ну, значит будет другая власть.
Соответственно, метро там работает.
Правда статистика по заболевшим слегка устрашающая, но это не важно, главное метро!
А может, киевские власти - вовсе не идиоты ? И преднамеренно распространяют вирус ?