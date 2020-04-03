 Двое врачей заразились COVID-19 во Львове, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.
"У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.
Один из медиков - 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи. Он находился дома на самоизоляции, а после ухудшения самочувствия находится в инфекционной больнице с пневмонией.
Второй врач - из пятой городской поликлиники, он находился на лечении в пятой больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной также изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют. Мужчина 1966 года, перевезен в инфекционную больницу.
Данные о положительных ПЦР-тестах двух врачей получены сегодня.
Зараживались и будут постоянно зараживаться... В чём новость?
80% вообще не ощущают на себе признаки вируса... переболел как простудой и всё.
А если тебе суждено умереть, то тебе никакие врачи не помогут.
В Украине каждый день умирает около 1600 человек, из них от короновируса - 1 или 2 человека
Ведь врачи, как и все люди заражаются... И некоторые умирают...
Люди вообще имеют свойство умирать, от разных болезней.
Сейчас умирает 1600 человек в сутки. Большинство из них умерли из за болезней.
То это ерунда, по твоей логике?
а вот от короновируса - 1, 2 в день или даже пусть 100 в день то это конец света, для тебя?