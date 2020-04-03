 Двое врачей заразились COVID-19 во Львове, - горсовет

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

"У двоих львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирование коронавирусом. Сейчас они изолированы, проводится опрос людей, с которыми они контактировали, у всех контактных лиц берут биоматериал для проведения ПЦР-тестов", - говорится в сообщении.

Один из медиков - 47-летний анестезиолог больницы скорой помощи. Он находился дома на самоизоляции, а после ухудшения самочувствия находится в инфекционной больнице с пневмонией.

Второй врач - из пятой городской поликлиники, он находился на лечении в пятой больнице. Известно, что он контактировал с пациенткой, у которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной также изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют. Мужчина 1966 года, перевезен в инфекционную больницу.

Данные о положительных ПЦР-тестах двух врачей получены сегодня.

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