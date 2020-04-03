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 Политика Украины, Экономика
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 Непрофессионалы из правительства Зеленского оставили без средств оборонные предприятия, - нардеп от "ЕС" Забродский

Правительство президента Владимира Зеленского из-за затягивания с утверждением государственного оборонного заказа оставило без средств военно-промышленные предприятия.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский в Фейсбук.

"Шестой год Вооруженные силы и другие силовые ведомства героическими усилиями защищают Украину. Шестой год волонтеры, бизнесмены, конструкторы, ученые, все неравнодушные люди прилагают титанические усилия для того, чтобы наши военнослужащие были оснащены всем необходимым", - отметил он.

"В то же время государственный оборонный заказ с декабря 2019 "успешно" путешествует между кабинетами чиновников Министерства обороны Украины, Министерства экономики и СНБО", - отметил депутат.

Забродский подчеркнул, что из-за неутверждения государственного оборонного заказа остаются без денег оборонные предприятия.

"На все это время приостановлено финансирование значительной части государственных предприятий из состава "Укроборонпрома". Большинство из них вынуждены финансово балансировать на грани выживания, теряя первенство во внедрении новейших технологий и квалифицированные кадры", - подчеркнул он.

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Представитель "Европейской Солидарности" отметил, что проект государственного оборонного заказа был рассмотрен Комитетом ВРУ по национальной безопасности, обороны и разведке несколько недель назад.

"После рассмотрения проект документа получил более двух десятков различных замечаний и был отправлен на доработку. Тем не менее, это не мешало финансовому обеспечению ГОЗ по статьям, которые не вызывали вопросов", - пояснил депутат.

При этом он добавил, что нет никаких объяснений почти трехмесячного отсутствия соответствующего финансирования для, например, государственного концерна "Укроборонпром".

"Вопрос к специалистам из очередной "профессиональной" властной команды - не кажется ли вам, что именно так и теряется время, главный ресурс в вооруженной борьбе и обеспечении обороноспособности нашего государства?" - резюмировал Забродский.

Источник: https://censor.net.ua/n3186563
 
   
 Топ комментарии
 
чтоб просто перестать стрелять оборонные предприятия не нужны. так что всё логично: вполне профессионально сдают страну агрессору! Непрофессионалы из правительства Зеленского оставили без средств оборонные предприятия, - нардеп от "ЕС" Забродский - Цензор.НЕТ 2212
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А зачем им оборона, у них дружба, мир , жвачка.
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Ви впевнені в тому, що це через непрофесфйність?
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А зачем им оборона, у них дружба, мир , жвачка.
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Это политика предателя-мрази Зленского ! Хватит горбатого лепить
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чтоб просто перестать стрелять оборонные предприятия не нужны. так что всё логично: вполне профессионально сдают страну агрессору!
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Ви впевнені в тому, що це через непрофесфйність?
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Это профессионализм ГРУ и ФСБ от Ху*ла, на который купилось 73% лохов. Непрофесіонали з уряду Зеленського залишили без коштів оборонні підприємства, - нардеп від "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 392
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А за что они будут харчеваться, нужно на премии выписать себе бабло и отбыть те бабки которые былы занесены Ермаку-Зеленскому за должность. Мозги включайте 73% Зедебилы.
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Державне обороне замовлення затвержене 20 лютого 2020 року.Але погавкать то не мішки тягать.https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-podpisal-gosoboronzakaz-1488778.html
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ну чё, ну подписал, ну а где бабки на оборону? У оборонщиков их нет. Что он там подписал? Перевод Бене? Или тупо придерживают или что это ещё значит? И кто гавкает? Забродский? Или Инна?
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Саботаж 🎪🤡🤢💩🤥 погорелого шапито
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О чём это написано в статье по ссылке?

"В решении СНБО, которое прилагается к указу, сказано, что Кабинету Министров поручено доработать основные показатели гособоронзаказа; обеспечить его финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета (перераспределения на другие нужды) и приоритетных проектов, в частности в области развития ракетного вооружения."
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-podpisal-gosoboronzakaz-1488778.html
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да ты шо..именно поэтому предприятия с нового года гуляют за свой счёт.... Непрофесіонали з уряду Зеленського залишили без коштів оборонні підприємства, - нардеп від "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 2873
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Так бабла в казні нема! Звідки взятись фінансуванню?
Держоборонзамовлення є; фінансувати - нічим.
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом!
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Доходы государственного бюджета Украины за первый квартал 2020 г. составили 194578,3 млн. гривен, что составляет 71,04% от запланированного в бюджете на этот период.
За первый квартал недополучено в бюджет 79 316,8 млн. гривен.
С учетом запланированного в бюджете 2020 бюджетного дефицита, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 83-85 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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Нам не страшні московські воші, нам страшні українські "непрофессіонали"...
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непрофесіоналізм то лише частина проблеми. повна некомпетентність, колаборанство, байдужість до збройних сил та спецслужб! в країні де факто головнокомандуючого немає!
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- Вы голосовали за Ющенко, голосовали за Порошенко, голосовали за Зеленского. При этом всех критиковали и критикуете. Вы чувствуете свою личную ответственность за то, что происходит в стране?
- Да, чувствую. В отличие от подавляющего большинства моих сограждан. Я чувствую эту ответственность.
- С этим чувством тяжело жить?
- Тяжело.
- Как бы вы оценили психоэмоциональный фон украинцев сегодня?
- Не могу ответить на этот вопрос. Но я смотрю на социологические исследования...
- И что вы там между строк читаете?
- Растерянность. Пока рейтинги достаточно высоки. Но это же рейтинги не веры, а надежды.
Люди надеются. На то, что новая власть как-то опомнится. Люди боятся. Есть же основания.
Вспомните - обещали многое. Зачем было говорить потом, что президент пошутил, что будут отменены тарифы? Так говорить с нами нельзя.
Нужно, чтобы вышел эксперт настоящий. На каких-то конкретных аргументах показал, почему сегодня это не получается.
Почему продолжается эта ложь, которая была при Петре?
Мы хотим, чтобы власть с нами общалась, объясняла. Больше ничего. Если она чуть-чуть солжет, что-то утаит, мы простим. Украинцы же вообще мирный народ. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/11/7231541/
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Це той самий Глузман, який тільки зараз побачив суть Зевлади.
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Интересно а какая ложь "была при Петре" ? Он вроде что говорил то и делал.
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Це слова Глузмана, а не мої . Повний текст інтерв'ю за посиланням. Там багато цікавого. Мої настрої та переконання не повністю співпадають із настроями Глузмана🙄
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Да, я понимаю, Вы его просто процитировали. Интересно что "независимых журналистов" не существует. Так что весьма знаменателен дрейф "правды" в сторону от поддержки зелёного режима.
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Так, незалежних журналістів нема, але є ми. Я пишу тільки від себе і відстоюю лише власну точку зору. Глузман виявився таким же обдуреним зебілом, як і 73% громадян. Я же був із самого початку переконаний, що зевлада прийшла на брехні та тому не варто від них чекати виконання своїх обіцянок. Глузман зараз побачив брехню, але ще надіється. Не розумію як він став психіатром, хоча віддаю йому належне як легенді дисидентства.
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Ще є час сподіватися, бо скоро криза і зміна цієї влади🐸
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В тебе памʼять, немов у рибки гупі, почалося з обіцянки відновити Грушевського своїм коштом!
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Не успел. Много других дел было и расходов. Например, Рошен проспонсировал строительство ПВО Киева.
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Это твои проблемы, а в стране короновирус.
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Это мелочь, по сравнению с настоящими проблемами.
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З тими, які будуть після карантину. Мені вже багато знайомих жаліються, що нема за що жити. А далі лише фінансова криза...
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Пока зелёная власть не снесена, кризис будет углубляться.
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Я не сумніваюся, навіть зараз із короновірусом почався турборежим на шляху до кризи та зміни цієї зевлади.
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Я предвижу у вас возможное восстановление ситуации только через смену власти на жёсткий авторитарный режим и мобилизационную экономику. Первым делом режим должен будет объяснить населению что вся эта суета вокруг вируса - это были попытки обанкротившейся власти задурить населению голову, и "проскочить" мимо дефолта.
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Тільки от лікарні Києва заповнюються хворими на короновірус. Знаю про це напряму із лікарень.
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Пока всё примерно соответствует гриппу средней тяжести. Это не оспа, не холера и не лёгочная чума. Конечно, есть и осложнения в виде пневмонии, включая летальную.
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Не можу поки оцінити, але 22 людини в України вмерли та захворюваність швидко поширюється.
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Сравните это со статистикой ежегодных смертей от пневмонии, вызванной обычным гриппом.
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Я цим не займаюся. Рішення не мені приймати. Для мене кожне життя є цінністю, хоча Вас це дивує.
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А вы положите на одну чашу весов несколько десятков жизней стариков (именно они составляют большинство умерших), а на другую - жизни сотен тысяч людей, потерявших работу и находящихся на грани голода ( а он может начаться через месяц-два). Сколько людей умрёт от остановки экономики ? Сколько людей получит психические проблемы, не зная на какие деньги он завтра купит своему ребёнку что-то покушать ? Сколько людей покончат с жизнью самоубийством, по той же причине безысходности ?
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Успел и сделал, просто до апреля там еще оставалась часть баррикад.
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У Вас память хуже. Или Вы сознательно врёте. https://www.segodnya.ua/kiev/kpower/poroshenko-vypolnil-obeshchanie-i-vzyal-na-sebya-remont-stadiona-516487.html
Ремонт начался после того как были разобраны баррикады, которые еще долго стояли, киевляне это знают прекрасно.
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Я это знаю. Просто ответила на ложь, которую написал bash171717
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Так їм брехати, як дурному з гори котитися.
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Это первый этап "сохранения лица", следующим будет - и тот и тот "хорош", потом - в Украине никогда не было... особенно у тех, кто особенно рьяно нападал на всё, что делал Порошенко и приписывал ему то, чего он не делал.
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Сто с гаком реформ всего и вся. Где результат? А петя видел и говорил "где ещё тебе, ***, реформ не хватает". Но петикантроп слабоумны и забыли.
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Расскажи про турбореформы уЗеленских, ведь ты же увидел их результат.
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Так зюзя хороший учиник петюни. Быстро научился пыль глаза бросать. Не так ли, любитель Великого Княжества Литовского.
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ВКЛ_это_мы_01
Это первый этап "сохранения лица", следующим будет - и тот и тот "хорош", потом - в Украине никогда не было... особенно у тех, кто особенно рьяно нападал на всё, что делал Порошенко и приписывал ему то, чего он не делал.
03.04.2020 13:18 Ответить Мне нравится 3


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А потім етап, що раніше було краще😄
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любой профессиональный психиатр должен был определить в зе-кодле шарлатанов с самого начала.....
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положительно! так как при Петиной кодле мне хоть спалось спокойно.....
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А я вважаю, що то була не кодла, а професіонали, яких набрали коаліційно. Звичайно, що вони не були білими і пухнастими, тому частина з них крала і брехала, але і працювала для армії, народу. Тепер зевлада набрала тих, хто нічого не вміє та є за розумовими здібностями дебілами. Деяких не розуміють між цими варіантами різниці, тому фінансова криза їх навчить.
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при Петі порохоботи були красиві і на 6 років молодші )))
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Вже підросли нові порохоботи, тому готуйте запасні штані!
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Почему это не профессионалы, усе очень даже ПРОФФЕСИОНАЛЬНО!
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Объяснение есть и очень простое - деятельность кремлевской диверсионной агентуры во властных структурах. Задача простая-нанести максимальный вред украинской оборонке,пока наше СБУ спит.
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СБУ-не спит! Повестки по шесть персон Леросу носят.
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Я вважаю, що це зроблено не з непрофесіоналізму , а навмисно. Бо влада ЗЕлуп це влада ворогів України.
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тяжело оборонпрому без прохфессионалов свинарчуков!!хуже путинососов только порохоботы!!!
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А як тобі, ЗЕлупінцю, така картинка подобається?

Непрофесіонали з уряду Зеленського залишили без коштів оборонні підприємства, - нардеп від "ЄС" Забродський - Цензор.НЕТ 8903
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Уточнишь за что?
Бо даже ручная прокуратура и ГБР нифига, кроме сказок, легенд и тостов для зебилоидов
типа тебя, нарыть не могут.

Мож хоть у тебя есть не надписи на заборах, а доказательства?
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А твой Зелемойский уже поставляет легальным путём и дешевле те запчасти, которые поставлялись нелегально? Может быть профинансирован запуск производства для их импортозамещения?
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Видимо старые потужные схемы в оборонке еще работают, нужные люди остались на должностях и прикормлены, ждут только поступления денег из бюджета и распил продолжится. Потому что даже дураку очевидно - реформа армии несоразмерна количеству денег, которые на нее выделялись - значит воровали.
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Суходруков американо -кацарылый,тебе из Америки виднее.
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Это он сегодня из Америки. А вообще он из какого-нить Мухосранска.
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А чи це бува не той генерал, котрий приймав участь у параді під час Іловайського котла?
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Кацап захлопнись, все украинцы знают, где была 95 бригада, во главе с этим генералом, во время Иливайска, даже фильм сняли об их подвигах. Но откуда тебе за МКАДовской мрази это знать
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«Армии пора браться за голову, если она еще у кого-то есть »
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До влади прийшли внуки та правнуки НКВД, КГБ, по іншому пояснити, що відбувається не можливо.
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Стремный он.
Пять лет по контракту винторогам служил. Учился на винторогии.
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Стремный ты и твои прикацапленые корешки.
Учиться в Питере он еще при совке начал.
Но почему-то ты молориссик, забыл сказать, что Миша еще и в США учился и в войне с кацапами участовал и руководил одной из лучших десантно-штурмовой бригадой мира.
И что герой Украины он, а далеко не ты. Как так?
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Это как непроХВессиАналы, что вы там с петрухой карамельным несете? А на рояле как играет главный писюанист, любо дорого смотреть!
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Раньше это называлось словом саботаж.
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Клоунам-мародерам оборона не нужна, им погремушки важнее, перестать стрелять, пожрать шаурмы и отдохнуть за счет Народа в Омане.
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Ещё один из череды обсеров зелемразей.
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Ещё один из череды обсеров зелемразей.
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"Непрофессионалы из правительства Зеленского оставили..." Еще бы! Все профессионалы только при Порошенко! Только почему при таком изобилии профессионалов при Порошенко, мы не живем хоть приблизительно так, как живут граждане Швейцарии, или хотя бы Польши?! Может пора признать СИСТЕМНОСТЬ НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА в Украине. Вот, к примеру, премьер Гройсман из каких "профессионалов"...?

ДЕФИЦИТ /deficit - недостаёт, deficio - нищать, беднеть - недостача; недостаточность чего-либо.

Украина в сплошном ДЕФИЦИТЕ: недостает денег, лекарств, больниц, аппаратов искусственной вентиляции легких, масок,… и далее всего всего - список был бы нескончаемый и, возможно, легче было бы составить список того, что еще осталось в Украине.

Но среди всех ДЕФИЦИТОВ - главный ДЕФИЦИТ, - острейший ДЕФИЦИТ, катастрофический ДЕФИЦИТ, - специалистов, технократов, вообще людей умеющих делать что либо, а не казаться таковыми, влачить за собой по жизни жалкую роль людей, случайно вознесенных и разнесенных ветрами перемен по властных кабинетах.

В отраслях, продолжающих успешно работать, выросло молодое поколение современных технократов, мирового уровня, но засилье всех оттенков серого таково, что одиночные их внедрение подобно попаданию ягненка у волчью стаю.

По этой же причине не спешат возвращаться наши соотечественники из-за рубежа.
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Мені вас жаль, що ви досі не зрозуміли суть того, що відбулося. Криза багатьох навчить, це буде переконливо.
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