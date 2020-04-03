 Непрофессионалы из правительства Зеленского оставили без средств оборонные предприятия, - нардеп от "ЕС" Забродский

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС", об этом написал народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Михаил Забродский в Фейсбук.
"Шестой год Вооруженные силы и другие силовые ведомства героическими усилиями защищают Украину. Шестой год волонтеры, бизнесмены, конструкторы, ученые, все неравнодушные люди прилагают титанические усилия для того, чтобы наши военнослужащие были оснащены всем необходимым", - отметил он.
"В то же время государственный оборонный заказ с декабря 2019 "успешно" путешествует между кабинетами чиновников Министерства обороны Украины, Министерства экономики и СНБО", - отметил депутат.
Забродский подчеркнул, что из-за неутверждения государственного оборонного заказа остаются без денег оборонные предприятия.
"На все это время приостановлено финансирование значительной части государственных предприятий из состава "Укроборонпрома". Большинство из них вынуждены финансово балансировать на грани выживания, теряя первенство во внедрении новейших технологий и квалифицированные кадры", - подчеркнул он.
Представитель "Европейской Солидарности" отметил, что проект государственного оборонного заказа был рассмотрен Комитетом ВРУ по национальной безопасности, обороны и разведке несколько недель назад.
"После рассмотрения проект документа получил более двух десятков различных замечаний и был отправлен на доработку. Тем не менее, это не мешало финансовому обеспечению ГОЗ по статьям, которые не вызывали вопросов", - пояснил депутат.
При этом он добавил, что нет никаких объяснений почти трехмесячного отсутствия соответствующего финансирования для, например, государственного концерна "Укроборонпром".
"Вопрос к специалистам из очередной "профессиональной" властной команды - не кажется ли вам, что именно так и теряется время, главный ресурс в вооруженной борьбе и обеспечении обороноспособности нашего государства?" - резюмировал Забродский.
"В решении СНБО, которое прилагается к указу, сказано, что Кабинету Министров поручено доработать основные показатели гособоронзаказа; обеспечить его финансирование в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета (перераспределения на другие нужды) и приоритетных проектов, в частности в области развития ракетного вооружения."
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/politics/zelenskiy-podpisal-gosoboronzakaz-1488778.html
Держоборонзамовлення є; фінансувати - нічим.
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом!
За первый квартал недополучено в бюджет 79 316,8 млн. гривен.
С учетом запланированного в бюджете 2020 бюджетного дефицита, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 83-85 млрд. гривен. https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
- Да, чувствую. В отличие от подавляющего большинства моих сограждан. Я чувствую эту ответственность.
- С этим чувством тяжело жить?
- Тяжело.
- Как бы вы оценили психоэмоциональный фон украинцев сегодня?
- Не могу ответить на этот вопрос. Но я смотрю на социологические исследования...
- И что вы там между строк читаете?
- Растерянность. Пока рейтинги достаточно высоки. Но это же рейтинги не веры, а надежды.
Люди надеются. На то, что новая власть как-то опомнится. Люди боятся. Есть же основания.
Вспомните - обещали многое. Зачем было говорить потом, что президент пошутил, что будут отменены тарифы? Так говорить с нами нельзя.
Нужно, чтобы вышел эксперт настоящий. На каких-то конкретных аргументах показал, почему сегодня это не получается.
Почему продолжается эта ложь, которая была при Петре?
Мы хотим, чтобы власть с нами общалась, объясняла. Больше ничего. Если она чуть-чуть солжет, что-то утаит, мы простим. Украинцы же вообще мирный народ. https://www.pravda.com.ua/articles/2019/11/11/7231541/
Ремонт начался после того как были разобраны баррикады, которые еще долго стояли, киевляне это знают прекрасно.
Это первый этап "сохранения лица", следующим будет - и тот и тот "хорош", потом - в Украине никогда не было... особенно у тех, кто особенно рьяно нападал на всё, что делал Порошенко и приписывал ему то, чего он не делал.
03.04.2020 13:18 Ответить Мне нравится 3
Бо даже ручная прокуратура и ГБР нифига, кроме сказок, легенд и тостов для зебилоидов
типа тебя, нарыть не могут.
Мож хоть у тебя есть не надписи на заборах, а доказательства?
Пять лет по контракту винторогам служил. Учился на винторогии.
Учиться в Питере он еще при совке начал.
Но почему-то ты молориссик, забыл сказать, что Миша еще и в США учился и в войне с кацапами участовал и руководил одной из лучших десантно-штурмовой бригадой мира.
И что герой Украины он, а далеко не ты. Как так?
ДЕФИЦИТ /deficit - недостаёт, deficio - нищать, беднеть - недостача; недостаточность чего-либо.
Украина в сплошном ДЕФИЦИТЕ: недостает денег, лекарств, больниц, аппаратов искусственной вентиляции легких, масок,… и далее всего всего - список был бы нескончаемый и, возможно, легче было бы составить список того, что еще осталось в Украине.
Но среди всех ДЕФИЦИТОВ - главный ДЕФИЦИТ, - острейший ДЕФИЦИТ, катастрофический ДЕФИЦИТ, - специалистов, технократов, вообще людей умеющих делать что либо, а не казаться таковыми, влачить за собой по жизни жалкую роль людей, случайно вознесенных и разнесенных ветрами перемен по властных кабинетах.
В отраслях, продолжающих успешно работать, выросло молодое поколение современных технократов, мирового уровня, но засилье всех оттенков серого таково, что одиночные их внедрение подобно попаданию ягненка у волчью стаю.
По этой же причине не спешат возвращаться наши соотечественники из-за рубежа.