 Евросоюз рассматривает продление закрытия границ после Пасхи

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы ведем консультации с государствами-членами о том, как действовать после Пасхи", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что принятое решение о прекращении поездок в ЕС граждан третьих стран было правильно воспринято всеми государствами-членами.

"Ездить без уважительных причин в Европу в такой ситуации - не лучшая идея. Также эти меры были направлены на то, чтобы люди из третьих стран не приезжали лечиться в ЕС, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей",- сказала фон дер Ляйен.

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