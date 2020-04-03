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 Евросоюз рассматривает продление закрытия границ после Пасхи

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что между государствами Европейского союза ведутся переговоры о том, следует ли продолжать закрытие границ после Пасхи для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Мы ведем консультации с государствами-членами о том, как действовать после Пасхи", - сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что принятое решение о прекращении поездок в ЕС граждан третьих стран было правильно воспринято всеми государствами-членами.

"Ездить без уважительных причин в Европу в такой ситуации - не лучшая идея. Также эти меры были направлены на то, чтобы люди из третьих стран не приезжали лечиться в ЕС, в то время как система здравоохранения работает на пределе возможностей",- сказала фон дер Ляйен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры стран ЕС согласились закрыть внешние границы на 30 дней для борьбы с коронавирусом, - фон дер Ляйен

Источник: https://censor.net.ua/n3186561
 
 
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Ну допустим ты приехал, в Германии все закрыто, выходить можно только за продуктами или на работу. Все туристические места под замком, по статистике в 10 раз больше зараженных чем в Украине, и че ты будешь делать? Сядешь коменты на цензор строчить какая Германия скучная?!
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