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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Экономика
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 Украина не может позволить себе не работать, - Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах

Дополнительные ограничения на работу бизнеса в новых карантинных мерах отсутствуют.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру", - сказал он.

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"Все это работает и будет работать дальше", - подчеркнул Шмыгаль.

"Украина не может позволить себе не работать два-три месяца или полгода", - отметил премьер.

Источник: https://censor.net.ua/n3186560
 
 
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Идиоты, если вы считаете АТБ, Эпицентр, Еву, Неболей малым бизнесом, то это сети.
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Луна во сне и наяву, пиши ещё, а мы все посмеёмся.
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Как это нет ограничений для бизнеса?
Позакрывали все кафе, бары, магазины, базары, сферу обслуживания, прекратили транспортное сообщение, итд...
Без работы остались уже сотни тысяч людей...
Это что такое, не ограничения для бизнеса?
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На работу добраться вы не можете, но работать надо
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В этом году метро совсем уже не запустят. А вдруг осенью Майдан будет.
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"Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру"

ШТО? Тобто карантин, із-за якого вже досить багато великих компаній, які я знаю, звільнили людей або відправили в відпустки за власний рахунок - це не зупинка товарообміну?
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Через неделю все министры будут радостно рапортовать, что Украина победила коронавирус и пора работать.
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угу... именно столько нас планируют мордовать чтоб прикрыть импотенцию зелёной власти. для этих ублюдков вирус - спасение, на него попробуют списать всё.
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Такое впечатление что эти депилы хотят и рыбку съесть и на йух сесть ) Как можно ужесточать карантит, вводить штрафы и при этом нормально работать? Что за бред?!
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Верни в бюджет украденные деньги с НДС и таможни,и сядь в тюрьму,коррупционер.
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