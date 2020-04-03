 Украина не может позволить себе не работать, - Шмыгаль заявил об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не останавливали и не будем останавливать товарооборот, промышленные предприятия и критическую инфраструктуру", - сказал он.
"Все это работает и будет работать дальше", - подчеркнул Шмыгаль.
"Украина не может позволить себе не работать два-три месяца или полгода", - отметил премьер.
Позакрывали все кафе, бары, магазины, базары, сферу обслуживания, прекратили транспортное сообщение, итд...
Без работы остались уже сотни тысяч людей...
Это что такое, не ограничения для бизнеса?
ШТО? Тобто карантин, із-за якого вже досить багато великих компаній, які я знаю, звільнили людей або відправили в відпустки за власний рахунок - це не зупинка товарообміну?