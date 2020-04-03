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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль

Кабинет Министров Украины продлит карантинные меры для пожилых людей, а также школьников и студентов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Для старших людей, студентов и школьников карантин будет продлен", - сообщил премьер.

Шмыгаль подчеркивает, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики. 

11 марта Кабинет министров утвердил меры в связи с эпидемией коронавируса. Школы, вузы и детсады закрыли на 3 недели, пробное ВНО отложили.

25 марта Кабинет Министров Украины продлил карантинные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, на 30 дней.

Кроме того, 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране сроком на 30 дней.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил профильным министерствам отработать проект решения Кабмина по закрытию границы для пассажирских перевозок с 28 марта.

В Минобразования сообщили, что Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186559
 
 
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А что это даст? Заболеют родители и заразят детей. Бред.....
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Натуральная сегрегация.
Радуйтесь, лохи. Дожились.
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та ладно...переживем и это.
главная задача зелебеню пережить Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7021
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Слушай, Поплавок, а как быть с депутанами? Их ты то же будешь штрафовать? Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7736
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"Шмыгаль подчеркивает, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики."
Экономику убивает не коронавирус, а зебилы у власти, в т.ч. бездари Гончарука и Шмыгаля. Поэтому баланс, о котором говорит Шмыгаль, должен выглядеть так: 1) зебилов из Кабмина на 3 буквы, 2) зебилов из Кабмина в 5 букв. Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8146
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Карантин должен быть толко для группы риска кому за 65 и основным переносчикам до 16 лет. Организовать доставку лекарств и продуктов старикам, подключив все соц.службы, волонтёров, студентов мед.учреждений!!!! Остальное население должно работать и соблюдать строжайшие правила гигиены. Иначе страна развалиться не от вируса а от голода.
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Бовдур, що воно меле??? А для інших це як буде називатися??? Безмозгля влада Зеленського купу народу угробить... Мало того, що кордони не перекрили вчасно.... так тепер ще й постійно туплять...
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