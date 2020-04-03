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Все про:Киевская область (1918) Нацполиция (11160) собаки (146)

 Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция

Трагедия произошла в г. Боярка Киево-Святошинского района. Собака напала на местного жителя и покусала его, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов.

Во время проведения досудебного расследования также установлено, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводке и намордника, несмотря на то, что указанная порода определяется, как потенциально опасна.

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Следователи полиции женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3186558
 
 
 Топ комментарии
 
Хозяйка Хуже собаки , - Безмозглое существо.
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Все эти смерти и увечья, кроме хозяев собак и на наших депутатах, всех сроков. Давно надо было принять закон, о том, что бойцовские породы собак должны быть приравнены к боевому оружию. Хочешь купить такую собаку - пройди медкомиссию, стань на учет и получи разрешение, по условиям содержания. За выгул, без намордника и поводка - огромный штраф, в повторном случае -конфискация собаки у идиота ( идиотки). Но ничего не сделано, как и не определены, в городах, места для выгула собак.
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Сейчас зоофилы возбудятся, что мужик на собачку неправильно посмотрел. А потом удивляються, чего их блоховозов травят.
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Нужно ротвейлера проверить на коронавирус Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция - Цензор.НЕТ 4519 Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция - Цензор.НЕТ 4307
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Сейчас зоофилы возбудятся, что мужик на собачку неправильно посмотрел. А потом удивляються, чего их блоховозов травят.
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Так никто ж и не спорит с этим. Но животное в особенности псины на улице должны быть в намордниках, хозяин должен за ним убирать дерьмо и выгуливать там где не ходят люди.
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Так разрешили же собак выгуливать во время пандемии, даже шмыгаль подтвердил. Возможно это возмутило погибшего...
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По-вашему то, что человека что-то могло возмутить - оправдывает его убийство?
Ротвеллер - это живое оружие и он требует обращения к себе как к оружию и ответа хозяев перед законом как за применение оружия.

Так что хозяйку как минимум на 15 лет упрятать за умышленное убийство, собаку - усыпить.
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...а высказывания вот этого двуногого Куйлапуценг Владимирович Недор Вам ничего не говорит? Его ведь тоже надо выгуливать в наморднике!!!
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С этим согласен. А зачем намордник и поводок, если выгуливать там, где не ходят люди? А поводок спасёт, если собака не по силам хозяину? Как-то играл с немецким боксёром, а он был у хозяйки на поводке, так он так разыгрался, что когда я отошел с палкой, то он, чтобы её схватить, так дёрнулся, что хозяйка упала...
Основное, что необходимо делать, это - проверить на психику человека, если у него есть собака и знания по социализации собаки... Всех необходимо воспитывать, что людей, а что - собак...
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Все эти смерти и увечья, кроме хозяев собак и на наших депутатах, всех сроков. Давно надо было принять закон, о том, что бойцовские породы собак должны быть приравнены к боевому оружию. Хочешь купить такую собаку - пройди медкомиссию, стань на учет и получи разрешение, по условиям содержания. За выгул, без намордника и поводка - огромный штраф, в повторном случае -конфискация собаки у идиота ( идиотки). Но ничего не сделано, как и не определены, в городах, места для выгула собак.
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прежде чем хвататься за клавиатуру сначала погугли, что такое "собаки бойцовских пород". из этой собаки мясника такой же боец, как из тебя - писатель
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собачники сказали бы, что этот мужчина был плохим человеком, а собаки таких чувствуют.
Да еще и боялся собак, а они это тоже чувствуют, поэтому сам виноват
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Собачники бы сказали, что собака похожа на хозяина...
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якщо вона собаку не відтягувала - це чиста 115 стаття - Умисне вбивство.
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Собака на улице без поводка и намордника подлежит немедленному уничтожению, без всяких вариантов...
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Насчёт пьяных тоже бы так сделать... Не против?
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А это я высказался за отстрел потенциально опасных или тебе самому необходимо убиться, если не понимаешь сказанного?
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А Шо по этому поводу скжут любітЄлі жівотных? Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция - Цензор.НЕТ 2189
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вони скажуть цей песик побачив вірус на чоловікові і вбив його.
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Собачатники любять розповідати, собачки не винні і все залежить від хазяїна... Може і так, але 90% власників пітбулів, бультер'єрів і ротвейлерів - гопуватого виду тіпочки в спортивних костюмах...
От я ніколи не бачив письменника, художника чи рок-музиканта з пітбулем...
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А в мене карликова такса в домі,і дві дворняжки у дворі.Може я композитор? Ротвейлер смертельно покусав чоловіка в Боярці, його господині висунуто підозру у вбивстві, - поліція - Цензор.НЕТ 4726
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Убийство по неосторожности? По какой неосторожности можно вывести ротвейлера без поводка и намордника?
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по неосторожности матери и отца владелицы
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аэрозольный баллончик с вкрученным штуцером автокамеры, залитым в него концентратом аммиака и набитый давлением (лучше портативным автокомпрессором) действует своим пшиком в морду и ротвейлеров, скажем так, смертельно отрезвляюще.
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кулибин однако...это и от хулиганов наверняка помогает
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А вот в этом случае полиция найдет состав преступления.
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В нас по місту повно гуляє народу з здоровеними собацюрами без намордників... Що цікаво часто їх водять дівчатка вагою 40 кілограмів, а собака під 60 кг... Як думаєте втримає дівчинка собаку?
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Еще можно понять если бойцовскую собака выгуливае без надлежащ мер какой нибудь дрыщ который и самоутверждается за счет агрессивной породы. На 4 десятке лет у женщины уже должны быть какие то мозги но не судьба пойдет по уголовке. Собаку жаль ее постигнет незавидная участь из за безмозглой курицы
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таких бы собак десятка 3 в раду запустить с командой фас.
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а жгутом или любым подручным материалом ногу перетянуть, не?
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А все потому, что если хозяин ротвейлера не реагирует на требования взять собаку на поводок и надеть намордник или реагирует агрессивно, вызвать полицию невозможно, а если и приезжают, то их открытым текстом посылают нах. Можно принять самые драконовские законы, но работать с такой правоохранительной системой они не будут.
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Только жёсткая реакция полиции и огромные штрафы смогут решить проблему!
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Три рокі це мало. За вбивство повинні давати більше.
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Убивать надо таких шлюх-собачниц вместе с собакой.
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