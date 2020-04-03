 Ротвейлер смертельно покусал мужчину в Боярке, его хозяйке предъявлено подозрение в убийстве, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.
Тело погибшего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Установлено, что смерть мужчины наступила в результате рваной раны правой голени с повреждением сосудов.
Во время проведения досудебного расследования также установлено, что 32-летняя владелица выгуливала свою собаку без поводке и намордника, несмотря на то, что указанная порода определяется, как потенциально опасна.
Следователи полиции женщине сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Продолжается следствие.
Ротвеллер - это живое оружие и он требует обращения к себе как к оружию и ответа хозяев перед законом как за применение оружия.
Так что хозяйку как минимум на 15 лет упрятать за умышленное убийство, собаку - усыпить.
Основное, что необходимо делать, это - проверить на психику человека, если у него есть собака и знания по социализации собаки... Всех необходимо воспитывать, что людей, а что - собак...
Да еще и боялся собак, а они это тоже чувствуют, поэтому сам виноват
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От я ніколи не бачив письменника, художника чи рок-музиканта з пітбулем...
********** евфемізми?