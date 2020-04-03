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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
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 В конце апреля может начаться ослабление карантина, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает на рестарт экономики в начале мая в связи с ослаблением карантина.

"По нашим расчетам через три недели те, кто сейчас уже больны на коронавирус, должны выздороветь, а введенные ограничения не дадут болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное ослабление карантинный мероприятий", - говорится в обращении Шмыгаля, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, этот процесс будет проходить в несколько этапов.

"Вначале на работу смогут пойти люди трудоспособного возраста, параллельно будет возобновлена работа общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики", - сказал премьер.

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В то же время, премьер подчеркнул, что это не будет означать послабления других карантинных мер: ограничения на прогулки и массовые собрания будут продолжать действовать.

Также все будут и дальше вынуждены носить маски.

Источник: https://censor.net.ua/n3186557
 
 
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лохам пообещали послабление В кінці квітня може початися ослаблення карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1329
Никакого послабления не будет, наоборот ужесточение. Лохи заслуживают голодной смерти, тихо сидя и подыхая с голоду в своих квартирах...
А ещё будет комендатский час.
А далее и расстрелы.
Как например на Филлипинах, где президент Филлиппин Родриго Дутерте приказал стрелять в нарушителей карантина.

Вышел в магазин без разрешения или в коммендатский час - расстрели.
Готовтесь, бараны. Власти выгоден вечный карантин.
Тишь и благодать, воруй и делай что хочешь, никто не будет протестовать против власти.
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А если не получеццо самоуволишься?
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мені подобається карантин!
не палять листя, бо штраф 17 тис.
машин менше - повітря чистіше.
Менше їздимо - менше витрат на бензину.
Люди стали чемніші та гречніші.
Та ще багато переваг.
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От тільки витрати на комуналку зросли, бо увесь день дома, та й в гаманаць капає набагато менше.
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палять всі листя і не паряться... ніхто їх не штрафує.
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шмотки не нужны, обувь новая не нужна. А вот ноут нужен помщнее
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За тотальної бідності українців, є злочином посадити країну на жорсткий карантин замість того, щоб тестувати всіх туристів і заробітчан. До прикладу, я втратив весь свій дохід. Від слова абсолютно. Як сплачувати борги за комуналку ? Субсидії не маю... І межі і краю цьому зеленому бедламу не видно
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Короче будем немножко беременными... Идиоты, надо было границы закрывать сразу после дебильных "санжар", и всех(!) въезжающих-входящих пропускать через обсервацию в загородных отелях, санаториях, палаточных городках и т.п., постепенно дважды тестируя ПЦР-тестами и выпуская "на волю", тогда можно было бы действительно работать только в "масочном" режиме и тестировать только заболевших, чтобы локализировать вспышку, если б она произошла.
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ви уявляєте витрати на 100 тис людей на обсервації?
люди скажуть , в нас немає грошей на їжу, то ж маєте їх кормити.
Якщо по скромному на день: 200 грн на їжу, та 5 0 грн за проживання, то отримаємо:
250x100 000 = 25 000 000 грн на день, на 10 днів = 2,5 млрд грн
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От дач и шашлыков людей все равно не удержишь.
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ну кто тебя тянет за язык. Ну кто знает что будет в конце апреля?
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Пока не будет стойкого иммунитета у населения, вы по несколько раз в год карантин будете объявлять.
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Які підстави так вважати, якщо щодня ми бачимо зростання кількості заражених ? Коронавірус сам по собі щезне ? Ба більше, населення треба тестувати, а не залякувати і тримати всіх на жорстокому карантині ! Потрібно робити, як німці.
23.03.20 Масове тестування і велика кількість апаратів ШВЛ, - експерти пояснили "аномально" низьку смертність від коронавірусу в Німеччині https://censor.net.ua/ua/news/3183517/masove_testuvannya_i_velyka_kilkist_aparativ_shvl_eksperty_poyasnyly_anomalno_nyzku_smertnist_vid_koronavirusu
Німеччина зараз є однією з найбільш уражених пандемією коронавірусу державою у світі. Водночас у країні спостерігається "аномально" низька кількість смертей: 44 загиблі на 15 320 випадків зараження (близько 0,3% летальності) станом на ранок 20 березня

27.03.20 Тестувати на коронавірус потрібно 240 тис. осіб на тиждень, ми тестуємо 1 тис, - в.о. директора ЦГЗ Кузін
https://censor.net.ua/ua/news/3184998/testuvaty_na_koronavirus_potribno_240_tys_osib_na_tyjden_my_testuyemo_1_tys_vo_dyrektora_tsgz_kuzin
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