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 Общество, За рубежом
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 Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги

Врачи-неврологи по всему миру наблюдают у небольшой группы пациентов с коронавирусом нарушение работы мозга, среди которых спутанность сознания, инсульт и судороги.

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основными признаками заражения новым коронавирусом являются затрудненное дыхание, кашель и лихорадка, однако также фиксируется дисфункция головного мозга, которая может сочетаться со снижением обоняния и вкуса, а также сердечными заболеваниями. Первыми об этих симптомах еще в феврале сообщили врачи из китайского Уханя, где началась вспышка COVID-19.

Невролог Элисса Фори из США отметила, что "вирус может проникать в мозг напрямую в редких случаях".

Как пишет издание, отчеты американских врачей о пациентах с нарушениями работы мозга аналогичны наблюдениям медиков в Италии и других частях мира, где у пациентов фиксировались инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, а также покалывания или онемения в конечностях. Отмечается, что в некоторых случаях пациенты получали поражения мозга еще до развития лихорадки или респираторного заболевания. 

Медики подчеркивают, что у большинства пациентов с COVID-19 не возникают проблемы с неврологией. Невролог Роберт Стивенсон, считает, что еще рано делать выводы и предполагает, что эти симптомы могут быть связаны с низким уровнем кислорода в крови, что может оказать существенное влияние на работу мозга.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186555
 
 
 Топ комментарии
 
Значит уже больше года зебилы болеют...
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Теперь поклонников зеленского станет еще больше
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Отвечала Вам на соседней ветке уже. ПОВТОРЯЮ..........
Писателю иногда не вредно и почитать. Улицы дезинфицируют и уже давно. Выглядит это примерно так https://biz.liga.net/all/all/novosti/koronavirus-kak-dezinfitsiruyut-ulitsy-kieva-foto
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
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Повторяю свой ответ. Фотографиями город от пыли не очистить. Я не видел за последнюю неделю наблюдений ни одной поливальной машины в Киеве своими глазами.
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Якщо поливати водою, а не дезінфектором то це лише допоможе розповсюджувати вірус. Лікарі фіксують у частини пацієнтів з коронавірусом ураження мозку: сплутаність свідомості, інсульт і судоми - Цензор.НЕТ 2912
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Не згоден з вами. Поливати треба за умови відсутності людей вночі, в суху погоду для змивання легко летючого пилу в каналізацію. Асфальт після поливу в суху погоду швидко висохне. Думаю, що навіть полив звичайною водою за таких умов буде мати позитивний вплив. Але я ж написав, що поливати треба дезінфекційним розчином з додаванням поверхнево активних речовин.
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Может не там наблюдали? На прошлой неделе рано утром уезжала с Русановки, дождя не было, тротуары влажные и часть дорожного полотна тоже. Та же картина в районе пл.Шевченко.
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Значит уже больше года зебилы болеют...
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Врачи-неврологи по всему миру наблюдают у небольшой группы пациентов с коронавирусом нарушение работы мозга Источник: https://censor.net.ua/n3186555

Яка страшна болячка ***** і рядом з нею не стоїть Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги - Цензор.НЕТ 9375 Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги - Цензор.НЕТ 3216
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Нарушение работы мозга - это само собой разумеющийся процесс, следующий за нарушением работы легких (который ведет к кислородному голоданию), как следствие получаем все симптомы инсульта (спутанность сознания, речи....) и последствия такие же.
Как следствие давать надо те же препараты как и при инсульте (правда кислородное голодание тут не пару часов длится и не факт что помогут)
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Теперь поклонников зеленского станет еще больше
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Включили режим ужаса и ограничений какой то глобальный шухер намечается
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То, что вирус поражает нервную систему писали еще в феврале. Классическая его атака такая - он идет в легкие, наполняет их жидкостью, а потом когда человеку нечем дышать выдает контрольный атакуя сердце.
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Главное, чтоб у редактора цензора не лучилось коронавируса. А то спутанность сознания достигнет небывалых высот.
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Превірте презедента, у нього туман в голові.
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опасная хворь.... пишут, и даже Невзоров(атеист) сказал что это не искусственый штамм.., но чет гложут сомнения.....
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Ну, судороги, допустим, фебрильные. А инсульты от чего?
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спутанность сознания, инсульт и судороги...

Так значит клоун уже заражен... Первый симптом у него уже давно..
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Нук это ожидаемо. А попробовать просто отключить канал управления вирусом пробовали? Ничего нет сложного, просто одеть корону фараона на голову...дык все равно карантин, стесняться некого.
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Конечно неплохо было бы одеть ещё и немес. Это платок фараона с тонкими золотыми нитями. Замечательно экранирует до 1 ГГц. Но ..наверное кишка тонка. Хотя бы просто аналог короны оденьте.
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Да кончай уже. Пенис стер поди уже, глядя на петю.
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зебил, ВОДКИ НЕТ! У Клоуна опохмеляют! Бегом туда!
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Может это вирус бешенства?
Надо отметить, что вампиры, оборотни и зомби - все это бешенство, только разные "врачи" диагностировали.
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Бутусов хочет, чтобы мы все окончательно обосрались?
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Деньги ничего не решают , как и окропление водой их затхлого Источника , требующего Вознаграждения, - Человек сам по Себе мельче микроба короновируса по своей сути и значимости . Есть намного выше Духовная Материя управляющая всем Этим .
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Китайці вчинили злочин! вони довгий час приховували найголовніше - що цей вірус передається від людини до людини! Дорогоцінний час було втрачено, вірус поширився світом! Я вважаю, що Китай повинен відповісти в міжнародному суді за це і виплатити постраждалим країнам компенсації!
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Не отвлекайте внимание международного сообщества от РФ на Китай. Китай слишком важен для мировой экономики. Запад не станет лезть на рожон.
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У нас этот признак и без вируса прижился
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у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания,
Може зеленського вразив коронавірус ?
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судя по тому, какую хрень несет Шахов, то вполне даже допускаю......
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Ну, у него и до того мозг пошаливал, а теперь вообще беда...
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та как-то я его слушал, он мне показался в адеквате...., а вот вчера я в этом сильно усомнился......
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"Ці симптоми можуть бути пов'язані з низьким рівнем кисню в крові, що може чинити істотний вплив на роботу мозку. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3186555".
І не панікуйте зайве.
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Так вы уже любую симптоматику подгоните под этот вирус - и дело с концом!
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То бишь милдронат надо больным коронавирусом еще употреблять, чтобы обеспечить кислородом организм.
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А я думаю чого Шахов почав муйню нести про всесвітній заговор
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и шо ??? тоже не хотят сдавать анализы.......... ???
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