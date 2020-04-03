 Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что основными признаками заражения новым коронавирусом являются затрудненное дыхание, кашель и лихорадка, однако также фиксируется дисфункция головного мозга, которая может сочетаться со снижением обоняния и вкуса, а также сердечными заболеваниями. Первыми об этих симптомах еще в феврале сообщили врачи из китайского Уханя, где началась вспышка COVID-19.
Невролог Элисса Фори из США отметила, что "вирус может проникать в мозг напрямую в редких случаях".
Как пишет издание, отчеты американских врачей о пациентах с нарушениями работы мозга аналогичны наблюдениям медиков в Италии и других частях мира, где у пациентов фиксировались инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, а также покалывания или онемения в конечностях. Отмечается, что в некоторых случаях пациенты получали поражения мозга еще до развития лихорадки или респираторного заболевания.
Медики подчеркивают, что у большинства пациентов с COVID-19 не возникают проблемы с неврологией. Невролог Роберт Стивенсон, считает, что еще рано делать выводы и предполагает, что эти симптомы могут быть связаны с низким уровнем кислорода в крови, что может оказать существенное влияние на работу мозга.
Писателю иногда не вредно и почитать. Улицы дезинфицируют и уже давно. Выглядит это примерно так https://biz.liga.net/all/all/novosti/koronavirus-kak-dezinfitsiruyut-ulitsy-kieva-foto
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
Яка страшна болячка ***** і рядом з нею не стоїть
Как следствие давать надо те же препараты как и при инсульте (правда кислородное голодание тут не пару часов длится и не факт что помогут)
Так значит клоун уже заражен... Первый симптом у него уже давно..
Надо отметить, что вампиры, оборотни и зомби - все это бешенство, только разные "врачи" диагностировали.
Може зеленського вразив коронавірус ?
І не панікуйте зайве.