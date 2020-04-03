 Врачи фиксируют у части пациентов с коронавирусом поражения мозга: спутанность сознания, инсульт и судороги

Об этом пишет New York Times, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что основными признаками заражения новым коронавирусом являются затрудненное дыхание, кашель и лихорадка, однако также фиксируется дисфункция головного мозга, которая может сочетаться со снижением обоняния и вкуса, а также сердечными заболеваниями. Первыми об этих симптомах еще в феврале сообщили врачи из китайского Уханя, где началась вспышка COVID-19.

Невролог Элисса Фори из США отметила, что "вирус может проникать в мозг напрямую в редких случаях".

Как пишет издание, отчеты американских врачей о пациентах с нарушениями работы мозга аналогичны наблюдениям медиков в Италии и других частях мира, где у пациентов фиксировались инсульты, судороги, энцефалопатические симптомы, а также покалывания или онемения в конечностях. Отмечается, что в некоторых случаях пациенты получали поражения мозга еще до развития лихорадки или респираторного заболевания.

Медики подчеркивают, что у большинства пациентов с COVID-19 не возникают проблемы с неврологией. Невролог Роберт Стивенсон, считает, что еще рано делать выводы и предполагает, что эти симптомы могут быть связаны с низким уровнем кислорода в крови, что может оказать существенное влияние на работу мозга.

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