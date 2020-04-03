 Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели. ВИДЕО

Об этом сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета Министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - рассказал Шмыгаль.

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"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - говорится в обращении Шмыгаля.

Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые прибывают в страну, сроком на 14 дней.

"Правительство также призывает вас, украинцев, воздержаться, хотя погода призывает быть на природе, но воздержаться от шашлыков, прогулок парками, от массовых мест отдыха на ближайшие 3, может 4, недели", - заявил он.

Кроме того, правительство запретило передвижение по улицам более 2 людей, кроме случая сопровождения детей.