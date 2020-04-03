 Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели. ВИДЕО

Об этом сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета Министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - рассказал Шмыгаль.
"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - говорится в обращении Шмыгаля.
Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые прибывают в страну, сроком на 14 дней.
"Правительство также призывает вас, украинцев, воздержаться, хотя погода призывает быть на природе, но воздержаться от шашлыков, прогулок парками, от массовых мест отдыха на ближайшие 3, может 4, недели", - заявил он.
Кроме того, правительство запретило передвижение по улицам более 2 людей, кроме случая сопровождения детей.
шмыгаль мразь сепарская !!!враг Украины !!!
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
Хоть в какой то стране остались остатки совести и здравого смысла у правителей.
На днях правительство Швеции постановило-таки запретить мероприятия свыше 50 человек и закрыть университеты. Но на этом меры заканчиваются. Средние школы и детские сады работают, открыты магазины, бары и рестораны, выходить из дома и пользоваться транспортом можно без всяких разрешений. Стокгольм, в отличие от Парижа, Берлина или соседнего Копенгагена, не вымер.
Посетители бара в Стокгольме выпивают во время пандемии. Фото: Reuters
Тому що шведи усвідомлюють себе нащадками вікінгів - вільних озброєних людей, які жили власним розумом. У конституції Швеції закарбовано, що кожному громадянину має бути забезпечена свобода пересування в межах держави та свобода виїзду з неї. І жодні клоуни їм цього не заборонять. Тому шведи безперешкодно пересуваються своєю вільною країною, здійснюють робочі поїздки за кордон, школи й дитячі садки працюють, дозволені масові зібрання чисельністю до 500 учасників. Населенню не рекомендують носити маски - тому що це безглуздо.
На солнце вирус быстро погибает от ультрафиолета.
А в пасмурную погоду может летать с пылью и туманом хз сколько.
Своєчасно.
Или прокукарекал...а там хоть не рассветай?
Ведь дибильное послушное стадо выполнит всё что ему скажут.
Скажут сидеть дома, будут сидеть дома и тихо сдыхать.
Скажут прыгать с 9-го этажа, пойдут и пригнут.
Главное побольше ада и запугать цифрами, пандемией, итд.
Лохи верят во всё.