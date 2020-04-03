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 Политика Украины
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 Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели. ВИДЕО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил об утверждении Кабинетом Министров списка дополнительных ограничений на время действия карантинных мер.

Об этом сообщил Шмыгаль в своем Телеграм-канале в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине. Единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. После долгого обсуждения правительство утвердило список дополнительных ограничений. Решение Кабинета Министров Украины в ближайшее время будет официально опубликовано", - рассказал Шмыгаль.

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"Останется работать только 21 пункт пропуска на государственной границе Украины", - говорится в обращении Шмыгаля.

Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые прибывают в страну, сроком на 14 дней.

"Правительство также призывает вас, украинцев, воздержаться, хотя погода призывает быть на природе, но воздержаться от шашлыков, прогулок парками, от массовых мест отдыха на ближайшие 3, может 4, недели", - заявил он.

Кроме того, правительство запретило передвижение по улицам более 2 людей, кроме случая сопровождения детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3186553
 
 
 Топ комментарии
 
опять ограничения....А где же список льгот и преференций....А ну да это ведь не для всех
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Льготы только для олигархов на время карантина.
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Получал у Ахметова 300 тысяч в месяц. Кто такой Денис Шмыгаль - первый галичанин, ставший премьер-министром Украины
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Здравствуй полицейское государство!!! Воны зробылы це разом!!! Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні, - Кабмін запроваджує нові обмеження - Цензор.НЕТ 4087
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Сначала АНАЛ ТАБУ, Потом шашлыки табу, да что эта такое, одни табу!!!! Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 3322 Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні - Цензор.НЕТ 1397
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Писателю иногда не вредно и почитать. Улицы дезинфицируют и уже давно. Выглядит это примерно так https://biz.liga.net/all/all/novosti/koronavirus-kak-dezinfitsiruyut-ulitsy-kieva-foto
Если читать сложно - посмотрите фотографии.
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Красиво в интернетах смотрится, да только я ни одной поливалки в городе не видел своими глазами.
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И на улицах смотрится нормально. То, что Вы лично не видели - не показатель.
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"Смотрится" оставьте себе. Сделайте замеры концентрации в воздухе пылевых частиц, вот тогда и пишите, хорошо или плохо.
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опять ограничения....А где же список льгот и преференций....А ну да это ведь не для всех
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Льготы только для олигархов на время карантина.
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Швеция как пример для подражания во время массового психоза и запугивания короновирусом.
Хоть в какой то стране остались остатки совести и здравого смысла у правителей.
На днях правительство Швеции постановило-таки запретить мероприятия свыше 50 человек и закрыть университеты. Но на этом меры заканчиваются. Средние школы и детские сады работают, открыты магазины, бары и рестораны, выходить из дома и пользоваться транспортом можно без всяких разрешений. Стокгольм, в отличие от Парижа, Берлина или соседнего Копенгагена, не вымер.

Посетители бара в Стокгольме выпивают во время пандемии. Фото: Reuters

Кабмін затвердив список додаткових обмежень на час карантину, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9579
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Що вибірковий умник???)))) А чого в приклад не ставищ Неметчину, Італію Іспанію, Францію?? Краще перебдеть чим недобдеть. Досить вже воду мутити... Умники хитрозроблені.
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Можно надеятся, что при повышении минимальной суточной температуры до 10-15 градусов эпидемия пойдет на спад.
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по аналогии с другими вирусными инфекциями.
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Маєте на увазі що у людини зміцніє імунетет? Можливо...
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Посмотри температуру в Испании и Италии, и не надейся на температуру.
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смотрел в Мадриде - эпиценте эпидемии в Испании Недавно было +4-10 дожди, это когда начался разгар эпидемии. в Италии - северные районы, которые в горах. там тоже совсем не жарко. А на Сицилии такой заболеваемости нет.
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взагалі то, ультрафіолет вбиває всі віруси....тому, на вулиці, при сонячній погоді, абсолютно безпечно
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Та досить вже казки росказувати... Ультрафіолет почитай все в гуглі про це...
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Только при усилении интенсивности УФ излучения, а это будет в конце мая.
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Больше зависит от солнечно-пасмурно.
На солнце вирус быстро погибает от ультрафиолета.
А в пасмурную погоду может летать с пылью и туманом хз сколько.
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посмотри на Аризону, Флориду и Калифорнию - не становится меньше, темп +30
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Лос-Анжелес: 3 апреля +14-21, 5 апреля +15-18 сильные дожди
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Также по его словам, вводится обязательная обсервация граждан, которые пребывают в страну, сроком на 14 дней. Источник: https://censor.net.ua/v3186553
Своєчасно. Кабмин утвердил список дополнительных ограничений на время карантина, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2815
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когда уже все тысячи въехали, они принимают закон об обязательной обсервации...
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Всем плевать на ваши ограничения вы сами виноваты а не люди навезли заразу со всего мира
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Смотрю на Флайтрадар и вижу как Италия с Испанией, не говоря уже про остальную Европу гасают во всю на самолетах.Как это понимать?
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так что СМИ и власти тех стран разжигают панические настроения и страх
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прогулки на свіжому повітрі корисні і необхідні для здоров"я (вітамін Д)
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3-е апреля...где 1000 гривен от главзебила?
Или прокукарекал...а там хоть не рассветай?
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он сначала должен вывезти девочку с собачкой из Уханя, потом 1000грн
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Мда-а,бутылки на двоих многовато будет,надо было не больше троих.А если серьезно то нигде не указано про автомобиль,что если едут трое это будет являться нарушением?А как на счет городского транспорта особенно маршруток где даже сейчас при разрешенных 10-ти человек невозможно выдержать дистанцию в 1-2 метра.
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Вы ищете логику, там где расчет только на деньги.
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Следующее решение КМУ- увеличение проверяющих и выносящих штрафы . А там и министерство можно создать под своих сироток .
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Читайте Французскую статистику,- там как раз наибольшая симертность среди самоизолированный домов престарелых.И крупных групп обсервации.Больше ада товарищи,-смотреть дэбиловизор и боятся.Еще нужно устроить себе стену плача в хрущевке и долбится головой о стену,- тогда может придет сосед и даст звездюлей.
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Так может это специально введён этот карантин, что бы уничтожить физически лохов, выморить их голодом, итд...
Ведь дибильное послушное стадо выполнит всё что ему скажут.
Скажут сидеть дома, будут сидеть дома и тихо сдыхать.
Скажут прыгать с 9-го этажа, пойдут и пригнут.
Главное побольше ада и запугать цифрами, пандемией, итд.
Лохи верят во всё.
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Попробуй бабушку останови, которой картошку нужно садить
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Нічого не зрозуміло - Каб.мін вводить якісь обмеження. Ну то й що ? Хіба у нас військовий стан ? Ні . Хіба є закон, за яким мене обмежують? Теж ні, Рада такого не голосувала. Тобто це тупо - "..рекомендаційно".
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Молодці , повністю копіюєте дії польського ур'яду , правда , з затримкою у 3 дні . Тут у нас це дає гарні результати 😎👍
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