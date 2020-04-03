 В Киеве выявили 28 новых случаев COVID-19, 3 человека умерли, всего в столице 189 случаев заражения, - Кличко

Об этом во время брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество киевлян, которые заболели коронавирусом за прошедшие сутки, увеличилось, к сожалению, на 28 людей. Двое из них не выжили. В целом в столице 189 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них уже 3 случая летальные", - сообщил он.
По словам Кличко, среди заболевших за последние сутки 17 мужчин в возрасте от 16 до 70 лет. Также 11 женщин в возрасте от 17 до 69 лет.
"Две женщины в возрасте 56 и 69 лет к сожалению умерли. Как видите, среди больных двое детей. 16-летний парень и 17-летняя девушка", - добавил он.
Банальный вопрос - получается, что сейчас в Америке бушует две эпидемии. Та, которую прогнозировали американские эксперты и та, которая пришла из Китая. При этом грипп прошлого по отношению к 2019 году сезона, который американские врачи назвали умеренным, унес жизни 49 тысяч американцев и потребовал госпитализации более полумиллиона человек. Но тогда это было в порядке нормы, и не вызывало ни малейшей истерики.
Сегодняшние сводки из тех же США существенно ниже - сегодня коронавирусом заражены менее 250 тысяч человек, то есть, в два раза меньше, чем при "умеренной" эпидемии гриппа в прошлом сезоне.
Логичный вопрос - может, нам под видом китайского вируса подсунули тот самый грипп, который прогнозировали еще в прошлом году? В противном случае второй вопрос - а где тогда та самая эпидемия гриппа, которая должна была быть более тяжелой, чем в предыдущем сезоне?
У меня чем дальше, тем больше уверенности, что мы все находимся в ситуации масштабной глобальной мистификации с неизвестными целями. СМИ создали обстановку ужаса и страха, а власти стран по какой-то неизвестной нам причине используют сложившуюся обстановку опять-таки в неизвестных нам целях? Я понимаю, что выглядит все это весьма странно и отдает некоторой шизофренией, но вопрос-то от этого никуда не девается. Так где грипп-то? Куда вы его дели? Где те сотни тысяч и миллионы (по всему миру) госпитализированных и десятки тысяч умерших от банального гриппа? У нас что, кто-то отменил обычную сезонную эпидемию? И если да, то покажите нам его?
Да всё давно известно ! "Новый Мировой Порядок". Всемирный фашизм, с единым "мировым правительством".
Пс мова йде про добову смертність. Ссилку на статтю можу пошукати як сяду за компутер