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 Политика Украины
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 США призвали РФ прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины

Соединенные Штаты Америки призвали Россию прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства США в Украине, напомнив слова президента Владимира Зеленского, что нельзя забывать о войне, которую ведет Россия на востоке Украины.

В посольстве отметили, что агрессия России, в том числе в Крыму, уже укоротила тысячи жизней и разрушила жизни миллионов людей. Российская дезинформация и препятствование ее приспешниками доступа наблюдателей по гуманитарным вопросам представляют все большую угрозу во время пандемии COVID-19.

"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", - сказано в заявлении.

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США призвали РФ прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины 01

Источник: https://censor.net.ua/n3186551
 
   
 Топ комментарии
 
Они слов не понимают! Пошлите им записку на Томагавке!
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Не прошло и 6 лет, как карма долетела до всех выражающих обеспокоенность
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Мы призываем...Если бы захотели,то раша уже б давно ползала на коленях со своей нефтью и газом.
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Не прошло и 6 лет, как карма долетела до всех выражающих обеспокоенность
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Они слов не понимают! Пошлите им записку на Томагавке!
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Мы призываем...Если бы захотели,то раша уже б давно ползала на коленях со своей нефтью и газом.
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Скоро в Украине патриотов не останется совсем, или только в тюрьмах, как "Торнадо". Ну хоть американцы и канадцы за нас постоят.
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Пусть пресс-служба посольства сша на кацапии это скажет.
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Это типа призвали после того, как Трамп выступил с примирением и нефть взлетела на 25%. Я что-то не догоняю. Это шаг вперёд и три назад? Пиндосы решили хитрее ***** стать? Но это же смешно.
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Я предполагал, что первыми в войне за нефтебабло сдадутся жадные арабы, но ошибся в том, что с ними лапки к верх и США поднимут. В прошлый раз (2014 год) та же история с падением цен была и так же арабы первыми не выдержали давления и полетели, как последние "*********" на переговоры в Москву. Вот и теперь всё идёт к тому.
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"Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины", - Источник: https://censor.net.ua/n3186551

Мосоквії ще треба електроні платежи відключити, бо вони по хорошому не розуміють США призвали РФ прекратить огонь на Донбассе и покинуть территорию Украины - Цензор.НЕТ 7937
А от коли у них голодні бунти в Московії пчнуться, от тоді ЗСУ можна буде заходити в Донецьк.
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Не отключат, ибо из за торговли с рашкой придётся сотни миллиардов баксов возить поездами и самолётами , в том числе и в США .
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Саудовская Аравия не призывает , а Истощает кошелек раши, - А это более действенное мероприятие. Кончатся средства , закончится с Ней и величие надувное, а ихние Рабы так и будут стоять на коленях .
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Скорее свой истощат и полезут, как «*********», на переговоры.
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Америкосы, наверное, хотят запоребрику еще полезных санкций насыпать......
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Крым тоже ??? или то уже не Украина ???
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Очень действенно..! Супер! Единственное о чем я очень сильно жалею что у американцев не хватило мозгов выбрать Маккейна вместо этого придурка лагерного тупого как двери..А Маккейну не хватило жизненных сил на то что бы удержать Америку Америкой а не балансировать на грани..Понятно что обычные жирные американские люди треть из которых не имеют малейшего понятия не только о мировом устройстве а и вообще не совсем умные - не могут гарантировать толковый выбор ( то же касается не только Америки но и нас) ,но есть некоторые железные факторы политические и экономические которые как аксиома не требуют доказательств. Среди них то, что если Америка хочет оставаться лидером и там и там и сям, то она ОБЯЗАНА вести себя как мировой жандарм и сразу и жёстко бить ***** за нарушение мировых законов которые угрожают безопасности мира иначе она сама попадает под определённые риски..Не уговаривать, не тоговаться а наносить удары за скотство и преступления. Это закон,который хорошо понимали предыдущие президенты за исключением Обамы. Африканский обосцанный раб начал серию президентов - трусов, тупиц , торгашей , и дебилов. Маккейн это был в своё время единственный ковбой американец . Через время появится следующий. Но это через время.. А пока они будут пускать сопли да заявлять какую то смешную ***** да думать как ещё и на какое бабло нагнуть парашу..Это для них главное сейчас при презе -********. Некрасиво выглядит и стыдно..
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Кого они призывают? Хороший кацап - дохлый кацап!
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Генеральный секретарь ООН призвал к незамедлительному прекращению огня во всём мире
кацапы должны прекратить военные действия в первую очередь
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к доброму слову йєщо би добрий першінґ
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Санкции надо усиливать ибо они не уйдут по другому! русские признают только закон силы! Кто сильнее, тот и прав! Потому надо против РФ вводить новые санкции!!!
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пусть это прочтут
Ермак-Мудак и Сивохо-Обсцикохо
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