 Порошенко в письме Туску призвал дать отпор попыткам РФ использовать пандемию COVID-19 для снятия санкций

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом написал лидер партии политсилы Петр Порошенко в письме Президенту Европейской народной партии Дональду Туску.
Пятый президент Украины отметил, что высоко ценит неизменную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Он отметил важность активизации совместных действий по противодействию российской пропаганде и дезинформации.
Порошенко убежден, что Европейский Союз и Украина должны скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.
Он разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза относительно значительных негативных рисков, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом.
Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис - это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями - через углубление сотрудничества, обмен данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии.
По его словам, ЕС может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны Украины в общей борьбе с вирусом и его последствиями, в том числе и через привлечение украинских мощностей для производства вакцины, когда она будет изобретена.
Глава "Европейской Солидарности" отметил, что как лидер оппозиции призывает все украинские политические силы объединиться ради противодействия коронавирусу и его негативным социально-экономическим последствиям.
Порошенко поблагодарил Евросоюз за своевременную помощь Украине в минимизации последствий эпидемии для украинской экономики и системы здравоохранения.
И ты в эту доктрину хорошо укладываетесь . Хотя бы потому, что не смотря на позу "я выше всех и против всех", срёшь только на Пороха, как и вложил Шарий в твою пустую черепушку
Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
Пока слуги не станут такими же проукраинскими как ЕС , никаких коалиций !! .
Как мне пытался объяснить один... м-м-м... форумчанин, что Зелемойский звонит, чтобы поблагодарить, а за одно обсуждает и важные вопросы, о которых не сообщают. Наверно, чтобы не быть как Порошенко - сначала важные...
Без этого сбитого летчика уже решили
Т.е. пэтюнька дурак.
Я так и знал)))
2. В те же сроки Украине выплачивается 150 млрд долларов контрибуции за нанесенный материальный и моральный вред. ( если сумма окажется не верной, суд добавит ).
3. Путин со своей сворой захватчиков предстает перед европейским военным трибуналом.
4. В ООН начинают рассмотрение вопроса о снятии санкций.
ИНАЧЕ РАССЕЯ ---НИКАК.
Стулья вперед!