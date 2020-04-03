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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
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 Порошенко в письме Туску призвал дать отпор попыткам РФ использовать пандемию COVID-19 для снятия санкций

Европейский Союз должен дать решительный отпор попыткам Российской Федерации, которая, прикрываясь пандемией коронавируса, просит снять санкции за агрессию против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом написал лидер партии политсилы Петр Порошенко в письме Президенту Европейской народной партии Дональду Туску.

Пятый президент Украины отметил, что высоко ценит неизменную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Он отметил важность активизации совместных действий по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Порошенко убежден, что Европейский Союз и Украина должны скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.

Он разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза относительно значительных негативных рисков, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом.

Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис - это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями - через углубление сотрудничества, обмен данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия на коленях ползает, просит снять санкции и пытается воспользоваться пандемией COVID-19, - Порошенко

По его словам, ЕС может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны Украины в общей борьбе с вирусом и его последствиями, в том числе и через привлечение украинских мощностей для производства вакцины, когда она будет изобретена.

Глава "Европейской Солидарности" отметил, что как лидер оппозиции призывает все украинские политические силы объединиться ради противодействия коронавирусу и его негативным социально-экономическим последствиям.

Порошенко поблагодарил Евросоюз за своевременную помощь Украине в минимизации последствий эпидемии для украинской экономики и системы здравоохранения.

Читайте также: Порошенко встретился с Туском: "высказаны опасения по поводу попыток международной реабилитации Путина". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3186547
 
   
 Топ комментарии
 
тебя не устраивает что Порошенко делает больно паРаше?)
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Зеботские это антиколомойский по банкам или открытие рынка земли который после правок ЕС стал абсолютно другим? Слабоватый высер, готовьтесь там как то хоть немного
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Зеботам надо вместе с вами молиться на Мародера после его голосования за зеботские законы и создания коалиции Свыня народу
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тебя не устраивает что Порошенко делает больно паРаше?)
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Зеботские это антиколомойский по банкам или открытие рынка земли который после правок ЕС стал абсолютно другим? Слабоватый высер, готовьтесь там как то хоть немного
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Каких поправок, горе соевое? Что сместили сроки дерибана земли на год? Да. Эти потужные поправки полностью изменили зебильный закон. Ну просто до неузнаваемости!
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А чего ты зелебобикам за этот закон не предъявляешь? А предъявляешь Пороху, за то, что не смог противостоять монобольшинству, которое сам же и выбрал
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Да им Зе голову испражняется, а виноват Порох
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Зелебобики и ПЕСыки одни и теже собаки с одной коалиции, связанной собачьей цепью. 5 лет клянчил кредиты МВФ Мародер, выполняя все их условия, теперь продолжает это же его преемник Клоун. И почему я выбирал монобольшинство? В вашу систему мышления не укладывается, что можно было голосовать не за Слугу и не за ПЕСвынячесть? Ах, да! У вас же доктрина - Кто не за Мародера, тот зебил
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Не, у нас доктрина "кто дебил - тот дебил" .
И ты в эту доктрину хорошо укладываетесь . Хотя бы потому, что не смотря на позу "я выше всех и против всех", срёшь только на Пороха, как и вложил Шарий в твою пустую черепушку
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Это потому, что вы только своего Мародера и видите, хамовитый бюргер. И согласно инстинкта цепного ПЕСыка лаете,защищая своего хозяина
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Порох мне друг, но истина дороже. Был бы он у власти - критиковал бы его. А у тебя как у собаки Павлова - "вижу фамилию Пороха - обсераюсь чтою было чем кидаться".
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Я всего лишь написал, что после снюхивания и совместного голосования за костяку очередного кредита образовалась зебильно-ПЕСячья коалиция Свыня Народу. Чтобы в этом убедиться надо поднять зеньки и прочитать, а не заниматься уделом ущербных слабаков, тыкая в кнопку спам
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Ты хотело поговорить)))), но, для дебила только спам)))
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Ты всего лишь стартанул на Пороха под новостью, где он всё правильно сделал, предъявляя ему за художества зеко-манды. И ещё пытаешься что-от вякать за непредвзятость .
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Ну просвети за кого голосовал умник?)))
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За Свободу. Можешь теперь начать петь песню про нациков и агентов кремля
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Да ты сам справился, молодец все знаешь, Манафорту привет))) А где твои борцуны, при Порохе при каждом чихе по Киеву бегали, сейчас все устраивает или бесплатно впадляк?)))
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А ты читал правки или чукча не читатель?
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Надо читать не только песиные правки, но и сам изначальный законопроект зебилов. Половина гениальных правок - это, что и так было прописано в законопроекте, например, запрет продажи земли кацапам. А вторая половина - просто отсрочка вступления некоторых норм. Но правки ну полностью изменили закон. Реформировали можно сказать!
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Это вот это маленькие правки и просто отсрочка?))) Вообше ничего не поменялось да лаптеногий?)))

Він вступить в дію з 1 липня 2021. Тобто, коли посткоронавірусна паніка спаде і всі повернуться до нормального життя;
Перші два роки землю зможуть купувати лише фізичні особи-громадяни України і не більше 100 гектарів у одні руки.
Після цього - наступні два роки землю зможуть купувати, як і передбачається базовою моделлю, українські юридичні особи не більше 10 000 гектарів в одні руки.
Землі сільськогосподарського значення державної та комунальної власності продаватися не будуть (принаймні перші два роки мінімум).
Продаж іноземцям - як і було вирішено раніше - після референдуму.
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И как это противоречит тому, что я написал, что потужни правки лишь оттягивают сроки дерибана? Прошу обратить также внимание на фразу - "як і було вирішено раніше". Сам Мародер подтверждает, что это уже было в теле законопроекта. Он гениально требовал то, что уже и так было прописано
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Протрезвей дебил . Где та каалицыя , померещилось Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 2390 ..? Это лишь ситуативное голосование , по совпавшему мнению , по поводу земельного рынка , не более . Далее зебилы чешут своей дорогой , а мы своей !!
Пока слуги не станут такими же проукраинскими как ЕС , никаких коалиций !! Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 7181 .
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у одного мене таке враження, шо Порох знову взяв на себе обов'язки Президента?! доречі - а де ця зелена шмаркля?
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Ему надо придумать - за что благодарить, чтобы позвонить.
Как мне пытался объяснить один... м-м-м... форумчанин, что Зелемойский звонит, чтобы поблагодарить, а за одно обсуждает и важные вопросы, о которых не сообщают. Наверно, чтобы не быть как Порошенко - сначала важные...
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Мог бы Туску по мобиле жлоба скинуть, если денег жалко, - он бы перезвонил. А то письма пишет
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Филькина грамота.
Без этого сбитого летчика уже решили
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Просто на этой помойке главное преподнести, что Петя лучший
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С каких пор на россии Петя лучший? Совсем зебанулись кацапо-порохоненавистники
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Ты думаешь петюнькины Ленинградские сваты спокойно там живут не тужат просто так?
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Кто очем,а зелебобики о ,,сватах,,. Ждете новый сезон быдложвачки?
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Подскажите сивому придурку, шо оно уже никто.
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Этот "никто" имеет вес в мире и встреч международных провел уже больше того кто видосики в Тесле снимает и Путлеру поздравлялочки шлет
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ПОРОХ СИЛА!!! ЗЕля - це наша могила(((((((((((((((
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Твоя точно)))
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Ему бы пошла должность министра МИД.
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нє, Порошенку, якщо в уряді Зеленського.
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В мавзолее, иди смотри
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Я про нашого. А ваш міні і на фіг не всрався.
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Зебилы, вы тоже кому-нибудь напишите чего-нибудь. Это является лечением для лиц с психическими отклонениями: выразить на бумаге то, что голове покоя не дает. Вот и вам это должно немного помочь. Ненадолго, но шанс есть. Попробуйте.
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Гыыы.
Т.е. пэтюнька дурак.
Я так и знал)))
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Вот. Первый есть. Надеюсь полегчало. Next.
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Спасибо Порошенко. Хоть кто то делает работу президента за обос**вшегося.
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В ответ президент Зеленский отправил миру послание на языке, понятному всем людям. На языке музыки!
Порошенко в листі Туску закликав дати відсіч спробам РФ використати пандемію COVID-19 для зняття санкцій - Цензор.НЕТ 3085
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Зе-скот сьогодні в"яленький якийсь. Наче і не Порошенка згадали..
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1. РФ убирает войска с Крыма и востока Украины, вместе со всеми любителями "руського мира". Делается это очень срочно , 4 дня. Так как крымских татар вывозили во время Второй мировой. И в теже места необьятной РФ. ( Можна и подальше ).
2. В те же сроки Украине выплачивается 150 млрд долларов контрибуции за нанесенный материальный и моральный вред. ( если сумма окажется не верной, суд добавит ).
3. Путин со своей сворой захватчиков предстает перед европейским военным трибуналом.

4. В ООН начинают рассмотрение вопроса о снятии санкций.
ИНАЧЕ РАССЕЯ ---НИКАК.
Стулья вперед!
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чому панамський мародер досі не в тюрмі?
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Не худо бы спросить у оманского осла
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Потому, что не мародёр и ни в чём не виноват. Вполне очевидно . Было б что предъявить - карманные прокуроры б уже дело сшили.
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