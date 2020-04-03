 Порошенко в письме Туску призвал дать отпор попыткам РФ использовать пандемию COVID-19 для снятия санкций

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом написал лидер партии политсилы Петр Порошенко в письме Президенту Европейской народной партии Дональду Туску.

Пятый президент Украины отметил, что высоко ценит неизменную поддержку со стороны ЕС территориальной целостности и суверенитета Украины. Он отметил важность активизации совместных действий по противодействию российской пропаганде и дезинформации.

Порошенко убежден, что Европейский Союз и Украина должны скоординировать усилия в преодолении последствий эпидемии.

Он разделяет обеспокоенность руководителей Евросоюза относительно значительных негативных рисков, которые несет эпидемия коронавируса для здоровья и благосостояния граждан, национальных экономик и объединенной Европы в целом.

Порошенко подчеркнул, что нынешний кризис - это наш глобальный вызов, который мы можем преодолеть только совместными скоординированными усилиями - через углубление сотрудничества, обмен данными о вирусе и лучшими практиками противодействия эпидемии.

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По его словам, ЕС может рассчитывать на всяческую поддержку со стороны Украины в общей борьбе с вирусом и его последствиями, в том числе и через привлечение украинских мощностей для производства вакцины, когда она будет изобретена.

Глава "Европейской Солидарности" отметил, что как лидер оппозиции призывает все украинские политические силы объединиться ради противодействия коронавирусу и его негативным социально-экономическим последствиям.

Порошенко поблагодарил Евросоюз за своевременную помощь Украине в минимизации последствий эпидемии для украинской экономики и системы здравоохранения.

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