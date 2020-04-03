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 Виновники смертельного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов обжалуют решение в Верховном Суде, чтобы попытаться выйти на свободу

Верховный Суд сегодня рассмотрит кассационные жалобы Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, осужденных до 10 лет по делу о смертельном ДТП в Харькове в 2017 году, в результате которого шесть человек погибли, еще шестеро получили травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Киевском райсуде Харькова сообщили, что назначенное на 3 апреля в режиме видеоконференции с Верховным Судом рассмотрение кассационных жалоб защитников осужденных Елены Зайцевой и Геннадия Дронова пройдет без представителей СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса. "Эти ограничения обусловлены карантинными требованиями", - отметили в суде.

В пресс-службе суда отметили, что в зал судебных заседаний будут допущены потерпевшие, их представители, защитники, гражданские истцы и гражданские ответчики.

Как сообщают "Факты", Елена Зайцева просит Верховный Суд отменить приговор, что фактически означает - признать ее невиновной, а также - снять с нее материальный и моральный ущерб, который она должна была выплатить потерпевшим.

В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновением автомобилей нет.

К тому же Зайцева действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка, и Дронов должен был ее пропустить.

Как пишет издание, Геннадий Дронов также просит Верховный Суд отменить приговор, но после этого вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы слушать заново.

В жалобе его адвокат отмечает, что суд не провел полноценного расследования, не признал степень участия каждого из участников аварии, не принял во внимание среднюю скорость автомобиля Зайцевой - более 106 км в час - и не исследовал, как скорость могла повлиять на тяжесть травм пешеходов. Как отмечается в жалобе, Зайцева понимала опасность, видела автомобиль Дронова и даже пыталась его миновать, повернув руль вправо - эта информация есть и в экспертизах, об этом говорила и сама Зайцева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Виновники смертельного ДТП в Харькове в 2017 году Зайцева и Дронов не выплачивают определенные судом компенсации, - адвокат Матвеева

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.

Источник: https://censor.net.ua/n3186546
 
 
 Топ комментарии
 
Ну мужика в принципе можно и выпустить, он походу прицепом больше попал на срок, а вот зайцеву однозначно нет, накинуть срок мужика ей... Ей и так суд "скостил" - послал на поселение отбывать, а парня на зону.. окуенная справедливость!
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"действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка "
Сука обдолбана, подивись, що означає закінчувати проїзд перехрестя - це коли ти на це перехрестя виїхала на дозволяючий сигнал - тобто зелений, а не влітала, сука, на червоний.
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Уже бедолагу Дронова к обдолбаной зайчихе приравняли?
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Ну мужика в принципе можно и выпустить, он походу прицепом больше попал на срок, а вот зайцеву однозначно нет, накинуть срок мужика ей... Ей и так суд "скостил" - послал на поселение отбывать, а парня на зону.. окуенная справедливость!
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не-не, оба пусть сидят! Дронов - урок всем стартовальщикам на жёлтый! Хотя бы половину должен отсидеть из 10ки. а Зайчиху не раньше 7 лет отсидки можно рассматривать на УДО, и то судя по ее апелляции в верховный суд - хрен там она раскаялась и стала на путь исправления, так что пусть сидит 10ку
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Я обращаю на это внимание... только этим утром насчитал троих пистюков, стартующих еще на красный, на букву 3-2-1 на светофоре. 1 раз на въезде, перкресток с Натальи Ужвий, второй - на Гертруде, и третий - на пешеходном на Ак.Павлова.
Харьков уже забыл про зайкины проделки... причем, по наблюдениям, такие нарушения допускают либо оч.дорогие авто, либо тааакие уделанные корчи, шо мамадарагая... ну и те, шо с шашечками, таксующее быдло...вы не ослышались: таксующее быдло. Я изменю мнение, когда увижу на наших улицах дубайских таксистов...
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Ну может и так, но дронову однозначно меньший срок и на послении, а тут можно сказатьналоборот.. даон начал , может быть, движение на желтый, но на записи видно, что столкновение произошло на полосе движения зайцевой, т.е.ю он пересек половину дороги, и думаю , что в тоо момент , столкновения, уже горел зеленый! Мужик просто попал полд раздачу, ! И еще раз акцент - зайцева убила много людей и на поселение, а дронов оказался не втом месте не в тот час - на зону.. и где справедливость? Вам не кажется что здесь что то не то!?
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узбагойся, девочка..... тебе еще сидеть и сидеть......
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Боюсь шо вряд ли... старший заяц пользуется услугами гепиной адвокатессы... **** та еще...
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та да..... и Портнова тоже харьковская...... сейчас самый благоприятный момент.....
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Уже бедолагу Дронова к обдолбаной зайчихе приравняли?
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"В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновением автомобилей нет."

А то, что она НА КРАСНЫЙ поехала- ее вины тоже нет? И причинно-следственной связи с аварией в этом тоже не имеется?
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А еще она призналась, что увидев Дронова, рванула руль вправо, что доказано экспертизой. То есть на тротуар. И даже, если бы Дронов ее не пихнул, она все равно была бы там, но чуть дальше и убила бы других людей
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"действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка "
**** обдолбана, подивись, що означає закінчувати проїзд перехрестя - це коли ти на це перехрестя виїхала на дозволяючий сигнал - тобто зелений, а не влітала, ****, на червоний.
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"В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновением автомобилей нет.
К тому же Зайцева действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка, и Дронов должен был ее пропустить."

А выезда на перекресток на красный нет??? А причинно-следственной связи между превышением скорости и гибелью людей тоже нет???
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нету видео когда он въехал на перекресток, есть только с момента когда он уже находился на перекрестке и продолжил движение после приостановки
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Вы попадаете в ловушку манипуляции, "благодаря" которой Дронова удалось посадить за преступление, которое он не совершал. Надо просто вспомнить термин - границы перекрестка. Когда Дронов вьехал В площадь перекрестка давно уже горел зеленый. Просто у них там светофор за километр до него и стоп-линию нарисовали только на следующий день после ДТП
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Ничо, пусть сидит и вы на жёлтый не ганяйте.
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Не чокайте, дальтоник. Чай не в Саратове
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папик суетится во всю.....) а его неплохо доят доблестные ...
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камер много но нету ни одной видеозаписи когда Дронов въехал на перекресток,
как специально только с того момента когда он продолжил движение на перекрестке
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Ггг
В сравнении с запускальщиками свежих вирусцов через границу и распродажей масок оба просто ангелы.
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Дронова однозначно выпустить, а его срок пускай эта недоделаная досиживает после своего. Машина Дронова, как к стати и все остальные участники, стояла далеко от границы перекрёстка. Тронувшись все разом, с такого расстояния, они физически не могли оказаться на перекрёстке при жёлтом сигнале. А это недоразумение мало того что летело сломя башку, так ещё и пересекло границу перекрёстка на красный. Суд сделал огромную ошибку приравняв Дронова к преступлению зайчихи. И это надо расследовать на уровне Верховного суда, как получилось что деньги важнее закона.
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Да что это за судебная система когда преступники каждый день могут подавать кассационные жалобы? Суд осудил? На этом точка. До встречи через 10 лет.
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