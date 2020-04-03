 Виновники смертельного ДТП в Харькове Зайцева и Дронов обжалуют решение в Верховном Суде, чтобы попытаться выйти на свободу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В Киевском райсуде Харькова сообщили, что назначенное на 3 апреля в режиме видеоконференции с Верховным Судом рассмотрение кассационных жалоб защитников осужденных Елены Зайцевой и Геннадия Дронова пройдет без представителей СМИ и лиц, не являющихся участниками процесса. "Эти ограничения обусловлены карантинными требованиями", - отметили в суде.

В пресс-службе суда отметили, что в зал судебных заседаний будут допущены потерпевшие, их представители, защитники, гражданские истцы и гражданские ответчики.

Как сообщают "Факты", Елена Зайцева просит Верховный Суд отменить приговор, что фактически означает - признать ее невиновной, а также - снять с нее материальный и моральный ущерб, который она должна была выплатить потерпевшим.

В жалобе Зайцевой утверждается, что ее вина лишь в превышении скорости, а причинно-следственной связи между превышением скорости и столкновением автомобилей нет.

К тому же Зайцева действовала в рамках правил дорожного движения, когда заканчивала проезд перекрестка, и Дронов должен был ее пропустить.

Как пишет издание, Геннадий Дронов также просит Верховный Суд отменить приговор, но после этого вернуть дело в суд первой инстанции, чтобы слушать заново.

В жалобе его адвокат отмечает, что суд не провел полноценного расследования, не признал степень участия каждого из участников аварии, не принял во внимание среднюю скорость автомобиля Зайцевой - более 106 км в час - и не исследовал, как скорость могла повлиять на тяжесть травм пешеходов. Как отмечается в жалобе, Зайцева понимала опасность, видела автомобиль Дронова и даже пыталась его миновать, повернув руль вправо - эта информация есть и в экспертизах, об этом говорила и сама Зайцева.

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Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. По предварительной информации, внедорожник Lexus въехал в толпу людей, в результате чего 6 человек погибли.

Прокуратура области утвердила подозрение 20-летней харьковчанке Елене Зайцевой по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель 6 человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины). 6 ноября было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 286 еще одному участнику ДТП - водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находился на стационарном лечении. 8 ноября судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

26 февраля 2019 года суд признал обоих подозреваемых виновными и осудил на 10 лет заключения.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева и адвокат Дронова Геннадий Токарев подали кассационные жалобы на приговор судов первой и второй инстанций.