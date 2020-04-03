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Все про:контрразведка (251) СБУ (14528) ФСБ (1460)

 Экс-сотрудник МВД Украины, завербованный ФСБ, осужден на 12 лет лишения свободы за госизмену

2 апреля 2020 вступил в законную силу приговор, которым Ривненский городской суд приговорил к 12 годам лишения свободы агента ФСБ РФ Олега Смородинова, задержанного контрразведкой Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Бывший сотрудник органов МВД Украины признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов в январе-феврале 2016 был завербован сотрудником ФСБ РФ Максимом Живилом. Представитель спецслужбы страны-агрессора поставил агенту задачи по установлению мест проживания и работы отдельных военнослужащих ВС Украины из числа участников АТО/ООС и участников российско-грузинского конфликта в 2008 году. Собранные разведданные Смородинов подавал в отдельных отчетах, которые передавал куратору на оптических дисках на территории РФ.

Задокументировано, что в июле 2016 Смородинов получил задание выехать в Украину и убить бывшего военнослужащего, работника Ривненского следственного изолятора. При выполнении сотрудник ФСБ обещал устроить его на работу в полицию во временно оккупированном Крыму.

16 сентября того же года злоумышленник выполнил задание - убил майора Ивана Мамчура в подъезде его дома. В ходе спецоперации контрразведчики украинской спецслужбы задержали агента ФСБ РФ 17 ноября 2016 при пересечении российско-украинской границы.

Читайте также: Агент ФСБ РФ пытался проникнуть в боевую бригаду ВСУ, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3186545
 
   
 Топ комментарии
 
"обменяет" на донецких таксистов или на бабу которая поехала в ордло покупать квартиру.
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А в Раде целые фракции таких пасутся и ничего..
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"обменяет" на донецких таксистов или на бабу которая поехала в ордло покупать квартиру.
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А в Раде целые фракции таких пасутся и ничего..
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Медвечук один чего стоит, просто примерный персонаж.
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Бывший сотрудник органов МВД Украины ... ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов ... Абзац Экс-сотрудник МВД Украины, завербованный ФСБ, осужден на 12 лет лишения свободы за госизмену - Цензор.НЕТ 7953
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ст. 111 - она жеж по Ермаку плачет-убивается
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А скільки Єрмак агент ФСБ - отримає ??? Профіту-в долларовому еквіваленті !
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Совсем кацапы сдурели. Проводить головокружительную операцию по внедрению агента, чтобы убить вертухая? Дебилы млеа
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А сколько Наташе Поклонской дали? Няшмяшному прокурору за госизмену...6 лет уж прошло.. как там следствие, развивается?
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МАЛО. ДОВІЧНЕ АБО РОЗСТРІЛ. ТАК ПОСТУПАЮТЬ З ЗРАДНИКАМИ І ШПИГУНАМИ ПІДЧАС ВІЙНИ. ІНШОГО НЕ ДАНО. АЛЕ, НАЖАЛЬ, ЗЕ-ОРДА ВІДПУСТИТЬ.
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Гы-гы-гы...
Это не в наших традициях.
В наших традициях - сделать почетным гражданином города.
Так, например, как со сдавшей Шухевича связной.
Понятно, что угрожали ее семье, что она хотела отравиться и отсидела.
Ну, можно понять и простить, но вешать ей ордена ко всем государственным праздникам - явный перебор.
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Вы только вслушайтесь-,,Контрразведчики СБУ установили, что ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов бывший сотрудник органов МВД Украины,,Источник: https://censor.net.ua/n3186545.
Из каких это пор в МВД работают судимые да еще и дважды и сколько таких судимых еще работают в ментуре Украины?
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Чому не довічне такій тварюці??? Зрада України, замовне вбивство, раніше судимий... Воно, що, колись виправиться???
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а шо там дЕрьмаком? уже сидит за держ зраду?! а за торговлю гос должностями?
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