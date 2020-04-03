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 Минобороны Израиля разрабатывает радары для измерения пульса, частоты дыхания и температуры человека на расстоянии 3 м. ФОТО

Минобороны Израиля сотрудничает с двумя китайскими оборонными компаниями над разработкой радиолокационных и электрооптических датчиков для мониторинга показателей жизнеспособности людей и выявления инфицированных Covid-19.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Janes.

"Такие данные как пульс, частота дыхания и температура, измеряется дистанционно с использованием комбинации радарных и электрооптических датчиков, что снижает риск инфицирования медиков.

Следующим этапом разработки является скрининг и определение приоритетов ухода за пациентами на основе анализа жизненно важных показателей", – говорится в заявлении Минобороны от 31 марта.

Минобороны Израиля разрабатывает радары для измерения пульса, частоты дыхания и температуры человека на расстоянии 3 м 01
Фото: сайт Janes

Для таких радаров использовали К-диапазон с очень низкой частотой, поэтому его можно безопасно размещать неподалеку от людей.

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Система измеряет пульс человека и дыхание на расстоянии 3 м и передает результаты за считанные секунды.

В то же время в Минобороны Израиля отмечают, что эти радары будут только предупреждать об имеющихся симптомах, но не будут диагностировать у пациентов Covid-19.

Как сообщалось, США передали Минобороны и Вооруженным силам Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном.

Источник: https://censor.net.ua/n3186542
 
   
 Топ комментарии
 
Народ сидит под арестом по всему миру, пока Дональд Фредович мочит глобалистов-коммунистов.
А что фашистского в идее национального государства ? Украина ведь придерживается того же самого курса.
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Справа в тому що китайці знають дещо про свій вірус і Ізраїльтяне і США розуміють що зараз краще співпрацювати і отримувати максимум інформації а на ставати в позу. А в позу можно буде стати через років 5, коли ця паника затихне.
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Самое примечательное в этой новости - сотрудничество с коммунистическим Китаем.
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дык разноцветные фашисты всегда (не на публику) неплохо находили общий язык... Міноборони Ізраїлю розробляє радари для вимірювання пульсу, частоти дихання і температури тіла людини на відстані 3 м - Цензор.НЕТ 2844
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Ну, власть Нетаньяху никак нельзя назвать фашистской. Другое дело, там очень сильны левые, и просто так они свои позиции не уступят.
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там сама идея государства с серьёзной фашистинкой. и народ они сразу под арест отправили....
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Народ сидит под арестом по всему миру, пока Дональд Фредович мочит глобалистов-коммунистов.
А что фашистского в идее национального государства ? Украина ведь придерживается того же самого курса.
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ничего, строго говоря. просто национал-социализм, который в быту...
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Я об этом первый раз слышу. Можно поподробнее ? По моим данным, в Израиле евреев около 75%. Остальные - арабы, бедуины, друзы, черкесы, славяне, армяне... кого там только нет.
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никогда не приходилось читать про "еврейских хасидских фашистов"?
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Нет. Дело в том что у любого народа есть маргинальные слои населения, придерживающиеся экстремистских идей. Но, Израиль был основан атеистами, придерживавшимися социал-демократических взглядов; никакими хасидами во власти там никогда не пахло.
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Справа в тому що китайці знають дещо про свій вірус і Ізраїльтяне і США розуміють що зараз краще співпрацювати і отримувати максимум інформації а на ставати в позу. А в позу можно буде стати через років 5, коли ця паника затихне.
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Пять лет ??? Да эту панику накручивают СМИ по всему миру. Кто бы иначе что услышал про этот вирус. В мире столько эпидемий было за последние сто лет - и не перечесть. В 1969 году была весьма таки страшная эпидемия гонг-конгского гриппа. Однако никто не пытался остановить из-за него всю мировую экономику.
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А український Інститут молекулярної біології досі чекає коштів для запуску виробництва вітчизняних ПЛР-тестів. Зєлєнскому-пох.
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А ещё мойша покакал а у сагочки молочница от мучного.
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зачем это украинцам? есть виппалаты, а людишки это просто расходный материал ...
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