 Минобороны Израиля разрабатывает радары для измерения пульса, частоты дыхания и температуры человека на расстоянии 3 м. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает Janes.

"Такие данные как пульс, частота дыхания и температура, измеряется дистанционно с использованием комбинации радарных и электрооптических датчиков, что снижает риск инфицирования медиков.

Следующим этапом разработки является скрининг и определение приоритетов ухода за пациентами на основе анализа жизненно важных показателей", – говорится в заявлении Минобороны от 31 марта.



Фото: сайт Janes

Для таких радаров использовали К-диапазон с очень низкой частотой, поэтому его можно безопасно размещать неподалеку от людей.

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Система измеряет пульс человека и дыхание на расстоянии 3 м и передает результаты за считанные секунды.

В то же время в Минобороны Израиля отмечают, что эти радары будут только предупреждать об имеющихся симптомах, но не будут диагностировать у пациентов Covid-19.

Как сообщалось, США передали Минобороны и Вооруженным силам Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном.



