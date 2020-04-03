 Ребенок, рожденный заболевшей COVID-19 женщиной, которая умерла 30 марта, здоров, - Ивано-Франковская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Как сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА: "У ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 отрицательный".
По их информации, за последние сутки коронавирус на Прикарпатье лабораторно подтвердили еще в 16 случаях.
Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус.
1 апреля умершей в Ивано-Франковске роженице подтвердили диагноз коронавирус.
мутная история ...
Це хто в Цензорі подорожує в часі? Навчить б.л.
Даже у хворих на СНІД інколи народжувались здорові діти але це виключення а не правило.
если она заразилась в роддоме, то это очень большие неприятности для врачей,
вы то должны хорошо это понимать ?
Що стосується факту зараження, я взагалі не розумію чому не порушено кримінальне провадження?
за это срок не дадут и на допросе/вСИЗО не заразят
А це як: хтось тихенько винайшов машину часу і підступно її використовує, чи хтось інший не бачить різниці між квітнем і березнем?
Пане Бутусов, розберіться як положено і покарайте кого-попало!