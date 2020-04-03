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 Ребенок, рожденный заболевшей COVID-19 женщиной, которая умерла 30 апреля, здоров, - Ивано-Франковская ОГА

На Прикарпатье лабораторно подтвердили, что ребенок, рожденный заболевшей COVID-19 женщиной, здоров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА: "У ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 отрицательный".

По их информации, за последние сутки коронавирус на Прикарпатье лабораторно подтвердили еще в 16 случаях.

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус.

1 апреля умершей в Ивано-Франковске роженице подтвердили диагноз коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3186541
 
   
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Значит, мимо мамы этого ребенка незадолго до родов кто-то зараженный без маски просто мимо прошел. И на форуме все есть кадры, постоянно призывающие не носить маски в общественных местах...
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мама как долго в роддоме находилась ?
мутная история ...
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В больницах самые лучшие условия для распространения заразных болезней, поинтересуйся, например, откуда взялись супербактерии и где ими заражаются.
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Ребенок, рожденный заболевшей COVID-19 женщиной, которая умерла 30 апреля _&!!!

Це хто в Цензорі подорожує в часі? Навчить б.л.
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На сьогодні у світі немає підтверджених випадків передачі короновірусу від хворої матері плоду.
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Про це ніхто не знає.Нас же медицина запевняє що померлий від віруса не є заразним за то та же медицина нас застерігає не класти мясо біля інших продуктів щоб їх не заразити.
Даже у хворих на СНІД інколи народжувались здорові діти але це виключення а не правило.
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вас торкает тема медицины, какая разница, если суть в смерти роженицы от инфекции
если она заразилась в роддоме, то это очень большие неприятности для врачей,
вы то должны хорошо это понимать ?
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Померла 30 квітня?!
А це як: хтось тихенько винайшов машину часу і підступно її використовує, чи хтось інший не бачить різниці між квітнем і березнем?
Пане Бутусов, розберіться як положено і покарайте кого-попало!
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