 Ребенок, рожденный заболевшей COVID-19 женщиной, которая умерла 30 апреля, здоров, - Ивано-Франковская ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА: "У ребенка умершей 30 апреля женщины результат тестирования на COVID-19 отрицательный".

По их информации, за последние сутки коронавирус на Прикарпатье лабораторно подтвердили еще в 16 случаях.

Напомним, 30 марта в Ивано-Франковске в областном роддоме умерла роженица с подозрением на коронавирус.

1 апреля умершей в Ивано-Франковске роженице подтвердили диагноз коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ивано-Франковщине установлены 65 случаев заболевая COVID-19, 5 человек с коронавирусом умерли, - ОГА