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 COVID-19 обнаружили у трех людей в Мелитополе, двое из них - подростки, - горсовет

Пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Мелитопольского горсовета.

"В городе Мелитополь за минувшие сутки подтверждено 3 новых случая коронавирусной инфекции, из которых 2 детей 16-17 лет. Эти пациенты в настоящее время находятся дома под присмотром своих семейных врачей и получают лечение в домашних условиях", - говорится в сообщении.

Все заболевшие контактировали с ранее выявленными больными COVID-19.

Всего в городе Мелитополе на 3 апреля 2020 зарегистрировано 13 человек с подтвержденным диагнозом, 1 пациент выздоровел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главврач горбольницы в Мелитополе и его зам заразились коронавирусом: 12 медиков ушли на самоизоляцию

Источник: https://censor.net.ua/n3186537
 
 
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напротивагу , росіяни тупо заражають тисячі солдатів шляхом зібрання тисяч в одному місці + ВІДЕО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
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