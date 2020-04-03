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 Политика Украины
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 Сейчас идет рейдерская атака на IT Гостаможслужбы: "prozorr-ые" коммерсанты и "хотелки" силовиков, - Макаренко. ДОКУМЕНТ

На IT-составляющую Государственной таможенной службы сейчас идет рейдерская атака.

Об этом заявил на странице в сети Facebook экс-глава Государственной таможенной службы Украины и бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Анатолий Макаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не знаю, кто такой зампредседателя Таможенной Службы Петухов. Но, уверен, если бы не такие, как Александр Ивашкович, сохранившие таможню от полного разрушения, сидел бы он сейчас на другой должности и в другом месте", - говорится в сообщении.

По его словам, на IT-составляющую Государственной таможенной службы сейчас идет рейдерская атака.

"С одной стороны "prozzor-ые" коммерсанты с желанием посадить таможню на иглу своих зачастую никчемных продуктов. А с другой, бесконечные "хотелки" силовиков, на которые ответить достойно силы воли у того же г-на Петухова нет. А тут еще неуступчивый Ивашкович защищает интересы таможни и ее сотрудников", - объяснил он.

"Вот и придумали Петухов и К "дисциплінарне провадження". Ну что ж, жгите, пацаны! Но, вы очень ошибаетесь, если думаете, что, все, кто знает одного из лучших специалистов Таможенной Службы страны, Александра Ивашковича, будут молчать", - добавил Макаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Таможенники должны получить разъяснение, как действовать с товарами медназначения, чтобы потом не попасть в тюрьму, - советник министра финансов Макаренко

Сейчас идет рейдерская атака на IT Гостаможслужбы: prozorr-ые коммерсанты и хотелки силовиков, - Макаренко 01
Сейчас идет рейдерская атака на IT Гостаможслужбы: prozorr-ые коммерсанты и хотелки силовиков, - Макаренко 02
Сейчас идет рейдерская атака на IT Гостаможслужбы: prozorr-ые коммерсанты и хотелки силовиков, - Макаренко 03

Источник: https://censor.net.ua/n3186535
 
 
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Бедные.. бедные таможенники... Да вас каленым железом надо выжигать!
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Кто эти люди? Включая самого чувака на фото? Это не "дяди Студебеккеры" случайно?
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нефедову не сидится тихо?хочется больше трешу?
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Як екс, то відразу до біса розумний, чому так?
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Раніше про недовиконання планових надходжень,у Нєфьодова було виправдання:міцна гривня,а тепер що ? Світова криза ? Епідемія ? Як зручненько !
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Ивашкович это тот самый который работал в ГФС ?
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Это про ту таможню которая стрижёт с каждого буса каждый день от 180 евро наликом? Пацаны таможенники, гусеницами танков вам по дебильным зажраным рожам вам вдоль и сразу впоперек.
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т.е. кто-то там как-то эксплуатирует АСМО Ынспектор из 2006 года (уверен - "полностью удовлетворящей нужды" современной, 2020 года образца, таможни), никакой документации на систему тупо нигде нет, исходников софта у таможни официально нет, КСЗИ на систему в целом никто за 20 лет не построил, нынешним "начальничком" департамента работает Ивашкович О., который до этого считался "стопом ИТ-составляющей ГФС" и уволился оттуда 18.06.2019 и тогда про это увольнение тот же Макаренко сообщал "покидают последние высококлассные специалисты Источник: https://censor.net.ua/n3130576".

Я всё правильно расписал?

Теперь сугубое имхо:

1. что нет сорсы и документов - про*б тех, кто 14 лет "эксплуатировал" систему - против каждого нужно возбудить уголовное дело. КАК они принимали "дела" без всех этих документов-то?
2. Аж даже странно, что Нефёдов за 8 месяцев до сих пор не сменил всех там (в ИТ-департаменте) вообще всех на своих умельцев лепить "прозоррые" информационные системы с таксой $100 за любой чих. Но, в принципе, это и понятно - в таможне все 29 лет сидят те, кто за любой чих дерут по $500. Потому и не ломает эту часть системы - нах, если и так всё отлично работает и система давно централизирована в нужный карман.
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