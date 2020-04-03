EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, За рубежом
  1233  13
Материалы по теме:
Все про:карантин (2132) МИД (5421) ООН (2950) санкции (7621) Кулеба Дмитрий (338) COVID-19 (2927) коронавирус (1619)

 МИД будет решительно противостоять попыткам манипулировать темой коронавируса, - Кулеба об отклонении в ООН резолюции РФ о снятии санкций

Министерство иностранных дел Украины будет решительно противостоять любым попыткам манипуляций темой коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил во время брифинга министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отклонение в Генеральной ассамблее ООН резолюции РФ, где говорилось о необходимости отказаться от санкций по гуманитарным соображениям для борьбы с коронавирусом.

"Я хочу заверить, что Министерство иностранных дел Украины и Украина в целом, мы будем последовательно поддерживать все шаги и все международные инициативы, направленные на борьбу с коронавирусом, но мы также решительно будем противостоять любым попыткам манипулировать коронавирусом, использовать его для продвижения узконациональных интересов, которые не имеют никакого отношения к вирусу, к борьбе с ним, а просто люди пытаются решить свои вопросы и избежать ответственности за нарушение ими норм международного права", - сказал он.

Кулеба пояснил, что в четверг в Генассамблее ООН было распространено два проекта резолюций, связанных с противодействием коронавирусу на глобальном уровне, один из которых был внесен РФ и содержал параграф, в котором, по его словам, "был зафиксирован призыв или обязательство государств-членов ООН не применять односторонние принудительные меры, принятые без мандата Совета Безопасности ООН".

"С самого начала мы начали противодействовать этому сценарию вместе с нашими партнерами. Вчера обе резолюции были поставлены на принятие в режиме процедуры резолюции по умолчанию. Процедура по умолчанию предусматривает, что если до определенного времени никто не высказался против, документ считается принятым. Наши коллеги в Нью-Йорке провели ряд переговоров, консультаций с партнерами. Президент Украины провел вчера два телефонных разговора, в которых эта тема также звучала. Это был разговор с президентом Европейского Совета господином Мишелем и генеральным секретарем ООН господином Гутерришем. И в конце концов мы приняли решение стать первым государством-членом ООН и нарушить процедуру умолчания", - пояснил глава МИД.

Он отметил, что Украина пошла на этот шаг, поскольку речь шла о вопросе "принципиальной важности". "И мы осознаем, что конечной целью этих попыток РФ является отмена санкций, принятых против России в ответ на ее агрессию против Украины", - подчеркнул Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не позволила России в ООН подложить мину под международные санкции, - Кулеба о блокировании резолюции РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3186534
 
 
 Топ комментарии
 
Как сообщает France24, в проекте резолюции от России также говорилось о необходимости солидарности перед вызовами, но предлагалось положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа.
 показать весь комментарий
 
щось кацапня за останный час дуже сильно почала юзати тему,на всіх рівнях, зняття санкцій...мабуть таки припікають "палезные санкции",мабуть ескандерам вже не так смішно
 показать весь комментарий
 
Ну надо же - сперва обосрались, запустив .... ну, много в общем-то зараженных, а теперь "манипулировать не дадут". А шо тут манипулировать? Будет плохо. Если быть оптимистом... кхе-кхе(бросается к иконостасу, бормочет мантры)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
От эта слили зелебобики Украину... Как жить? Все на Майдан!
 показать весь комментарий
 
 
ну конечно, и при чем тут Зеленский?:
https://espreso.tv/news/2020/03/28/zelenskyy_osobysto_davav_zgodu_na_quotkonsultaciynu_raduquot_z_quotldnrquot_borys_babin
а то, что происходит во внешней политике, это, в большей степени, благодаря оставшимся связям "барыги"....
 показать весь комментарий
 
 
Постарайся для начала меньше бздеть в комментах и проживёшь как-нибудь.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Опять ЗЕ зрада. Как они посмели? Куда смотрит ПЕС и ПАП? Гы.
 показать весь комментарий
 
 
Идиотский сарказм. Все равно что как фиговым листком срамное место прикрывать.
 показать весь комментарий
 
 
щось кацапня за останный час дуже сильно почала юзати тему,на всіх рівнях, зняття санкцій...мабуть таки припікають "палезные санкции",мабуть ескандерам вже не так смішно
 показать весь комментарий
 
 
Ну надо же - сперва обосрались, запустив .... ну, много в общем-то зараженных, а теперь "манипулировать не дадут". А шо тут манипулировать? Будет плохо. Если быть оптимистом... кхе-кхе(бросается к иконостасу, бормочет мантры)
 показать весь комментарий
 
 
Как сообщает France24, в проекте резолюции от России также говорилось о необходимости солидарности перед вызовами, но предлагалось положение об отмене международных санкций. Российский проект получил поддержку четырех стран (Центральноафриканской Республики, Кубы, Никарагуа и Венесуэлы), однако страны Европейского союза, Великобритания, США и Украина заблокировали проект российского документа.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
До Европы доходит , что трясучка Меркель, пожар Нотер дам - это просто карма разминалась, но никто не подумал о том, что будет , если не присмотреться к этим знакам. теперь получают все , особенно те, кто не воспринял Зеленского. Он всего лишь постоял рядом с Меркель и приехал в Париж )))))) ссыте теперь петеботы , мольфары жгут
 показать весь комментарий
 
Опять казламордых посадили на скрепную бутылку, ...лять....
 показать весь комментарий
 
Без манипуляций, парадобєсіє РФ, зігнати солдатів тисячами і тренуватись до 9 мая + ВІДЕО

https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх