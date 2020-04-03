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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц: Ляшко сегодня посетит Тернопольщину для обсуждения проблем с медперсоналом

Министерство здравоохранения Украины рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Мы стараемся рассматривать каждый случай увольнения медиков – мы связываемся с департаментами здравоохранения, разговариваем с главврачами, чтобы узнать причину увольнений. Недавно я общался с руководством Монастырисской центральной районной больницы – там информация об увольнении не подтвердилась",- сказал он.

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"Чтобы детально пообщаться с медработниками, я сегодня еду в Тернопольскую область, чтобы обсудить проблемы с медиками",- добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3186533
 
 
 Топ комментарии
 
Вы сначала врачей защитой снабдите, как должно быть по протоколу. А потом уже будете разговаривать.
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То чому лікарі повинні без засобів захисту працювати? Ти ж не хочеш як ти кажеш "голою дупою"?
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та ти шо! А не маєте бажання піти волонтером? Вам видатуть одноразову маску на цілий день і халатик хірургічний замість захисного костюму!
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Вы сначала врачей защитой снабдите, как должно быть по протоколу. А потом уже будете разговаривать.
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А непоганий розпродаж слуги влаштували. МОЗ розглядає кожен випадок звільнення медиків з інфекційних лікарень: Ляшко сьогодні відвідає Тернопільщину для обговорення проблем із медперсоналом - Цензор.НЕТ 3237

МОЗ розглядає кожен випадок звільнення медиків з інфекційних лікарень: Ляшко сьогодні відвідає Тернопільщину для обговорення проблем із медперсоналом - Цензор.НЕТ 9044
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Усі звільнення медиків, як і відпустки, мають бути заборонені на час карантину. За липові "лікарняні" чи інші спроби ухилення,має бути введена кримінальна відповідальність, як у армії.
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та ти шо! А не маєте бажання піти волонтером? Вам видатуть одноразову маску на цілий день і халатик хірургічний замість захисного костюму!
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То чому лікарі повинні без засобів захисту працювати? Ти ж не хочеш як ти кажеш "голою дупою"?
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чому хтось має помирати, бо ти засоби якісь міфічні чекаєш? Я досі не почув, яких саме засобів у вас не має? Повторюю запитання, тобі ОЗК дати? Їх мільйони на військових складах. Хочу бачити, як ти у ньому будеш працювати.
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Олень ти! я 8 років пропрацював в Київській обласній лікарні в відділені реанімації. Ти дай Бог щоб і в кіно не бачив, те що ми бачили і умови в яких працювали в 90х!
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Только сначала медиков нужно "вооружить". Ты солдатов в бой в одних портках отправишь? Такими темпами заболевания и смертности медиков у нас скоро квалифицированных врачей не останется.
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Так, наші солдати із голою дупою, у 2014 танки ворожі зупиняли, поки ви побори із пацієнтів брали. Виправ мене, може ти усе кинув і оперував наших поранених увесь 2014? Щось я сумніваюсь, щоби там таке серло було...
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Не трынди о 2014. Я ту ситуацию знаю изнутри. А теперь о врачах из последнего -- Медсестра инфекционки в районном центре Олешки Херсонской области заразилась и умерла вчера. Теперь более 100 врачей и медсестер больницы изолировали на карантин. Кто теперь больных лечить в Олешках будет? Ты поедешь сам лично?
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Якщо до цього дійде, то і я. У чому проблема? Правда лікувати я ніх.ра не вмію, але бачу що користі від мене і так буде більше, ніж від тебе. Ти коли на лікаря вчився, про що думав? про грошики, хабарчики, про машину та будинок... а воно он як склалось...
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можна подумати ти в чомусь розбираєшся? скажи в яких галузях ти компетентне?
Постійно лізе ця цифра з хамством та дурістю.
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Дякую за підтримку, але з подібним лайном я якось впораюсь
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воно мене дістало - скрізь це гімно лізе.
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Ви не уявляєте скільки їх зараз, здорових чоловіків, які десятиліттями збирали побори із пацієнтів. зараз ховаються вдома....
Я просто в шоці від того, наскільки жінки медики виявились більш сміливими та відповідальним за це лайно. Ми дійсно країна, де яйки у більшості жінок, а не чоловіків...
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И кстати. В Олешках уже дошло. Ежай, тебя ждут с нетерпением.
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у мене в Мукачеві власних 20 штук хворих і без твоїх Олешків. І тут, у мене жоден лікар не пише дурню, про відсутність масок чи перчаток. Бо по перше вони є, а по друге, любий з них якщо забажає, зайде в перший по дорозі супермаркет, скаже хто він і для чого йому потрібні маски і отримає усе безкоштовно. Бо тут живу я, а там живеш ти. Хоча сцикуни, що ховаються із діареєю вдома, звісно є і тут. Куди ж без вас...
Ти не змішуй реальну проблему (спец. засоби, апарати ШВЛ, відсутність дієвих ліків) із боягузством.
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Та всім хто за перевалом ще цілком далеко до Закарпаття а вони ще нас вчать як жити.
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Похоже, средства защиты здесь ни при чем. Не все медики желают поучаствовать в опытах над доверчивым населением.
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Заборонені це як?Лікарі просто перестануть виходити на роботу,три прогули і вони автоматично мають бути звільненими хоч і по статі но звільнені.А це для них ліпше ніж без ніякого захисту або из символічним захистьм лікувати хворих на корона=вірус.
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Так як в армії. 3 дні прогулу - кримінальна відповідальність - в'язниця.
Чим вони зараз відрізняються від військових?
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Для цього має бути введен Надзвичайний стан у всій Україні.Та і армія живе по уставу а не по законам.А тут без спеціального Указу Президента будуть порушені Конституційні права людини.
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для цього достатньо на позачерговому засіданні внести зміни до Кримінального кодексу.
У нас і пожежник, і поліцейський, і військовий сядуть у в'язницю за відмову діяти згідно обов'язків, а ці, чим кращі під час епідемії? Вони взагалі мали бути усі (включно із жінками) військовозобов'язаними, якщо щось... То може мобілізацію їм влаштувати, якщо по нормальному не розуміють?
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І що? Військові, що прокляті? Що заважає їх прирівняти? Тим паче, ви походу забули? Ви раніше і так усі були військовозобов'язані. Радянська влада із вами мала би коротку розмову. Призвала би, дала шинельку і вперед, лікуй.
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Всі лікарі військовозобовязані,так викликати їх на робору через військомат,в чому річ.І ніяких змін в кримінальний кодекс вносити непотрібно.
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Лікарі практично всі,медсестри не всі.
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Так, не всі. Бо усе в цій країні було знищено. Ніхто це не контролював, про безпеку і оборону взагалі не думав. А мають бути усі! Саме цим, зараз мав бути зайнятий справжній президент країни, а не переховуванням за кордоном власної родини.
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Ничего этого не нужно. У нас есть закон "О защите населения от .....". Нужно просто ввести его в действие. Там есть несколько уровней. Но там четко прописан правовой механизм финансирования и компенсации из специального фонда центрального бюджета, на который было выделено 20 млрд.грн. на 2020 год. А Зеля сейчас перекладывает всю финансовую нагрузку на местные бюджеты , которые сам-же накануне и ободрал на более 200 млрд.грн.
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має бути справедливість. Люди, які відмовились працювати за фахом, а ось це лайно, що мені пише не піде лікувати ні у якому костюмі, повинні бути назавжди прибрані із цієї професії.
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Люди думают головой. Каждый заразившийся врач за день заразит около 40-50 пациентов. Скрытый период до 2х недель. Дальше сам посчитаешь?
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ти знаєш, звідки у мене буде аналітичне мислення, причинно-наслідковий зв'язок? Для моєї професії та освіти це взагалі дивні речі
Навіщо мені рахувати, скільки часу готувати анестезіолога, який сидить і ховається вдома? Ба більше, радить адвокату усе залишити і піти працювати замість нього???
Усі це хто? ти та ще якесь сцикло? Ті хто рятує зараз людей (поки ти ховаєшся) не мають часу зараз в неті сидіти. Я би тобі теж порадив лікуватись, але боягузтво не лікується.
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знову санітарка? як ви дістали із цією неквалікованою працівницею... Кому ще 500 євро платити, кондуктору в трамваї?
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Во блин,рассматривать каждый случай.А почему не рассмотреть почему врачи увольняются и устранить причину или на это у них ни ума ни желания не хватает?
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як ви усунете слабкість "очка"? Ну серло чоловік, засьцяв, як дійшло до справи, що ви усунете? Я знаю лікарів жінок, які зараз і честю виконують свій обов'язок і не розповідають якусь дурню, а їх колеги чоловіки, вдома ховаються...
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Так виконують обовязок,а хто буде лікувати хворих коли ті що чесно виконують свої обовязки самі захворіють?Держава зобовязана впершу чергу захистити надыйним захистом весь медперсонал але чомусь на них всі насра.и.А потім посипають голови попелом що нікому працювать в лікарнях.
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Всегда будут те, кто будет улепетьівать при реальной проблеме и найдут 1000 причин.
Таких послать с чистьім серцем, ибо все равно толку не будет.
Остальньім вьідать все для єіфективной работьі, хорошую зарплату.
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До чого тут ця дура? Якщо людина лізе без перчаток і зі спущеною маскою, то вона або дурна, або її пацієнт не має жодного відношення до цього вірусу. Ти реально думаєш, що довкола усі такі тупі і не розуміють що ти виклав?
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Теперь понятно, че у нас медики позаражались, им даже маску на нос лень натянуть.
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От вот-той марлевой маски пользы ноль. Как и от халата с перчатками. Нужен одноразовый костюм с 3 степенью защиты.
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От костюма 3 степени защитьі пользьі столько же, сколько от марлевой пов'язки.
Слизистьіе нужно защищать, нос, рот и глаза.
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И да и нет. В костюм 3 степени входит хирургическая маска, защищающая глаза. Или очки. И костюм должен быть обязательно одноразовым.
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