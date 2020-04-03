 Минздрав рассматривает каждый случай увольнения медиков из инфекционных больниц: Ляшко сегодня посетит Тернопольщину для обсуждения проблем с медперсоналом

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.
"Мы стараемся рассматривать каждый случай увольнения медиков – мы связываемся с департаментами здравоохранения, разговариваем с главврачами, чтобы узнать причину увольнений. Недавно я общался с руководством Монастырисской центральной районной больницы – там информация об увольнении не подтвердилась",- сказал он.
"Чтобы детально пообщаться с медработниками, я сегодня еду в Тернопольскую область, чтобы обсудить проблемы с медиками",- добавил он.
Постійно лізе ця цифра з хамством та дурістю.
Я просто в шоці від того, наскільки жінки медики виявились більш сміливими та відповідальним за це лайно. Ми дійсно країна, де яйки у більшості жінок, а не чоловіків...
Ти не змішуй реальну проблему (спец. засоби, апарати ШВЛ, відсутність дієвих ліків) із боягузством.
Чим вони зараз відрізняються від військових?
У нас і пожежник, і поліцейський, і військовий сядуть у в'язницю за відмову діяти згідно обов'язків, а ці, чим кращі під час епідемії? Вони взагалі мали бути усі (включно із жінками) військовозобов'язаними, якщо щось... То може мобілізацію їм влаштувати, якщо по нормальному не розуміють?
Навіщо мені рахувати, скільки часу готувати анестезіолога, який сидить і ховається вдома? Ба більше, радить адвокату усе залишити і піти працювати замість нього???
Усі це хто? ти та ще якесь сцикло? Ті хто рятує зараз людей (поки ти ховаєшся) не мають часу зараз в неті сидіти. Я би тобі теж порадив лікуватись, але боягузтво не лікується.
Таких послать с чистьім серцем, ибо все равно толку не будет.
Остальньім вьідать все для єіфективной работьі, хорошую зарплату.
Слизистьіе нужно защищать, нос, рот и глаза.