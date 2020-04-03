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 Политика Украины, Экономика
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 Закон о поддержке населения и бизнеса в условиях карантина вступил в силу

Закон для поддержки населения и бизнеса в условиях карантина из-за распространения коронавируса в пятницу, 3 апреля, вступил в силу.

Сегодня Закон О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), был опубликован в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ.

Он вступает в силу со дня опубликования.

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Законом предусмотрено, что медицинским и другим работникам, непосредственно занятым на работах по ликвидации заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, правительство устанавливает доплату в размере до 300% заработной платы, а для работников социальной защиты населения, оказывающих услуги гражданам, находящимся дома - до 100% зарплаты.

Подняты лимиты для групп плательщиков единого налога физических лиц-предпринимателей:

  • первая группа - с 300 000 гривен до 1 млн гривен;
  • вторая группа - с 1,5 до 5 млн гривен;
  • третья группа - с 5 до 7 млн ​​гривен.

При этом операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставки освобождаются от уплаты НДС.

Законом также определяется, что:

  • временно, до 31 мая 2020 года, акцизный налог взимается по ставке 0 гривен за 1 литр 100-процентного спирта из спирта этилового, который используется для производства дезинфицирующих средств;
  • плата за землю и налог на недвижимость не уплачиваются с 1 марта по 31 марта 2020 года;
  • штрафные санкции за неуплату или несвоевременную уплату единого социального взноса (ЕСВ), непредставление (несвоевременное представление) отчетности об уплате ЕСВ не применяются с 1 марта по 31 мая.

Согласно закону, во время действия карантина участники судебного дела могут участвовать в судебном заседании в режиме видеоконференции вне здания суда с использованием собственных технических средств. Документом предусмотрено право суда во время карантина принимать решение об ограничении доступа лиц, не являющихся участниками судебного процесса, в судебное заседание, если участие в нем будет представлять угрозу жизни или здоровью человека.

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Кроме того, законом на период карантина запрещается повышение процентной ставки по кредитному договору.

Законом вводятся правила дистанционной работы сотрудников: общая норма продолжительности рабочего времени предусмотрена Кодексом законов о труде Украины, работники распределяют рабочее время по своему усмотрению, выполнение дистанционной работы не влечет за собой каких-либо ограничений трудовых прав, уменьшение зарплаты.

При этом по обращению работодателя будет выплачиваться пособие по частичной безработице работникам, которых уволили с работы, но их зарплата и продолжительность рабочего времени сокращена работодателем (только для малых и средних предприятий).

Также продолжается выплата государственной помощи малообеспеченным семьям, других видов государственной помощи, пенсии по инвалидности на период карантина.

Кроме того, документом определяется, что на период карантина Кабмин получит право устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социальные товары.

Согласно закону, на период карантина местные советы, их исполнительные комитеты получат право проводить дистанционные заседания в режиме видеоконференции или аудиоконференций, в повестку дня которого могут включаться только вопросы неотложного внесения изменений в местный бюджет, другие вопросы о неотложных работах по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций или скорейшей ликвидации особо тяжелых чрезвычайных ситуаций, вызванных вспышками, эпидемиями и пандемиями.

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Отметим, журналистам гарантируется, как и раньше, беспрепятственное передвижение по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена ​​чрезвычайная ситуация.

Источник: https://censor.net.ua/n3186530
 
 
 Топ комментарии
 
создание видимости бурной деятельности по заботе о населении, бизнесе...
В реальности - ноль для людей.
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Стесняюсь спросить....... это надо распечатать и прикладывать к больным местам или на хлеб намазывать?
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Яким чином це до змісту новини? Чи тобі байдуже- аби повітря зіпсувати?
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закон о карантине, сокрытие позитивных тестов на вирус, друг моники, коррупция, "поддержка бизнеса" путём отмазывания от ответственности.
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шоб так оні поддєрживалі бізнес гудка лєонідовіча і каламойського, як насєлєнія.
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И что с того что лимит подняли кому что продавать покупательская способность на минимуме кроме продуктов и аптек. Вы там вообще не а теме по микробизнесу долбики трускавецкие
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Стесняюсь спросить....... это надо распечатать и прикладывать к больным местам или на хлеб намазывать?
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В мене є краще рішення- використаний туалетний папір таким бовдурам, як ви, на лоба клеїти, тим більше, що клеючий шар там вже нанесено!
Як ся маєте, казкові свідки секти 8 відсотків?)))
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выглядишь придурком. по-другому зебил выглядеть не может. всё ещё доволен прошлогодним выбором? посиди под арестом (на карантинчике) без копья. годик-другой. есть надежда (очень слабая, правда) что поумнеешь, о жертва фекально-орального пути передачи коронавируса.
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Якщо мова йде про щось анально-фекальне, а ще й кацапським суржиком, то перед тобою, безумовно, "запарєбріковоє лаптеногоє"! Як справи, тобі ще платять?)))
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Ответь на простой вопрос. Почему проблематично перевести на украинский загадку: "Кем приходится министру отец сына министра?"? Якщо зможеш так мабуть таки манкурт-українець. Якщо ні - просто стули пельку, кацапе.
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"Лаптєногоє" завело свою улюблену шарманку! А от якщо тебе дрином перетянути, то яке око в тебе буде сіпатись?
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Так уже подержали и бизнес и населения , ломбардам разрешили работать . Или еще что то гениальное придумали ?
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Зачем подымать лимиты малому и среднему бизнесу, который закрыт и сидит дома?
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создание видимости бурной деятельности по заботе о населении, бизнесе...
В реальности - ноль для людей.
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То які твої пропозиції? Чи в тебе одна задача- повітря псувати?
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В США взрослым дают по 1200 $ ( у кого была зарплата меньше 75000 в год) и 500 на ребёнка
В Израиле самозанятые получат от государства за март и апрель 14 000 шекелей ( 3800 $ )
В Грузии граждан освободят от оплаты ЖКХ на 3 месяца

У нас можно начать хотя бы как в Грузии, на время карантина освободить граждан от оплаты коммунальных услуг.
Можно так же выплачивать определённые суммы людям, которые лишились работы в результате карантина.
Если начнётся вой, что нет денег, мы бедная страна, не можем себе позволить, то что делают Штаты или Израиль... Ответ прост - мы не бедная страна а просто разграблеваемая.
Есть золотовалютный запас - 25 млрд. долларов. Часть этих денег можно использовать на поддержку населения, пострадавшего от карантина.
Именно для форсмажорных ситуаций (война, эпидемия) и существует золотовалютный запас.
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Боюсь оказаться прав но с такими лимитами по 1-й группе запросто можно рка нахлобучить
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Мелкие и средние предприниматели не работают идиоты,какие лимиты,про ЕСВ непонятно,в налоговой сказали,шо за март и апрель ЕСВ платить не надо,если за март заплатил,то можно не платить в мае,а тут в законе пишется,шо штрафовать не будут,если не заплатил,а внятнее тупорылые депы могли прописать,надо ли будет после карантина платить это ЕСВ за март и апрель или как?
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эти поддержки как мертвому припарка! Закон про підтримку населення і бізнесу в умовах карантину набув чинності - Цензор.НЕТ 5332
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ЄСВ скасували, а єдиний податок з підприємців фізичних осіб плати навіть сидячи в карантині і де ти будеш брати гроші нікого не хвилює. З барського плеча підвищили ліміт тим, хто має можливість працювати в умовах карантину практично без конкуретів і встановлювати непомірні ціни. Аптекарі і так не в збитках а в даних умовах коли попит на ліки збільшився їм ще й ліміт підвищили. Ні для кого не секрет, що власники великих мереж аптек і супермаркетів щоб уникнути законного оподаткування "поділили" свій бізнес між липовими підриємцями і фактично є організаторами і власниками конвертаційних центрів. Тому в умовах зупинки малого бізнесу цей закон дає можливість магнатам ще більше збагатитись, а малий бізнес, не маючи змоги працювати, повинен платити податки. Кому ще не зрозуміло для кого цей
" благодійний" закон ?
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У нашего презика с его друганами всё едино: что работа, что поддержка
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Огласите предельные цены на товары и список товаров. Чтобы все знали, увидели и оценили реальную работу правительства а не бумагомарание.
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