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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Минздрав будет предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью", - сообщил он.

По словам Ляшко, сейчас Минздрав тщательно изучает ситуациюв странах Евросоюза.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав проведет проверку и создаст реестр мест для обсервации, - главный санврач Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3186529
 
   
 Топ комментарии
 
А пока ввозим зараженных со всего мира, без изоляции и обсервации.
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Так никто не спорит что нужно возвращать .вопрос в том какого хера они шляются по гостях шашлыках и тп...
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От тварюки. Замість тестування туристів і заробітчан- всю країну на жорсткий карантин. А за який хер людям виживати і сидіти вдома, якщо в країні тотальна біднсть ? Вивезли з країни маски і хочуть щоб всі були в масках, штрафують тих хто без масок
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рынки открыты, маршрутки ездят, народ по улицам шарится, в маркетах куча народу, но к слову почти все в масках. Куда уже жостче? Астанавитесь "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 5041
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Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений, введенных из-за пандемии.
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Как раз очень полезно. Как раз у народа подтопится запас деньжат, люди голодные и злые - и тут "власть" их разозлит еще больше. Очень полезно... для досрочной смены власти. "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 681
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Та як ще треба з цього народу знущатися, як треба принижувати щоб він прозрів !!? 40,4% избирателей если бы выборы проходили в ближайшее время проголосовали за кандидата в президенті Владимира Зеленского. Источник: https://censor.net.ua/n3186393
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по сути это результаты нарисованы для успокоения Зеленского,
чтобы он не стеснялся с Ярмаком на мерине кататься
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навряд чи можна запідозрити Социс Цибулька в цьому
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З понеділка, прогулюватись по вулицях без масок зможуть тільки мєнти і пси.
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А пока ввозим зараженных со всего мира, без изоляции и обсервации.
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Людей можно понять. Умереть дома и где-то на чужбине это разные вещи. Потом тело доставляй, а так на родине и душе будет спокойней, и родственникам легче "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 6558
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Так никто не спорит что нужно возвращать .вопрос в том какого хера они шляются по гостях шашлыках и тп...
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"Умереть дома и где-то на чужбине это разные вещи. "-та ще й на прощання сусідів і сім'ю потягнути у могилу ,щоб не скучно було самому "відпочивати"!
Це так щиро по-українськи! "Будемо пропонувати і пропонуємо більш жорсткий карантин", - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 9449
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Якби щось ляпати! Понавмирало їх багато дуже! Хто це вам вказав?
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"Якби щось ляпати! " -крім букв ,на письмі читай ще й зміст .
Підлога Макартні вище!
А привезли і розповсюджують 150 000,
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Предложите его себе, чтоб мы вас не видели и не слышали. Хочется от вас отдохнуть.
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А если ограничения не сработают, что тогда - в отставку ? Терапевты такие гадалки .
По моему опыту государство уже давно не беспокоит смерти своих граждан . Кто в теме , знает как менты списывают криминальные смерти на несчастный случай .
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Типичный тупорылый врачила: Одно лечит и насрать ему, что калечит раз в 100 больше. Главное, чтоб покойничек перед смертью потел! "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 1096Вот чтоб такому козлизму противостоять и нужен Президент, а не преЗЕдент.
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Дурню ти, птахоїд! Санепідслужба завжди була на службі у тих. хто при владі. або була просто грмовідводом, якщо ситуація зовсім хріновою ставала! А ти про якесь протистояння говориш!
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дурень ты, жорик. ибо не врубился, а выступаешь.
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А после карантина,согласится ли власть вернуть людям их права?Это очень удобно,когда все под контролем,власть в безопасности и может вытворять,что вздумается.
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Счас какой нибудь закончик протягивать начнут, сто пудов. Тему закинули, что щимят без масок, в гидпопарке и т.д. Чего нибудь по ордло, наверное.
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У каждого отдельного государства уже есть свой уникальный опыт в борьбе с корновирусом.
Германия, например, несмотря на то, что находится среди лидеров по зараженным коранивирусом, у них рекордно низкий уровень смертности. Соотношение числа умерших к общему числу заболевших в этой стране составляет менее 1%, тогда как в Италии 10%.

Швеция же, несмотря на то, что многие ее соседи по Европейскому Союзу начали ужесточать свои карантинные меры, решила пойти более мягким путем. В стране работают предприятия, бары и рестораны, метро, общественный транспорт, итд.

Теперь и Исландия решила создать свой уникальный опыт. Воспользовавшись тем, что в стране относительно небольшое количество жителей (360 000), правительство Исландии решило протестировать как можно больше своих граждан, вне зависимости того, есть у них симптомы или нет.

Протестировано 5% населения -17 900 человек из 360 000 живущих в стране.
Менее 1% показывают положительный результат, при этом около 50% из заразившихся не чувствовали симптомов заболевания

Планируют протестировать порядка 50 000 человек, или 13% от населения страны. На основании полученных данных могут быть построены модели распространения заболевания, которые помогут другим странам бороться с пандемией.
На сегодняшний день в Исландии выявлено 1220 случаев COVID-19, два человека умерли, 236 выздоровели.
В Исландии до сих пор не введены жесткие карантинные меры, как в других странах, хотя запрещены собрания больше, чем 100 человек и закрыты школы. Власти заявляют, что дополнительные ограничения не требуются,
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"в ближайшее время нас ожидает пиковый рост"

Це тому, що ви, нарешті, почали використовувати тести?
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Кто заплатит народу за "отсутствие мобильности"? Ляшко со своим дырявым тезкой?
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Для этого нужно вводить чрезвычайное положение а не чрезвычайное состояние. Так как все это не будет иметь законной силы.
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От тварюки. Замість тестування туристів і заробітчан- всю країну на жорсткий карантин. А за який хер людям виживати і сидіти вдома, якщо в країні тотальна біднсть ? Вивезли з країни маски і хочуть щоб всі були в масках, штрафують тих хто без масок
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купіровать хвост нє сразу, а щадящім способом - по кусочку... так мона і до шеї добрацца
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Тем, кто сидит без денег, с самого начала карантина - сидите дальше, а мы завезем еще 200 тысяч заробитчан, на Пасху, как обещали пограничники.Это издевательство над людьми и здравым смыслом.
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Все ЦИВИЛИЗОВАННЫЕ страны репатриируют сейчас своих граждан.
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Где поливальные машины на улицах городов? Все начиханное на землю летает вместе с пылью. Что, у властей Киева уже не осталось поливальных машин? Пыль висит столбом в воздухе. Особенно это видно ночью в свете фонаря. В былые времена улицы поливали только для того, что бы уменьшить вред для астматиков и аллергиков, что уже критически важно, но сейчас, во время пандемии периодический полив улиц дезраствором или просто смыв пыли в канализацию может спасти положение. Почему это не делается?
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Пускай мудак зеленый побольше зараженных из-за границы завозит. Своих не хватает, нужно со стороны завозить..
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что не понятного зеленскому и его друзям нужно было узаконить наворованное, теперь можно и поупражняться
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до сих пор не определены чёткие правила, нет понимания, как действовать в ситуациях, куда звонить,
например закрыли пенсионера на даче, но вдруг ему нужны какие то продукты итд,
милицыя их будет доставлять ?
зато по улицам шляются без дела стаи любителей отдыха на открытом воздухе,
короче, землю продали, а там трава не расти, увы ......
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може я і дурню мислю, але на мій розсуд, тримати в ізоляції 100-150 тис. з групи ризику, це ж набагато дешевше та легше? може краще ресурси кинути на лікувальні препарати і приладдя для них, а не робити концтабір для мільонів?
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Что вы все, как попугаи зеленые? Завезут зараженных из-за границы, будет пандемия короногриппа, народ вымрет до корня и т.д. Это однозначно, что заболеваемость этим гриппом заграницей выше, чем в Украине? Или заболеваемость нашей недостаточной организацией массовой диагностики обусловлена? Всякий грипп имеет сезонность- зима и переходные периоды, благоприятный сезон заканчивается. Кто приобрел слишком много туалетной бумаги не огорчайтесь, она летом пригодится по прямому назначению, когда начнется "сезон" желудочно-кишечных заболеваний...
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