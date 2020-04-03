 "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью", - сообщил он.

По словам Ляшко, сейчас Минздрав тщательно изучает ситуациюв странах Евросоюза.

"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", - сказал он.

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