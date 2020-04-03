 "Будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин", - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Мы будем предлагать и предлагаем более жесткий карантин. Мы будем предлагать ограничивать мобильность людей для того, чтобы планово и без больших нагрузок пройти пиковый рост больных коронавирусной болезнью", - сообщил он.
По словам Ляшко, сейчас Минздрав тщательно изучает ситуациюв странах Евросоюза.
"Мы прогнозируем, что в ближайшее время нас ожидает пиковый рост коронавирусной болезни на территории Украины. Поэтому мы и предлагаем жесткие меры. Поскольку наши расчеты показывают: проведением дополнительных мероприятий по изоляции и ограничению мобильности мы сможем значительно уменьшить количество критических случаев, мы можем значительно уменьшить количество летальных исходов вследствие коронавирусной болезни", - сказал он.
чтобы он не стеснялся с Ярмаком на мерине кататься
Це так щиро по-українськи!
Підлога Макартні вище!
А привезли і розповсюджують 150 000,
По моему опыту государство уже давно не беспокоит смерти своих граждан . Кто в теме , знает как менты списывают криминальные смерти на несчастный случай .
Германия, например, несмотря на то, что находится среди лидеров по зараженным коранивирусом, у них рекордно низкий уровень смертности. Соотношение числа умерших к общему числу заболевших в этой стране составляет менее 1%, тогда как в Италии 10%.
Швеция же, несмотря на то, что многие ее соседи по Европейскому Союзу начали ужесточать свои карантинные меры, решила пойти более мягким путем. В стране работают предприятия, бары и рестораны, метро, общественный транспорт, итд.
Теперь и Исландия решила создать свой уникальный опыт. Воспользовавшись тем, что в стране относительно небольшое количество жителей (360 000), правительство Исландии решило протестировать как можно больше своих граждан, вне зависимости того, есть у них симптомы или нет.
Протестировано 5% населения -17 900 человек из 360 000 живущих в стране.
Менее 1% показывают положительный результат, при этом около 50% из заразившихся не чувствовали симптомов заболевания
Планируют протестировать порядка 50 000 человек, или 13% от населения страны. На основании полученных данных могут быть построены модели распространения заболевания, которые помогут другим странам бороться с пандемией.
На сегодняшний день в Исландии выявлено 1220 случаев COVID-19, два человека умерли, 236 выздоровели.
В Исландии до сих пор не введены жесткие карантинные меры, как в других странах, хотя запрещены собрания больше, чем 100 человек и закрыты школы. Власти заявляют, что дополнительные ограничения не требуются,
Це тому, що ви, нарешті, почали використовувати тести?
https://sprotyv.info/video/pobedobesie-v-razgar-pandemii-v-rf-sobrali-tysyachi-*******-na-podgotovku-k-paradu-video
например закрыли пенсионера на даче, но вдруг ему нужны какие то продукты итд,
милицыя их будет доставлять ?
зато по улицам шляются без дела стаи любителей отдыха на открытом воздухе,
короче, землю продали, а там трава не расти, увы ......