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 Минздрав проведет проверку и создаст реестр мест для обсервации, - главный санврач Ляшко

Министерство здравоохранения Украины проведет проверку всех мест обсервации, по итогам которой создаст реестр обсерваторов в стране.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ.

"Обсерваторы создаются и обеспечиваются органами местной власти, с нашей стороны были прописаны четкие критерии того, какие должны быть условия в обсерваторах. В настоящее время Минздрав получил поручение Государственной чрезвычайной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и сегодня-завтра нашими специалистами совместно с облгосадминистрациями будет проведена проверка всех потенциальных мест для обсервации, сформирована дополнительная таблица того, отвечает ли обсерватор определенным требованиям – это будет новый реестр всех мест для обсервации, которые будут существовать на территории Украины",- сказал он.

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Кроме того, Ляшко отметил что до конца текущей-начала следующей недели в Украину прибудут 12 амплификаторов ПЦР-диагностики, что позволит расширить диагностику коронавируса на всю территорию страны.

"Мы привлекаем частные лаборатории. Есть разные способы – использовать как оборудование, так и работников, мобильные бригады",- добавил Ляшко.

Источник: https://censor.net.ua/n3186528
 
 
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Второй месяц глобальной пандемии, скорость принятия решений просто поражает... Хорошо что зеля в 2014 году не баллотировался, сейчас уже была бы новороссия.
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Обсерватори створю місцева влада, маски і костюми поставляють волонтери, апарти вентиляції легенів купують меценати, міністерство займається статистикою - така у нас система протидії вірусу.
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Наличие в сарае четвёртой стены обязательно, о великий обсератор ляшко? Минздрав проведет проверку и создаст реестр мест для обсервации, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7831
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Приличных слов нет............. чем Вы вообще занимались всё это время?
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