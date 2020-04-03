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 Политика Украины, Общество
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Все про:МИД (5421) украинцы (3218) Кулеба Дмитрий (336)

 Более 8,5 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба

За помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины в связи с распространением коронавируса сейчас обратились 13 787 граждан, из них 8 538 настаивают на скорейшем возвращении на Родину.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сейчас по программе "Защита" за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины обратились 13787 граждан ... Из них 8538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее", - сказал Кулеба.

Он добавил, что на самом деле украинцев за рубежом значительно больше, но речь идет о гражданах, ожидающих помощи МИД для решения своих проблем.

Кулеба также сообщил, что 140 наших соотечественников, которые временно застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса, имеют проблемы с жильем.

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"Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда удается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или с церковью решать вопросы проживания", - отметил министр.

В этом контексте он рассказал о случае в Испании, когда благодаря взаимодействию с церковью группу украинцев удалось разместить на территории монастыря.

Кулеба отметил, что ситуации, в которых оказались наши соотечественники за рубежом в связи с пандемией коронавируса, бывают сложными, и министерство не может помочь всем сразу.

"Но мы стараемся и прилагаем все усилия ... Программа "Защита" будет работать столько, сколько в ней буду нуждаться украинские граждане", - подчеркну глава МИД.

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Источник: https://censor.net.ua/n3186524
 
 
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а 40 млн настаивают на прекращении дурантина! Более 8,5 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6742
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Последствия пандемии ковида напрямую ляжет на плечи главзебила, что не перекрыл вовремя границы и запустил сюда армию прокаженных. Но суд будет потом. Сначала нада победить вирус!!!
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вот, штаны только натяну и победю)
а то шо запустил зараженных - так думаю шо специально
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Хай там сидят. Или они хотят шоб у нас было как во Франции, полторы тыщи в день... ?
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Почему бы и нет!? Но только оплата "возвращения" 100% за свой счет и 100% карантин минимум 3 недели!
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Штука бакинских за билет и штука за 2 недели карантина - "любовь" к родине как рукой снимет..
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а не *** шастать! Чи пандемія вчора почалась? Ні поїхали олені по дешевим путівкам..
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Их палкой туда никто не загонял, знали куда ехали, желаем удачного и НЕЗАБЫВАЕМОГО отдыха.
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Як зараз потрібен Г.Москаль і своїм вічним:"хай сечу п'ють"
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Странно звучит на 23 день введенного карантина. За такое то время кто хотел, тот вернулся. Тем более не выезжал.
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Скористалися "горящими" дармовими путівками, відпочили, бабло закінчилось, час повертатися. "Ми готові. Присилайте за нами літак". Хай сидять, вимагальщики
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Для 140 туристов имеющих проблемы с жильем - совет. Палатки и самоизоляция. Это все. А да. Еще как проголодаетесь- кушайте безопасную флору. Она, такая флора, есть во всех странах. Настаивают на эвакуацию... Вот жеж заразники. Просто разбойники.
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Я смотрю европейские ценности уже не те.как гастерам платить в половину меньше это гуд а как беда и все останавливается пинком под зад на улицу и валите откуда приехали. Это вам не гей парады проводить
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какое вполовину? есть минималка, иначе штраф. ну, если ты нелегал и работаешь у "наших", то да - разведут всегда.
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..ну прямо перед Пасхой , как совпало ...
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Хай сидять там де працювали,або відпочивали.
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А хто їх туди посилав,і на біса ці дезертири,котрі під час бойових дій повтікали,тепер потрібні Україні?
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