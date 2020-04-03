 Более 8,5 тыс. украинцев настаивают на эвакуации из-за границы, - Кулеба

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Сейчас по программе "Защита" за помощью в зарубежные дипломатические учреждения Украины обратились 13787 граждан ... Из них 8538 настаивают на возвращении в Украину как можно быстрее", - сказал Кулеба.

Он добавил, что на самом деле украинцев за рубежом значительно больше, но речь идет о гражданах, ожидающих помощи МИД для решения своих проблем.

Кулеба также сообщил, что 140 наших соотечественников, которые временно застряли за рубежом из-за пандемии коронавируса, имеют проблемы с жильем.

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"Мы пытаемся им максимально помогать. У нас есть случаи, когда удается благодаря сотрудничеству с местным бизнесом или с церковью решать вопросы проживания", - отметил министр.

В этом контексте он рассказал о случае в Испании, когда благодаря взаимодействию с церковью группу украинцев удалось разместить на территории монастыря.

Кулеба отметил, что ситуации, в которых оказались наши соотечественники за рубежом в связи с пандемией коронавируса, бывают сложными, и министерство не может помочь всем сразу.

"Но мы стараемся и прилагаем все усилия ... Программа "Защита" будет работать столько, сколько в ней буду нуждаться украинские граждане", - подчеркну глава МИД.

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